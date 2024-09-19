Flamengo 0-1 Peñarol: el aurinegro volvió a ganar en Maracaná y saca ventaja en la serie de cuartos de final

Enviado a Brasil / Río de Janeiro
Peñarol visitó Río de Janeiro para enfrentarse a Flamengo en el marco del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el mítico Estadio Maracaná.
Los aurinegros llegaron a esta instancia luego de avanzar en la fase de grupos por detrás de Atlético Mineiro y superar a The Strongest en los octavos de final, mientras que el Mengao también fue escolta y también dejó por el camino a un equipo boliviano: Bolívar.
¡DELIRIO DE LOS HINCHAS DE PEÑAROL EN EL MARACANÁ! El Manya toma ventaja en los cuartos de la #Libertadores.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2024
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Con bajas de peso, pero también un gran poderío, los dirigidos por Tite buscaban marcar diferencia en casa, mientras que el equipo de Diego Aguirre se aferraba a un resultado positivo de cara a la vuelta en el Campeón del Siglo y lo terminó consiguiendo.
Es que el aurinegro hizo un partido muy inteligente y se impuso por 1-0 gracias al gol de Javier Cabrera cuando se jugaban 12 minutos de la primera parte en Brasil. El Mirasol buscará ahora aprovechar esa ventaja en el Campeón del Siglo con el objetivo de conseguir un cupo entre los cuatro mejores de América.
90+6' | ¡Final del partido!
Peñarol hizo su trabajo, venció 1-0 a Flamengo en el Maracaná y llegará al Campeón del Siglo con ventaja en la serie de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
89' | Aguerre y otra gran atajada sobre el final
Bruno Henrique, de gran partido, enganchó, se sacó de arriba a su rival y definió al primer palo provocando otra estupenda atajada del guardameta mirasol.
¡OTRA VEZ AGUERRE SALVANDO AL MANYA! PEÑAROL AGUANTA EL 1-0 SOBRE EL FINAL.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2024
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60' | Maxi Silvera la hizo toda en solitario y estuvo cerca del segundo
La peleó, la ganó, se sacó un hombre de arriba y remató cruzado, pero justo se cruzó un rival que mandó la pelota al tiro de esquina.
50' | Todo Peñarol pidió penal, pero el árbitro no lo cobró
Erick Pulgar y Jaime Báez disputaron la pelota dentro del área, la pelota pegó en la mano del mediocampista chileno y a pesar de la protesta de los jugadores de Peñarol ni el árbitro central ni el VAR entendió que fuera infracción.
TODO PEÑAROL PIDIÓ PENAL POR MANO DE PULGAR... ¿Qué te pareció?— SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2024
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45' | ¡Comenzó el segundo tiempo!
En el Estadio Maracaná ya se juega el complemento entre Flamengo y Peñarol. El aurinegro gana 1-0 gracias al gol de Javier Cabrera.
45+3' | ¡Final del primer tiempo!
La primera parte en el Maracaná se fue con Peñarol en ventaja por 1-0 gracias al gol de Javier Cabrera, pero con Washington Aguerre como una de las principales figuras por el asedio de Flamengo.
45+2' | Báez tuvo el segundo, pero Rossi se lo evitó
Otra vez, un contragolpe le dio la chance de gol a Peñarol. Javier Cabrera lo comandó, lo habilitó a Javier Báez y la Chinita remató, pero Agustín Rossi contuvo.
42' | Otra vez Aguerre voló y evitó el gol del Mengao
Esta vez fue Giorgian de Arrascaeta, pero el resultado fue el mismo que se repitió a lo largo de la primera parte: atajada de Aguerre. El arquero voló sobre su derecho y evitó el tanto del equipo local.
¡AGUERRE EMPIEZA A CONVERTIRSE EN FIGURA EN EL MARACANÁ!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2024
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38' | Enorme atajada de Aguerre para evitar el empate
Peñarol quedó mal parado, Bruno Henrique cabeceó solo dentro del área, pero Washington Aguerre tuvo una gran atajada que evitó el empate del Mengao.
