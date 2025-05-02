Defensor Sporting 0-1 Peñarol: un golazo de Fernández valió el triunfo del Mirasol que jugó 82' con uno menos

Redacción El País
Viernes a la noche y un partidazo para abrir la fecha 14 del Torneo Apertura porque en el Estadio Luis Franzini se enfrentaban Defensor Sporting y Peñarol.
Desde el arranque el partido se hizo cuesta arriba para el aurinegro porque a los 8' se quedó con 10 futbolistas por la expulsión de Leo Coelho, pero lo aguantó bien, con buenas atajadas de Martín Campaña y lo terminó ganando.
Es que Leonardo Fernández, a los 77', puso un golazo para batir a Kevin Dawson y darle así la quinta victoria consecutiva al aurinegro en el actual Torneo Apertura.
90+5' | ¡Final del partido!
Peñarol se quedó con una victoria muy importante en el Estadio Luis Franzini luego de jugar 82' con uno menos por la expulsión de Leo Coelho. Leonardo Fernández fue el autor del tanto que valió tres puntos ante Defensor Sporting.
85' | Defensor Sporting domina la pelota y busca el empate
Con el hombre de menos, Peñarol se replegó luego del tanto de Leonardo Fernández y Defensor Sporting se adueñó de la pelota, pero equivoca los caminos y por ahora no encuentra el empate.
77' | ¡Gol de Peñarol!
Alexander Machado y un pique electrizante para ganarle en carrera a Nahuel Furtado y habilitar a Leonardo Fernández que remató de primera, a colocar y puso la pelota en el ángulo en su tercer remate en el complemento.
68' | El arma aurinegra es Fernández desde afuera
Una vez más, el "10" encaró y desde el borde del área disparó de zurda provocando otra gran atajada de Kevin Dawson que la mandó al tiro de esquina.
65' | Fernández terminó la jugada con un remate lejano
El hombre de menos se nota en Peñarol porque le cuesta salir desde el fondo y en una de las chances que tuvo, Maximiliano Silvera aguantó la pelota, combinó con Leandro Umpiérrez y este se la dejó a Leonardo Fernández que enganchó, remató de derecha y provocó una buena atajada de Kevin Dawson.
55' | Campaña y Méndez salvaron el arco de Peñarol
Primero fue Walter Montoya y un remate a colocar que provocó otra gran reacción de Martín Campaña mandando la pelota al tiro de esquina y de ese un cabezazo de Maxi Gómez que Javier Méndez sacó en la línea cuando era gol del "9".
46' | Lo tuvo Peñarol en el inicio del complemento
Una falta sobre Leonardo Fernández le permitió al propio volante a disparar desde lejos. El intento de un centro fuerte llevó a que la pelota cruce toda el área y pasara cerca del segundo palo de Dawson cuando Rodrigo Pérez no desvió por poco.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Sigue el fútbol en el Luis Franzini donde Defensor Sporting y Peñarol igualan sin goles en un encuentro donde el aurinegro juega con 10 por expulsión a Leo Coelho.
45+5' | ¡Final del primer tiempo!
Un partido que contó con chances de gol, pero que también fue muy entrecortado, Defensor Sporting y Peñarol se fueron al descanso con un empate sin goles, aunque con un expulsado porque Leo Coelho vio la roja a los 8'.
45' | Tres más en en el Luis Franzini
Mathías de Armas anunció que se jugarán tres minutos más en el Parque Rodó antes del cierre de la primera parte.
37' | Maxi Gómez generó la mejor del partido
José Álvarez encabezó el ataque, tocó con Maxi Gómez quien desde afuera del área abrió el pie y buscó el segundo palo de Martín Campaña quien voló y protagonizó una gran atajada para evitar el gol violeta.
30' | Defensor tuvo la primera y generó peligro
Luego de un centro largo, la pelota la recibió Patricio Pacífico con un disparo que era peligroso, pero que primero amortiguó Javier Méndez y luego despejó Martín Campaña al tiro de esquina.
15' | La expulsión cambió en muchos sentidos
No solo Defensor Sporting se animó más y se adueñó de la pelota, sino que también llevó a que Diego Aguirre haga una modificación en el once porque Diego García le dejó su lugar a Javier Méndez para ocupar un puesto en la zaga.
8' | ¡Roja en Peñarol!
Forcejeo dentro del área previo al remate de un tiro de esquina entre Guillermo de los Santos y Leonardo Coelho, el brasileño lo golpeó con el codo y tras la intervención del VAR, Mathías de Armas terminó expulsando al defensa aurinegro pese a que antes lo había amonestado.
5' | Los primeros intentos son aurinegros y desde lejos
Primero fue Leonardo Fernández con un tiro libre y luego Diego García con un remate con la pelota en movimiento que se fue por arriba del arco de Kevin Dawson, pero mostró la intensidad con la que inició el juego.
¡Comenzó el partido!
Ya se juega en el Estadio Luis Franzini por la fecha 14 del Torneo Apertura. Defensor Sporting recibe a Peñarol en un partidazo de los que abre la jornada.
Defensor Sporting 0-1 Peñarol
Defensor Sporting: Kevin Dawson; Patricio Pacífico, Guillermo de los Santos, Juan Viacava (67' Xavier Biscayzacú), José Álvarez; Nahuel Furtado, Alfonso Barco (54' Diego Abreu), Mauricio Amaro (80' Francisco Ginella); Walter Montoya; Matías Abaldo, Maximiliano Gómez. DT: Ignacio Ithurralde.
