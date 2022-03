James Rodríguez: "Me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El '10' James Rodríguez lamentó que Colombia se quedase corta en su intento de clasificar a la repesca del Mundial de Catar 2022 pese a vencer por 1-0 a Venezuela con un gol suyo de penal.



"Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista, fue el asistir a dos mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial", comenzó le mensaje del delantero en Twitter.

"Me siento triste y no sólo por mí, también por mis compañeros que merecen brillar y se que tienen como. No se que venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que si sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar", añadió.

El equipo entrenado por Reinaldo Rueda, con figuras como Luis Díaz, Luis Fernando Muriel o el propio James, necesitaba ganar en esta última jornada de la clasificatoria sudamericana y que Perú perdiera con Paraguay en Lima para llegar al repechaje.



El deseo de James

"Deseo que Colombia vaya a todos los mundiales, que vengan los títulos en las distintas competencias y categorías. Debemos planificar, unir fuerzas y trabajar mucho desde lo administrativo y lo deportivo para volver a mostrar al mundo la potencia y talento de nuestra tierra".