¡WASHINGTON AGUERRE! ENORME ATAJADA ANTE EL CABEZAZO DE BRUNO HENRIQUE.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2024
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25' | Esta vez Cabrera asistió y Silvera casi duplica
Tras otro gran centro de Leonardo Fernández, el que la bajó fue Javier Cabrera para Maximiliano Silvera que dominó y remató cruzado, pero se fue ancha respecto al arco de Agustín Rossi.
22' | Ahora el que probó fue Pulgar y respondió Aguerre
Tras un despeje de la defensa de Peñarol, el mediocampista chileno tomó la pelota desde afuera, remató y provocó una gran atajada del guardameta aurinegro.
¡ENORME ATAJADA DE AGUERRE SIN DAR REBOTE!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2024
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16' | Peñarol se salvó y Plata no empató por poco
El atacante ecuatoriano se anticipó a Pedro Milans, ganó de cabeza y la pelota pegó en el vertical derecho de Washington Aguerre y se fue al saque de arco.
¡EL PALO VOLVIÓ A ESTAR A FAVOR DEL PEÑAROL! El poste le negó el empate a Gonzalo Plata para el Mengao.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2024
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12' | ¡Gol de Peñarol!
Una gran jugada de contragolpe, el aurinegro se puso en ventaja en el Maracaná. Jaime Báez asistió a Maximiliano Silvera y este bajó la pelota para Javier Cabrera que definió de primera y contra un palo para poner en ventaja al Mirasol.
¡PALO BONITO PARA EL MANYA! Rossi no pudo evitar que el remate de Cabrera cruce la línea y Peñarol le gana 1-0 a Flamengo en el Maracaná.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2024
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7' | Damián García sorprendió y generó peligro
El mediocampista del aurinegro anticipó a un rival en mitad de cancha, vio al arquero adelantado y probó desde ahí, pero se fue un tanto lejos.
¡DAMIÁN GARCÍA CASI CONVIERTE UN GOLAZO DESDE MITAD DE CANCHA!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2024
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2' | La primera fue de Peñarol
Leo Fernández recuperó la pelota, encaró y sacó un remate potente desde lejos, pero se fue ancho del arco de Agustín Rossi.
0' | ¡Comenzó el partido!
Ya juegan Flamengo y Peñarol en el Estadio Maracaná por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Flamengo 0-1 Peñarol
Hora: 19:00
Televisa: ESPN y Disney+
Árbitros: Jesús Valenzuela; Jorge Urrego, Tulio Moreno; Alexis Herrera (VEN)
VAR: Juan Soto (VEN), Michael Espinoza (PER) y Jonny Bossio (PER)
Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela (45' Wesley), Fabricio Bruno, Leo Pereira, Alex Sandro (60' Ayrton Lucas); Erick Pulgar (55' Carlos Alcaraz), Gerson; Nicolás de la Cruz (68' Leo Ortiz), Giorgian de Arrascaeta, Gonzalo Plata (60' Carlinhos); Bruno Henrique. DT: Tite.
Peñarol: Washington Aguerre; Pedro Milans (75' Camilo Mayada), Javier Méndez, Guzmán Rodríguez, Maximiliano Olivera; Damián García, Eduardo Darias (67' Gastón Ramírez); Javier Cabrera (67' Leonardo Sequeira), Leonardo Fernández, Jaime Báez (67' Lucas Hernández); Maximiliano Silvera (73' Facundo Batista). DT: Diego Aguirre.
Gol: 12' Javier Cabrera (P) / 0-1.
Amarilla: Gonzalo Plata (F); Damián García, Javier Méndez (P).
Peñarol a la cancha para los movimientos precompetitivos
El plantel de Peñarol ya está todo dentro del campo de juego haciendo los ejercicios precompetitivos y así fue recibido por los hinchas que siguen siendo pocos en el Maracaná ya que el grueso de la hinchada aún no llegó al escenario.
