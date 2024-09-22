Cerro 0-5 Peñarol: mirá los goles de la exhibición del Mirasol, que estiró la ventaja en la Tabla Anual

Redacción El País
En el Parque Viera se cerró la cuarta fecha del Torneo Clausura con el partido entre Cerro y Peñarol donde el aurinegro se jugaba puntos muy importantes.
Es que los dirigidos por Diego Aguirre sabían que con un triunfo no solo seguirían prendidos en los puestos altos del Clausura, sino que además sacarían siete puntos de ventaja con Nacional, su más inmediato perseguidor en la Tabla Anual.
A pesar de que el entrenador optó por poner un once alternativo, fue muy superior al albiceleste y en pocos minutos ya ganaba 2-0 y como si fuera poco jugó más de una hora con uno más. El doblete de Facundo Batista, que se convirtió en triplete en el complemento, encaminó el triunfo mirasol.
La sentencia llegó desde el banco de suplentes con un doblete de Matheus Babi que aprovechó de muy buena manera los minutos que tuvo en cancha frente a Cerro.
90+1' | ¡Final del partido!
Peñarol goleó a Cerro 5-0 gracias a los tres goles de Facundo Batista y el doblete de Matheus Babi y sigue prendido en el Clausura, pero además le sacó siete puntos de ventaja a Nacional en la Anual.
90' | ¡Gol de Peñarol!
Matheus Babi aprovechó los minutos que tuvo en cancha y tras una nueva asistencia de Alan Medina definió a colocar para poner el quinto del aurinegro.
80' | ¡Gol de Peñarol!
Con pocos minutos en cancha, Matheus Babi cerró de forma perfecta un contragolpe de Peñarol que comandó Alan Medina y marcó su tanto.
73' | Nico Rossi se perdió el cuarto
El atacante quedó mano a mano con Mathías Cubero y aunque Alan Medina la pedía en el medio, definió él, pero el arquero achicó bien y evitó el tanto.
61' | ¡Gol de Peñarol!
Facundo Batista no saca el pie del acelerador y tras una gran jugada colectiva, Lucas Hernández puso en carrera a Alan Medina y este asistió al delantero que marcó su tercer gol del encuentro.
55' | Peñarol domina la pelota, pero el juego perdió ritmo
Apoyado en la diferencia que tiene en el marcador y al hombre de más, el equipo de Diego Aguirre tiene la posesión del esférico, pero tampoco acierta los caminos para atacar.
45' | ¡Comenzó el segundo tiempo!
Ya juegan el complemento en el Parque Viera. Peñarol supera 2-0 a Cerro con doblete de Facundo Batista.
45+3' | ¡Final del primer tiempo!
Con doblete de Facundo Batista, Peñarol supera 2-0 a Cerro en el Parque Viera. El albiceleste juega con un hombre menos por la expulsión de Claudio Araújo.
29' | ¡Roja en Cerro!
Claudio Araújo bajó a Damián Suárez cuando este se metía al área para definir, mediante VAR el árbitro lo expulsó y Cerro jugará más de una hora con uno menos.
22' | Buen intento de Medina y reacción de Cubero
El atacante que está haciendo su debut en Peñarol dejó la banda izquierda, se mandó al centro y luego de una jugada personal se animó a rematar de zurda. La pelota tenía destino de red, pero contuvo Cubero.
14' | ¡Gol de Peñarol!
Una vez más Facundo Batista anota para Peñarol. Esta vez la asistencia, magistral, fue de Gastón Ramírez para que el "9" apareciera solo y de cabeza y marcar el 2-0.
11' | Avenatti esta vez casi pone el suyo
Lucas Hernández empezó a complicar con su llegadas al área rival y tras un centro al segundo palo ganó por arriba Felipe Avenatti, pero su cabezazo cruzado se fue apenas afuera.
5' | Cubero evitó el segundo con una gran atajada
Alan Medina hizo una buena jugada personal y lanzó un centro que Alejo Macelli quiso despejar, pero cabeceó sobre su propio arco y Mathías Cubero voló para evitar el tanto.
1' | ¡Gol de Peñarol!
