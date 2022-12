Diego Alonso: qué fue lo que eliminó a Uruguay, la defensa a sus futbolistas y qué será de su futuro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Alonso dio declaraciones tras la eliminación de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022 y, al ser consultado acerca de qué opina sobre las decisiones tomadas en el encuentro por el arbitraje, respondió: "Creo que más muestras de lo que se vio en la cancha no puede haber, no tengo por qué dar una opinión, es clarísimo lo que pasó; el equipo hizo todo lo que tenia que hacer desde lo futbolístico, lo anímico, desde los goles y las situaciones, inclusive desde las que no pitaron. Nos vamos para casa con un mal sabor de boca".

En cuanto a qué análisis hace como cabeza del grupo, dijo: "La autocrítica es no haber podido hacer algún punto más en los otros partidos, igualmente la FIFA dijo que el penal de Portugal no fue".

Sobre el rendimiento del equipo comentó: "No tengo nada para reclamarle a los jugadores, fuimos el equipo de Eliminatorias que habíamos sido siempre, los jugadores dieron muestra en cancha de que teníamos que estar en la siguiente fase".

Consultado sobre qué le pasó al equipo luego de la salida del campo de Rodrigo Bentancur por lesión y también respecto de una aparente línea de cinco que habría utilizado durante el encuentro, el Tornado respondió: "En primer lugar no coincido con usted, nunca vi que el equipo jugara con línea de cinco, no sé dónde lo vio, igual lo respeto, pero jugamos todo el partido 4-4-2 con jugadores por banda, una banda profunda y uno que jugaba entre líneas como de Arrascaeta. La intención fue todo el tiempo buscar el tercero, obviamente el equipo rival empujaba porque se jugaba la clasificación, nosotros salimos en busca del tercero y tuvimos varias oportunidades. Durante 80 minutos estuvimos clasificados, las acciones del penal son porque Uruguay estaba dentro del área, sobre el final el equipo con resto anímico tiró para adelante buscando la clasificación, lo tuvimos cuatro o cinco veces y lamentablemente no pudimos concretar".

¿Por qué le costó encontrar su funcionamiento a la Celeste?

"He tenido autocritica en los partidos anteriores cuando dije que nos había faltado juego y más posibilidades de conexión. El partido pasado el equipo lo hizo bien en el segundo tiempo, y el día de hoy el equipo fue lo que había sido en la Eliminatoria, jugando para adelante, valiente, sin temor a perder la pelota. Los centrales sin miedo, el arquero sin miedo, lo pudimos hacer, quizá me hubiera gustado que hubiera aparecido antes esta situación, pero se dio como se dio y no tengo nada para reprocharle a los jugadores, hicieron grandes esfuerzos y dieron todo", expresó Alonso.

¿Por qué salió Luis Suárez?

"Todo el mundo vio lo que pasó el partido pasado, lo que pasó en este, los jugadores hicieron su mayor esfuerzo y el equipo fue irreprochable. Salió Suárez y entró Cavani porque entendía que Edi estando fresco podía ingresar faltando 25 minutos".

Por otra parte, el Tornado fue preguntado por sus declaraciones tras el partido ante Corea del Sur donde había dicho que era un punto importante y, ante la afirmación de un periodista respecto de que fue ese punto ante los asiáticos el que nos termina eliminando, respondió: "No creo que el punto nos haya eliminado, nos eliminó el penal de Portugal y la diferencia de gol. Al contrario, nos eliminó el gol de penal que nos convierten en tiempo extra, que la FIFA dice que no es penal, eso es lo que nos elimina".

En cuanto a si su futuro está en la selección uruguaya y si dentro de su proyecto de vida planea dirigir cuatro años a la Celeste hasta el Mundial 2026, Diego Alonso afirmó: "Vuelvo a repetir, no es momento de contestar y hacer una evaluación. Desde el primer día creí en los futbolistas, me respondieron, clasificamos al Mundial, respondieron enormemente no solo con resultados sino con juego. Estoy agradecido con lo que hicieron, lamento haber quedado hoy fuera del Mundial. Confío mucho en los jugadores, en lo que pueden dar, en lo que pueden hacer, el segundo tiempo de Portugal, el partido de hoy, el carácter que tuvieron, cómo lo encararon, lamento la eliminación porque entendíamos que estábamos para mucho más".

La defensa a sus futbolistas

En última instancia, Diego Alonso fue consultado acerca de si la responsabilidad de la eliminación de Uruguay era suya o de los jugadores y, ante la afirmación de un periodista acerca de que los jugadores no sudaron la camiseta, el DT respondió de forma contundente: "Discrepo con usted, primero no le puedo permitir que usted diga eso, lo siento, los futbolistas hicieron un gran esfuerzo día a día, partido a partido, dieron lo mejor de sí, cada una de las decisiones que tomaron en sus clubes tenían que ver con la selección y no le puedo permitir que usted diga que no sudaron la camiseta. Lamentablemente no nos alcanzó para pasar a la siguiente fase".