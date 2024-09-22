Cerro 0-5 Peñarol: mirá los goles de la exhibición del Mirasol, que estiró la ventaja en la Tabla Anual

Redacción El País

En el Parque Viera se cerró la cuarta fecha del Torneo Clausura con el partido entre Cerro y Peñarol donde el aurinegro se jugaba puntos muy importantes.

Es que los dirigidos por Diego Aguirre sabían que con un triunfo no solo seguirían prendidos en los puestos altos del Clausura, sino que además sacarían siete puntos de ventaja con Nacional, su más inmediato perseguidor en la Tabla Anual.

A pesar de que el entrenador optó por poner un once alternativo, fue muy superior al albiceleste y en pocos minutos ya ganaba 2-0 y como si fuera poco jugó más de una hora con uno más. El doblete de Facundo Batista, que se convirtió en triplete en el complemento, encaminó el triunfo mirasol.

La sentencia llegó desde el banco de suplentes con un doblete de Matheus Babi que aprovechó de muy buena manera los minutos que tuvo en cancha frente a Cerro.