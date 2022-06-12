Jonathan Álvez anotó en el clásico de Santa Fe y sorprendió con su particular festejo

FÚTBOL ARGENTINO

En un partido cargado de polémicas que terminó con un expulsado, el delantero uruguayo marcó el tanto de la paridad 2-2 de Unión ante Colón por la segunda fecha de la Liga Profesional.

El artillero se hizo cargo de un penal pesado y definió con seguridad: fuerte, por abajo y al palo izquierdo del arquero, que fue hacia el mismo lado y nada pudo hacer para detener el disparo.

¿El festejo? Más que creativo: le pidió prestada unos segundos la cámara a un fotógrafo y obtuvo una imagen para el recuerdo de sus compañeros posando para él.

¡LA FOTO PARA EL RECUERDO! Jonathan Álvez puso el empate y festejó tomándole una imagen a sus compañeros en el Cementerio de los Elefantes. pic.twitter.com/rchUW9SmVY — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2022

El gol restante de su equipo lo marcó Mauro Luna, mientras que para el Sabalero anotaron Facundo Farías de penal y Ramón Ábila.

Con este tanto, Álvez continúa mejorando sus estadísticas personales en su actual club: llegó a cuatro goles en nueve partidos disputados por la Liga Profesional.

Salomón Rodríguez marcó un doblete para Godoy Cruz

Salomón Rodríguez celebra uno de sus goles ante Racing. Foto: @ClubGodoyCruz

El delantero uruguayo fue la figura de Godoy Cruz en la victoria 2-0 ante Racing de Avellaneda por la segunda fecha de la Liga Profesional Argentina. El exjugador de Rentistas fue pieza clave en el conjunto local, que se impuso ante el elenco de Gago, donde se fueron expulsados un jugador para cada lado: Franco Negri para el vencedor y Tomás Chancalay para la Academia.