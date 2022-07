Así se jugará la primera fecha del Clausura: Nacional va el sábado y Peñarol el lunes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Campeonato Uruguayo avanza con viento en popa sin el privilegio de retrasarse en el calendario futbolístico de un año especial, que contará con el Mundial de Qatar a fin de año. Es por esto que la Mesa Ejecutiva de la AUF ya fijó el inicio del Torneo Clausura para el próximo sábado 30 de julio.

Rentistas y Albion abrirán la competencia el sábado desde las 10:15 horas, ese mismo día, Nacional visitará a Deportivo Maldonado en el Campus (19 horas) y Peñarol jugará recién el lunes para cerrar la fecha con Fénix, 20 horas en el Campeón del Siglo.

Así se jugará la primera fecha del Clausura