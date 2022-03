Agustín Ubal arribó a Río Breogán, club con el que se siente identificado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El base de la selección uruguaya Agustín Ubal seguirá en el básquetbol español pero está vez vestirá los colores de Río Breogán, un equipo de la ciudad Lugo. Tras su pasaje por Barcelona, el equipo de sus sueños, el basquetbolista de 18 años se sumó a la filas de los celestes en calidad de préstamo para sumar minutos.

El ex Malvín contó que se enteró cuando estaba en viaje a Chile con la Celeste tras el duelo ante Brasil por las Eliminatorias. "Me avisó mi representante y en cuanto me dijo que había esta oportunidad le dije que sí, es una oportunidad para desarrollarme, si quiero jugar en el Barça necesito rodaje y experiencia, y vengo a echar una mano donde el entrenador quiera, a ver cómo progreso y en qué puedo ayudar", expresó Agustín en la conferencia de prensa de su presentación.

"Sé que para jugar en el Barça necesito rodaje, un poco más de experiencia, eso me pide el club, así que ya veremos cómo vamos en esta etapa y ojalá se pueda extender esta cesión porque estoy muy contento en Breogán", añadió Ubal, que está feliz y conformes con su arribo.

"Estaba al tanto de cómo venían, sé que son la sorpresa de la Liga Endesa, me gusta, más que nada por de donde vengo, de Uruguay, somos aguerrido, nos caracterizamos por no dar nada por perdido. Y yo creo que este club se identifica con eso. Me siento muy identificado con la dinámica", expresó.

Ubal ya debutó el pasado fin de semana en la victoria de su equipo ante MoraBanc Andorra y expresó que el club le brinda "una oportunidad" para crecer de cara al futuro.

Agustín puede jugar como base, escolta y alero al mismo tiempo, aunque dice que para esta última posición le faltan "unos kilos para jugar de tres", aunque ese es su objetivo. "Siempre fui escolta, pero ahora me desarrollo como base. Puedo jugar de cualquier posición. Me gusta anotar y generar para mis compañeros, pero siento más el juego de la anotación", advirtió sobre su juego.



