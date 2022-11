Guillermo Almada explicó el motivo por el que separó a Jesús Trindade del plantel de Pachuca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guillermo Almada cerró el semestre con el objetivo cumplido: fue campeón del Apertura 2022 con Pachuca. El entrenador uruguayo, que había sido subcampeón en el semestre anterior, se coronó y sigue destacando en el fútbol mexicano.

El técnico, que había dirigido a Santos Laguna en su anterior pasaje por el fútbol azteca, pasó inmediatamente a los Tuzos y si bien mantuvo la base que ya había en el plantel solo pidió un jugador: Jesús Trindade.

El volante, de gran pasaje por Peñarol, tuvo la oportunidad de jugar por primera vez en el exterior, aunque su participación fue de apenas 218 minutos en 14 partidos, con un promedio de poco más de 20 por encuentro.

A mitad de temporada, Trindade se marchó a Brasil para jugar en Coritiba y Guillermo Almada explicó cuál fue el motivo de su alejamiento del fútbol azteca.

"Demoró en llegar, después cuando llegó yo ya tenía ensamblado el equipo, los que jugaron en su posición tuvieron un gran nivel al punto que fueron citados a la selección y están en la lista del Mundial y después hubo algunas cosas disciplinarias que no me gustaron y a pesar de haberlo pedido en el inicio después de los seis meses decidí no contar más con él, pero nada que ver con lo futbolístico", admitió Almada.

En diálogo con 100% Deporte de Sport 890 agregó: "La parte disciplinaria es esencial y no puedo hacer excepciones por más que sea compatriota, Hay una línea de conducta que me gusta respetar y que todos lo respetemos y a pesar de nuestro pedido tuvimos que tomar esa decisión que es dolorosa por ser compatriota, pero la idea es que mantengamos una línea de conducta y que todos respetemos un poco las reglas".

Trindade, cedido en Brasil y con contrato con Pachuca, no regresará al plantel según lo expresado por Almada: "No creo que pueda estar con nosotros, es la realidad. Con el dolor en el alma porque no tuve un problema personal con él, simplemente fue grupal. Lamentablemente a pesar de que es un jugador que nos gusta en sus características, no corresponderá que esté con nosotros".

"Sobre todo me gusta la frontalidad. No me gusta generar falsas expectativas en nadie a pesar de que lo llamamos y fue su primera vez en el exterior, son decisiones grupales que debemos mantener", sentenció.