Peñarol: Martín Campaña; Pedro Milans, Nahuel Herrera, Leo Coelho, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa (82' Camilo Mayada), Rodrigo Pérez; Leandro Umpiérrez (82' Lucas Hernández), Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera (67' Alexander Machado). DT: Diego Aguirre.
Gol: 77' Leonardo Fernández (P) / 0-1.
Amarillas: Juan Viacava, José Álvarez (DS); Leonardo Fernández (P).
Roja: 8' Leo Coelho (P).
Estadio: Luis Franzini
Televisa: VTV Plus y Disney+
Hora: 21:30
Árbitros: Mathías de Armas; Agustín Berisso, Matías Rodríguez; Andrés Martínez
VAR: Leodán Gonzalez y Nicolás Tarán
Los planteles a la cancha en los trabajos previos
A falta de poco más de media hora para el inicio del partido en el Franzini, los planteles saltaron al campo de juego para realizar lo trabajos precompetitivos.
El ingreso de Peñarol @OficialCAP al campo de juego del Franzini para realizar el calentamiento. Vía @ovacionuy @elpaisuy pic.twitter.com/HveZ7KLrPp— Nahuel Casuriaga (@CasuriagaNahuel) May 2, 2025
¡El once inicial de Peñarol!
Sin sorpresas, Diego Aguirre dio a conocer el equipo con el que jugará en el Franzini ante Defensor Sporting y no cuida futbolistas de cara a Copa Libertadores.
El once aurinegro: Martín Campaña; Pedro Milans, Nahuel Herrera, Leo Coelho, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Rodrigo Pérez; Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera.
Así juega #Peñarol frente a Defensor Sporting, por la Fecha 14 del Torneo Apertura @LigaAUF. pic.twitter.com/I91fscbJEK— PEÑAROL (@OficialCAP) May 2, 2025
¡Defensor Sporting tiene el once confirmado!
Ignacio Ithurralde definió la oncena con la que saltará al campo de juego del Estadio Luis Franzini con la dupla Abaldo-Gómez en el ataque.
El once violeta: Kevin Dawson; Patricio Pacífico, Guillermo de los Santos, Juan Viacava, José Álvarez; Nahuel Furtado, Alfonso Barco, Mauricio Amaro; Walter Montoya; Matías Abaldo, Maximiliano Gómez.
El 𝙓𝙄 🟣#SiempreTuerto pic.twitter.com/sTK7DQy59U— Defensor Sporting (@DefensorSp) May 3, 2025
El vestuario violeta también está listo
El plantel de Ignacio Ithurralde tiene todo a disposición en su vestuario de cara al encuentro que iniciará 21:30 en el Franzini frente a Peñarol.
#LaDelTuerto pronta para el encuentro de esta noche. ☑️#SiempreTuerto pic.twitter.com/luCVFgS44r— Defensor Sporting (@DefensorSp) May 2, 2025
El plantel aurinegro ya está en el Franzini
A falta de poco más de una hora y media para el inicio del encuentro, el plantel de Diego Aguirre ya dice presente en el escenario del violeta para la disputa del encuentro por la fecha 14 del Apertura.
ESTAMOS EN EL PARQUE RODÓ ✍🏻 pic.twitter.com/kIQ51LpwjJ— PEÑAROL (@OficialCAP) May 2, 2025
Defensor Sporting suma tres sin ganar como local ante Peñarol
Hasta el 1° de noviembre de 2021 hay que llegar para encontrar la última victoria de Defensor Sporting sobre Peñarol en el Estado Luis Franzini ya que el aurinegro suma tres sin perder.
Las últimas tres visitantes se saldaron con dos victorias (2-0 y 3-2) y un empate (2-2) cuando se han enfrentado en el Parque Rodó.
El último antecedente fue la victoria 2-0 con goles de Maximiliano Silvera y Nahuel Acosta que significó el título del Apertura para el mirasol.
Así espera el vestuario visitante a Peñarol
El vestuario visitante del Estadio Luis Franzini está listo a la espera de los jugadores de Peñarol que llegarán próximamente para el partido frente a Defensor Sporting.
⭐️ El vestuario del Decano del Fútbol Uruguayo, pronto en el Estadio Luis Franzini. #VamosCarbonero pic.twitter.com/odEEuBJjhh— PEÑAROL (@OficialCAP) May 2, 2025
Solo un jugador está en capilla y es violeta
Alfonso Barco es el único que llega a este partido con cuatro tarjetas amarillas, por lo que de recibir un amarilla más quedará suspendido y no podrá estar en el duelo de la última fecha ante Nacional.
La nómina de Peñarol y los jugadores disponibles
Diego Aguirre sabe que el próximo martes afrontará un duelo muy duro por Copa Libertadores ante San Antonio en Bolivia, pero de todas maneras cuenta con lo mejor que tiene para enfrentar a Defensor Sporting.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Defensor Sporting, por la fecha 14 del Torneo Apertura, @LigaAUF.— PEÑAROL (@OficialCAP) May 2, 2025
Suspendido: Jaime Báez. pic.twitter.com/2mnSPDd5X0
Estos son los convocados de Defensor Sporting
Con una gran cantidad de futbolistas del club en el plantel, sobre todo en la fase ofensiva, Ignacio Ithurralde definió el plantel con el que contará para el juego de esta noche.
Los convocados para el encuentro de esta noche frente a @OficialCAP 📋#SiempreTuerto pic.twitter.com/w9L9cpog7E— Defensor Sporting (@DefensorSp) May 2, 2025
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Defensor Sporting vs. Peñarol!
El Estadio Luis Franzini recibe un partidazo por la fecha 14 del Torneo Apertura porque se miden Defensor Sporting y Peñarol en uno de los juegos que abren la jornada.