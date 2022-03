Chile vs. Uruguay: cuándo juegan y dónde ver en vivo el último partido por las Eliminatorias Catar 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La selección uruguaya, ya clasificada al Mundial de Catar 2022, enfrentará este martes a Chile en el Estadio San Carlos de Apoquindo por la última fecha de las Eliminatorias.

El partido comenzará a las 20.30 horas al igual que todos los otros duelos de la última jornada: Perú vs. Paraguay, Venezuela vs. Colombia, Bolivia vs. Brasil y Ecuador vs. Argentina. A esto, para cerrar la tabla de posiciones, hay que sumarle el Brasil-Argentina suspendido en setiembre del año pasado por las autoridades sanitarias norteñas. FIFA ya confirmó que el partido se jugará, pero aún no dio detalles.

De todos modos, nada cambiará los cuatro clasificados directos por Sudamérica que el viernes conocerán sus rivales en el Mundial cuando se realice el sorteo: Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. En esta última fecha, sí se definirá quién quedará quinto e irá al repechaje con tercer mejor equipo de Asia.

Dónde ver Chile vs. Uruguay

Para Uruguay, el partido irá a través de la señal de VTV. A su vez también los usuarios podrán seguir el encuentro por intermedio de las plataformas digitales como DirectvGo, NSNOW, TCC Vivo, MCGoLive y Flow.



Los que quieran ver el partido desde suelo trasandino podrán hacerlo desde Chilevisión y TNT Sports.

Uruguay con cambios obligados y el equipo que asoma en Chile

Se espera que este lunes, cuando la selección viaje a Chile y ya entrene allá, se puedan conocer respecto al equipo que Diego Alonso pondrá en la última fecha. El DT tiene tres bajas para este partido: Mathías Olivera (precaución por molestia física), Matías Vecino (restricciones sanitarias del gobierno chileno) y Facundo Pellistri (suspendido por acumulación de amarillas).



En el caso de Olivera, Matías Viña pinta como el principal favorito para hacerse cargo del lateral. Por Pellistri, en tanto, resta conocer si el entrenador cambiará el sistema táctica o pondrá a un hombre de similares características como Diego Rossi.



También queda por definir si Ronald Araújo, que terminó algo exigido el último partido como Perú, seguirá en el lateral derecho. En ese caso, podría ingresar Damián Suárez.



El resto del equipo sería el que viene jugando: Sergio Rochet, Diego Godín José maría Giménez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta, Darwin Núñez y Luis Suárez.



En Chile, en tanto, el equipo de Martín Lasarte iría con: Brayán Cortéz, Enzo Roco, Mauricio Isla, Paulo Díaz, Gary Medel, Arturo Vidal, Claudio Baeza, Gabriel Suazo, Charles Aránguiz - Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.



El árbitro del partido será el argentino Patricio Loustau.

Así se define el repechaje

Hoy la tabla marca que la quinta posición es de Perú, que tiene 21 puntos, pero en el sexto lugar está Colombia con 20 y en el séptimo Chile con 19. Esos tres equipos son los que pelearán por quedarse con ese boleto en la repesca que será ante un equipo de Asia.



El que corre con ventaja es el equipo de Ricardo Gareca porque depende de sí mismo porque con un triunfo ante Paraguay se meterá en el repechaje. Si no gana, debe esperar una derrota de Colombia y que Chile no le gane a Uruguay.



Para Colombia la situación es un poco más compleja ya que el elenco cafetero necesita conseguir una victoria frente a Venezuela como visitante y que Perú no le gane a Paraguay.



Pero el que la tiene más complicada es Chile. Los trasandinos están obligados a ganarle a la Celeste si es que pretenden conseguir el cupo en el Repechaje, pero además, necesitan que Perú pierda y que Colombia no gane.

La tabla de posiciones