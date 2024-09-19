Flamengo 0-1 Peñarol: el aurinegro volvió a ganar en Maracaná y saca ventaja en la serie de cuartos de final

Enviado a Brasil / Río de Janeiro

Peñarol visitó Río de Janeiro para enfrentarse a Flamengo en el marco del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el mítico Estadio Maracaná.

Los aurinegros llegaron a esta instancia luego de avanzar en la fase de grupos por detrás de Atlético Mineiro y superar a The Strongest en los octavos de final, mientras que el Mengao también fue escolta y también dejó por el camino a un equipo boliviano: Bolívar.

¡DELIRIO DE LOS HINCHAS DE PEÑAROL EN EL MARACANÁ! El Manya toma ventaja en los cuartos de la #Libertadores.



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Con bajas de peso, pero también un gran poderío, los dirigidos por Tite buscaban marcar diferencia en casa, mientras que el equipo de Diego Aguirre se aferraba a un resultado positivo de cara a la vuelta en el Campeón del Siglo y lo terminó consiguiendo.

Es que el aurinegro hizo un partido muy inteligente y se impuso por 1-0 gracias al gol de Javier Cabrera cuando se jugaban 12 minutos de la primera parte en Brasil. El Mirasol buscará ahora aprovechar esa ventaja en el Campeón del Siglo con el objetivo de conseguir un cupo entre los cuatro mejores de América.