Defensor Sporting 0-1 Peñarol: un golazo de Fernández valió el triunfo del Mirasol que jugó 82' con uno menos

Redacción El País

Viernes a la noche y un partidazo para abrir la fecha 14 del Torneo Apertura porque en el Estadio Luis Franzini se enfrentaban Defensor Sporting y Peñarol.

Desde el arranque el partido se hizo cuesta arriba para el aurinegro porque a los 8' se quedó con 10 futbolistas por la expulsión de Leo Coelho, pero lo aguantó bien, con buenas atajadas de Martín Campaña y lo terminó ganando.

Es que Leonardo Fernández, a los 77', puso un golazo para batir a Kevin Dawson y darle así la quinta victoria consecutiva al aurinegro en el actual Torneo Apertura.