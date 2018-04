POR BRUNO SCELZA

El fin de la tragedia

El autor del doble crimen de Quebracho, Martín Bentancur, apareció muerto cerca de las Termas del Guaviyú. El femicida tenía un disparo en la cabeza y se presume que se suicidó. Junto al cuerpo había un cartel y una remera con varios mensajes y dibujos escritos.



Bentancur mató a Nelly Goyeneche, su exsuegra, y a al policía Juan Carlos Oviedo la semana pasada. Luego, se dio a la fuga con la moto de Oviedo y su arma y prendió fuego la casa de Cristina Pérez y su familia, donde vive el actual novio de Valeria, la madre de su hija. Antes de desaparecer, dejó una carta para su expareja y para una amiga, además de un mensaje en el pizarrón de la escuela 75.

La planta está quieta

La planta de cemento de Ancap en Minas está parada hace dos meses como consecuencia de la aplicación de medidas sindicales. La demanda de cemento se está abasteciendo solo con lo que produce la planta de Paysandú.



Los trabajadores de Ancap reclaman ingreso de personal en Minas. El año pasado trabajaban allí 245 personas, de las cuales 140 estaban en la plantilla.En Paysandú, trabajaban el año pasado 300 personas, de las cuales 175 son trabajadores propios de Ancap.



La planta de Minas funciona desde 1956.



Hoy Ancap va a anunciar que ganó US$ 45 millones en 2017, pero algunos de sus negocios, como la deficitaria división de portland, le siguen generando dolores de cabeza a sus autoridades.

Martes a puro deporte

La jornada deportiva va a empezar a las 15:30 con dos partidos de cuartos de final de Champions League. En Fox Sports se va a poder ver Sevilla - Bayern Munich y en ESPN 2 se va a transmitir Juventus - Real Madrid. Además de ser, en los papeles, el cruce más parejo de los cuartos de final, este partido tiene el plus de que en la "Juve" juega Rodrigo Bentancur, uno de los dos uruguayos que quedan en la copa (el otro es Lui Suárez).



A las 19:15 en Fox Sports 2 será hora de ver a Nacional ante Real Garcilaso de Perú por la Copa Libertadores. El partido se jugará en Cusco y en el tricolor no estará el capitán Diego Polenta, que no viajó por lesión. Nacional está último en su grupo con un punto luego de dos partidos, por lo que intentará lograr su primera victoria para acercarse a los puestos de clasificación a octavos de final.



También a las 19:15 pero en VTV comenzará la transmisión de la segunda jornada de playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol. A esa hora estarán enfrentándose Malvín y Hebraica Maccabi, mientras que a las 21:45 será el turno de Aguada - Urunday.

Charlas de ascensor

- El guardia que fue baleado por "Kiki" Pastorino inicia un juicio al Ministerio del Interior



- El cuerpo técnico de la selección hablará con los clubes para adelantar la llegada de algunos jugadores



- Escándalo de abusos en el fútbol argentino: hay denuncias en Independiente, Temperley y River



- Niños venezolanos con cáncer vienen a tratarse a Montevideo

La yapa: la foto del día

El retorno de los argentinos que vacacionaron en Uruguay durante la semana de Turismo provocó un trancazo de hasta 27 kilómetros desde el puente San Martín, que une Río Negro (Uruguay) con Entre Ríos (Argentina).



La espera no fue problema para este bebé, que le brindó su mejor guiñada a la cámara del corresponsal de El País, Daniel Rojas.