Cuando iba un minuto y medio del partido, la defensa de Cerro se durmió, Felipe Avenatti aprovechó el error, asistió a Facundo Batista y este marcó el 1-0 aurinegro.
0' | ¡Comenzó el partido!
Cerro y Peñarol ya juegan en el Parque Viera en el cierre de la cuarta fecha del Torneo Apertura.
Cerro 0-3 Peñarol:
Cerro: Mathías Cubero; Emiliano Álvarez (71' Gastón Rodríguez), Pablo Lacoste, Claudio Araújo, Mathías Abero; Bruno Scorza (34' Emilio Crespo), Nahuel Petillo, Alejo Macelli, Santiago Ramírez (77' Nicolás Wunsch); Horacio Tijanovich (71' Yonathan Gorgoroso), Maximiliano Pérez (45' Nicolás González). DT: Ignacio Pallas
Peñarol: Guillermo de Amores; Damián Suárez (63' Adrián Fernández), Leo Coelho, Nahuel Herrera, Lucas Hernández (72' Lucas Hernández); Camilo Mayada, Rodrigo Pérez, Gastón Ramírez (63' Ignacio Sosa), Alan Medina; Facundo Batista (63' Nicolás Rossi), Felipe Avenatti (78' Matheus Babi). DT: Diego Aguirre.
Gol: 1' Facundo Batista (P) / 0-1; 14' Facundo Batista (P) / 0-2; 61' Facundo Batista (P) / 0-3.
Amarilla: Emilio Crespo (C); Damián Suárez (P).
Roja: 29' Claudio Araújo (C).
Hora: 19:00
Televisa: VTV Plus y Disney+
Estadio: Parque Viera
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Miguel Nievas y Gustavo Marques Lisboa
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Antonio García y Carlos Barreiro
Peñarol ya tiene su once inicial
Diego Aguirre confirmó el equipo con muchas novedades donde destaca el debut de Damián "Zorro" Suárez en el lateral derecho, pero también los de Rodrigo Pérez y Alan Medina.
El equipo forma con: Guillermo de Amores; Damián Suárez, Leo Coelho, Nahuel Herrera, Lucas Hernández; Camilo Mayada, Rodrigo Pérez, Gastón Ramírez, Alan Medina; Facundo Batista, Felipe Avenatti.
Así juega #Peñarol frente a Cerro, por la Fecha 4 del Torneo Clausura @CampeonatoAUF pic.twitter.com/nMxQlx81qw— PEÑAROL (@OficialCAP) September 22, 2024
Cerro tiene el once confirmado
Ignacio Pallas eligió a estos once para enfrentar a Peñarol en el Parque Viera:
Mathías Cubero; Emiliano Álvarez, Pablo Lacoste, Claudio Araújo, Mathías Abero; Bruno Scorza, Nahuel Petillo, Alejo Macelli, Santiago Ramírez; Horacio Tijanovich, Maximiliano Pérez.
📋 La oncena de Ignacio Pallas para enfrentar a Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Clausura 🏆#SomosElBarrio | #IdentidadCerro pic.twitter.com/UZEvUyFrYu— Club Atlético Cerro (@CACerro_oficial) September 22, 2024
Diego Aguirre y la rotación pensando en la Copa Libertadores
La Fiera, pensando en el partido del jueves ante Flamengo, contará con un once alternativo y prueba de ello son los convocados mirasoles.
Arqueros: Guillermo de Amores y Kevin Morgan.
Defensas: Leo Coelho, Martin Gianoli, Nahuel Herrera, Camilo Mayada, Diego Sosa, Damián Suárez y Lucas Hernández.
Volantes: Sebastián Cristóforo, Rodrigo Pérez, Ignacio Sosa, Germán Barbas, Gastón Ramírez, Adrián Fernández, Nicolás Rossi y Alan Medina.
Delanteros: Facundo Batista, Matheus Babi, Leonardo Sequeira, Nahuel Acosta y Felipe Avenatti.
Bienvenidos al minuto a minuto de Cerro-Peñarol
En el Parque Viera, Cerro hará las veces de local ante Peñarol en el cierre de la cuarta fecha del Torneo Clausura y vas a poder seguir todo lo que ocurra antes, durante y después del partido en Ovación.