El plantel de #Peñarol ya está todo dentro del campo de juego haciendo los ejercicios precompetitivos y así fue recibido por los hinchas que siguen siendo pocos en el Maracaná ya que grueso de la hinchada aún no llegó al escenario #CopaLibertadores @ovacionuy @elpaisuy pic.twitter.com/QmRGvPy5fd— Enrique Arrillaga (@arrillagae) September 19, 2024
En la previa, hubo incidentes entre hinchas de ambos equipos
Los hechos de violencia en la previa al partido de Copa libertadores se dieron en dos puntos, uno en Copacabana y otro en la zona de Recreio dos Bandeirantes, cerca del camping para los aurinegros.
En la mañana los primeros hechos de violencia se dieron en la rambla de Copacabana, donde parciales de los dos clubes se cruzaron con una pelea que tuvo golpes de puños y algunos heridos.
Los uruguayos estaban en el punto de encuentro estipulado por la organización cuando, según informaron medios brasileños este jueves, dos simpatizantes de Flamengo en moto llegaron al lugar y eso provocó un altercado que incluyó la participación de la Policía, que disparó al aire para persuadir el desorden generado.
Tres uruguayos en el once de Flamengo
Tite recuperó varios jugadores importantes para este partido y tres de los futbolistas del once inicial son uruguayos. Es que Guillermo Varela, Nicolás de la Cruz y Giorgian de Arrascaeta van desde el arranque.
Agustín Rossi; Guillermo Varela, Fabricio Bruno, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Gerson; Nicolás de la Cruz, Giorgian de Arrascaeta, Gonzalo Plata; Bruno Henrique, es el equipo del Mengao.
Diego Aguirre confirmó el once de Peñarol
El entrenador aurinegro dio a conocer el equipo con el que saldrá a la cancha del Estadio Maracaná y que mantendrá el esquema habitual.
Washington Aguerre; Pedro Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez, Maximiliano Olivera; Damián García, Eduardo Darias; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Jaime Báez; Maximiliano Silvera, es el equipo para enfrentar a Flamengo.
Los hinchas que llegan desde el camping está demorados
Siendo más de las 17:00, los hinchas de Peñarol aún no están todos dentro del Maracaná. Hay una importante demora en el traslado de la parcialidad aurinegra desde el Camping Clube do Brasil al escenario cuando el operativo tenía previsto que ingresaran a la tribuna cuatro horas antes.
La paridad de los antecendentes y un dato bien particular
En materia de torneos Conmebol, Flamengo y Peñarol se enfrentaron en seis ocasiones con tres victorias del aurinegro, dos del Mengao y un empate. El detalle a tener en cuenta es que cada vez que se enfrentaron, uno de los dos fue campeón.
En la Copa Libertadores 1982 estuvieron en el mismo grupo en la Segunda Fase y el aurinegro fue campeón. En la Mercosur 1999 se midieron en semifinales y el Mengao se coronó, al igual que en la Libertadores 2019 donde compartieron la fase de grupos.
Los que también dicen presente son los hinchas
Poco a poco empiezan a ingresar los fanáticos aurinegros que se hicieron presente en el Estadio Maracaná para alentar al plantel de Diego Aguirre.
Mientras siguen ingresando al Estadio Maracaná, los hinchas de #Peñarol alientan al equipo de Diego Aguirre que desde las 19:00 horas enfrenta a #Flamengo por #CopaLibertadores @ovacionuy @elpaisuy pic.twitter.com/oLJ2RxMvIB— Enrique Arrillaga (@arrillagae) September 19, 2024
El plantel de Peñarol ya está en el Maracaná
A falta de poco menos de dos horas para el inicio del encuentro, el plantel de Diego Aguirre ya llegó al mítico escenario deportivo y varios de los futbolistas salieron a reconocer el césped.
#Peñarol ya está en el Estadio Maracaná. Algunos jugadores del plantel como Camilo Mayada, Adrián Fernández y Leo Coelho salieron a la cancha y se levantó otra vez el aliento de los hinchas en la tribuna visitante #CopaLibertadores @ovacionuy @elpaisuy pic.twitter.com/NBC62cKkQ5— Enrique Arrillaga (@arrillagae) September 19, 2024
Bienvenidos al minuto a minuto de Flamengo-Peñarol
Peñarol se enfrenta a Flamengo en el Estadio Maracaná en el marco del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y desde Río de Janeiro, Ovación te ofrece todos los detalles de la mano de Enrique Arrillaga.