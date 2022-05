Juveniles de las selecciones de fútbol de la Liga Universitaria de Deportes vivieron una semana soñada en Madrid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nueve días. Mil historias. Cinco sesiones de entrenamiento, 15 partidos amistosos, alegrías, emociones, convivencia y un comportamiento ejemplar. Así fue la gira de las selecciones juveniles de la Liga Universitaria de Deportes por España.



La delegación que contó con 86 jugadores de las categorías Sub 16, Sub 18 y Sub 20 más el cuerpo técnico, staff y directivos, regresaba esta mañana a Montevideo y volvió con las valijas cargadas de experiencias inolvidables.

Es que fue un viaje soñado para jugadores que fin de semana tras fin de semana juegan entre amigos y que ahora, durante nueve días, se aferraron a un régimen casi profesional y lo cumplieron con creces. Y no solo desde el rendimiento y los resultados, sino también desde lo humano. Los grupos se fortalecieron ante cada situación adversa y favorable, hubo convivencia, camaradería y mucho respeto.



Felipe Pereyra, capitán de la selección Sub 16, habló con Ovación en Madrid y dijo que “fue un viaje muy bueno, que sirvió primero que nada para conocernos entre nosotros ya que compartimos mucho tiempo juntos, estuvimos en el hotel, en las prácticas, camino a los partidos y eso es lo que más me llevo, pero también me queda el nivel de juego al que nos enfrentamos y el haber podido conocer un país nuevo para nosotros”.

La Sub 16 jugó un total de cinco partidos con un saldo de tres triunfos, un empate y una derrota con un saldo de 11 goles a favor y ocho en contra. Por otra parte, Ignacio Moreno, quien llevó la cinta en la Sub 18, remarcó que “esta experiencia fue de las mejores de mi vida, sin dudas, y lo que me llevo es un grupo de jugadores que se transformó en familia y que jamás va a olvidar este viaje porque de acá en más nos vamos a seguir juntando en asados y a futuro con hijos”.



El combinado juvenil Sub 18 disputó un total de cinco encuentros con una victoria y cuatro derrotas con 10 goles convertidos y nieve recibidos.



Para Felipe Viera, el capitán de la Sub 20, está experiencia en España “fue algo espectacular porque transformó al grupo en todo sentido. Desde la primera práctica hasta hoy pasamos muchas cosas buenas y acá vivimos el sacrificio de cada partido, y las vivencias dentro y fuera de la cancha porque conocimos un país nuevo y otra cultura”.



En Sub 20, la Celeste universitaria jugó también cinco partidos en Madrid ganando dos, empatando dos y cayendo en el restante con ocho goles anotados y tres recibidos.

Práctica del Atlético de Madrid con Suárez y Josema

La semana en España con la planificación de Elite Sports Experience, la agencia que coordinó todos los detalles, incluyó entrenamientos en el Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares del Atlético de Madrid, partidos amistosos ante las juveniles del Colchonero, un tour por el Wanda Metropolitano, por Madrid y por la histórica Toledo.



Y como frutilla de la torta, la presencia en la práctica del Atlético de Madrid el sábado con un encuentro con el Profe Oscar Ortega, José María Giménez y Luis Suárez, quien el domingo se despidió de los hinchas del Aleti en el Wanda.



Desde la LUD, el secretario general Nepomuceno Saravia viajó junto a la delegación y contó que “este viaje marca un antes y un después para la Liga. Ha sido espectacular y hemos tenido elogios para los chicos por su gran comportamiento desde el personal de la aerolínea hasta los profesionales del Atlético de Madrid y personal del hotel. Ha sido todo maravilloso y una experiencia única para los jugadores que elevaron su nivel y estuvieron a la altura. Se nota la evolución que tuvieron gracias al gran trabajo del cuerpo técnico. Es un orgullo para todos y ojalá que este viaje sea el primero de muchos más”.



A su vez, Diego Suárez, coordinador de las selecciones universitarias, dijo a Ovación que “fue una experiencia positiva porque una idea que surgió como una locura, algo muy lejano hace siete meses se transformó en una realidad que todos pudieron disfrutar gracias al apoyo de mucha gente y gracias al trabajo de un grupo excepcional que se comprometió desde el inicio. Coordinación interinstitucional con clubes de la Liga, respaldo imprescindible de sponsors, apoyo de las familias, compromiso de los jugadores y compañía de dirigentes, permitieron concretar esta experiencia que sin dudas genera un precedente muy positivo y da sostén a este proyecto de selecciones de la Liga”.

La Secretaría Nacional del Deporte también dijo presente en España a través de su Coordinador del Área de Deporte Federado, Eduardo Ulloa, quien resaltó que “ver a los chicos disfrutar es muy lindo pero también poder comparar lo que es el amateurismo de la querida Liga Universitaria ante chicos que aún son amateur por la edad pero que tienen instalaciones y profesionales de primer nivel”.



Diego Rodrigo, gerente comercial de Midinero, main sponsor del proceso de selecciones de la LUD, también habló con Ovación y resaltó que “este viaje fue una experiencia increíble y muy disfrutable al ver que representa solo lo que la Liga puede generar porque los que tenemos la suerte de poder estar y jugar también lo vivimos y se ve reflejado en este tipo de viajes”.



La Liga Universitaria cerró una experiencia increíble con una semana soñada para los jugadores en Madrid que no se la olvidarán jamás.