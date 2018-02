Gobierno desacredita colono que discutió con Vázquez

El gobierno y el oficialismo salieron rápidamente a desacreditar a Gabriel Arrieta, el colono que mantuvo un duro entredicho el lunes con el presidente Tabaré Vázquez en la entrada del Ministerio de Ganadería. Al mediodía estaba publicado un comunicado en la web de la Presidencia que decía: "El integrante de la Mesa de Colonos que acusó de mentiroso al presidente Tabaré Vázquez es el señor Gabriel Arrieta, ocupante de tierras de Colonización (INC) en Kiyú, San José. Desde 2008 tiene deudas con el INC, no ha pagado nunca por el uso de la tierra del Estado. Fue denunciado por productores. Desde 2013 se inició el proceso de entrega de la tierra, estando ahora en el proceso judicial correspondiente".

El mensaje de Presidencia fue complementado con tuits de legisladores oficialistas como Sebastián Sabini, del Movimiento de Participación Popular que escribió en Twitter refiriéndose a Arrieta "Autoridad moral: cero". "!Qué ficha!", apuntó en esa misma red el ex ministro y legislador, Enrique Rubio.

Sin embargo, el diputado socialista Gonzalo Civila marcó un matiz: "No apliquemos con nadie la lógica del escrache que rechazamos. Y si quien le gritó al Presidente es afectado por alguna injusticia o él afecta a otros injustamente, está el Estado con sus instrumentos (siempre mejorables) para determinarlo y actuar, como con cualquier ciudadano", escribió.

Arrieta, un exmilitante comunista, que tiene ovinos en 35 hectáreas en Kiyú, San José, dice que no debe, que ningún productor lo ha denunciado, que está al día con la UTE e insiste en considerar que Vázquez es un "mentiroso" que no tiene en cuenta al "chiquitaje". Arrieta vive en un ómnibus con su esposa a unos 100 metros de las conocidas barrancas de Kiyú. Dio a El País su versión del diálogo que mantuvo con Vázquez, quien salió del auto en el que estaba el lunes y lo encaró, furibundo, cuando oyó que el colono lo acusaba de mentir. "Dentro del barullo no se podía mantener un diálogo acorde como estamos conversando con usted. Era imposible. Lo que yo le quería (dar a) entender que él era y sigue siendo un mentiroso porque dice que defiende al más humilde, al más desprotegido y no es así porque la Mesa de Colonos, no está en el diálogo. Si no está en el diálogo la Mesa de Colonos, no está el chiquitaje. El más humilde del campo es el colono, porque maneja superficies pequeñas y vive con su familia en el campo. Nos gusta estar en el campo, no renegamos de eso, nos encanta estar en el campo. Queremos participar de las conversaciones porque los autoconvocados nos dijeron "vayan, que tienen que participar", explicó.

"No me afecta en nada, que salgan con difamaciones y eso, es típico de la gente que está desesperada. Se les está hundiendo el barco y tiran el manotón de ahogado. Yo no participo de militancia política partidaria. No voy a responder, no voy a entrar en ninguna de esas. Seguramente el presidente se sintió herido, atacado. Como buen masón que es, el ego que tiene, quiere atacarme, evidentemente", agregó.

El colono militó en la Unión de Juventudes Comunistas hasta 1988 y ahora vende corderos y fardos a los tamberos de la zona . "Después (de 1988) me fui cuando vi que iban a robar. Y no voto. Tengo la credencial rota, toda podrida", aseguró.

Arrieta dice que el año pasado recibió de un juzgado un cedulón para que abandonara el predio que recurrió a través de un abogado por inconstitucional. Arrieta, como integrante de un grupo de productores, accedió al establecimiento en 2008. El grupo se disolvió por diferencias económicas. "Cuando el grupo se disuelve viene el pedido de la cosa (el predio), de parte del instituto, el cedulón. Yo eso agarro y lo tiro debajo de la cama. Llamo a la prensa. Les contesté por la prensa y les dije que me iban a sacar con el GEO y la (Guardia) Republicana. (...) Ellos (los otros productores) se conocían todos de la zona de Libertad. Ellos tienen todos tierra, por un lado o por otro, a nivel privado o a nivel también del instituto. El único que quedaba sin tierra era yo. Yo le informé en esa época al señor (Andrés) Berterreche de la situación irregular. Él dijo que no se podía meter en temas de grupos y tiene todas las potestades de meterse en un grupo y decir cómo trabajar, cómo hacer las cosas, cosa que Berterreche no cumplió", dijo.

"Creo que son 60 y pico (hectáreas en el predio) en total con el área de monte que está programado lotearlo en solares y venderlo. Después presumo yo que van a seguir con el campo, hacerlo de a cinco hectáreas que es lo que permite el Ministerio de Ganadería, y venderlo", señaló.

Cuando El País le preguntó si eso implicaría que él tendría que dejar el lugar respondió "Exactamente. Soy la piedra en el zapato (...) Yo renta no debo. Después del pedido de la cosa (el predio) nunca más se pagó renta porque el instituto no me acepta cobrarme renta porque no me acepta como colono acá. Me ofrecieron dos fracciones en Canelones. Pero para mí es matarme, el desarraigo total. Yo no tengo maquinaria, no tengo nada. Calculo (la renta) en US$ 3.500 por año", aseguró.

El Frente Amplio destacó en un comunicado que se congelaron o rebajaron las rentas para los vencimientos de abril y mayo.

Dudas.

Abogados criticaron que se divulgaran datos sobre Arrieta. Adrián Gutiérrez escribió en Twitter que "hay que respetar la institución presidencial, pero ello no habilita divulgar información protegida por la ley de protección de datos personales". Su colega Gonzalo Ramírez dijo a El País que "lo que no puede hacer el presidente, es utilizar la pagina web de la Presidencia para brindar información privilegiada a la que accede en su condición de gobernante, con la finalidad de denostar a su contradictor público (....) Es un acto excesivo que se encuadra en la desviación o el exceso de poder y como tal, es ilícito y contrario al sistema republicano de gobierno", opinó el abogado.

FA citará a la agrupación

El Frente Amplio citará a la Agrupación Parlamentaria para tratar la situación política que vive el país, según se informó ayer en la bancada de diputados oficialista.

La idea es analizar todo lo sucedido desde la creación del movimiento de productores rurales "autoconvocados", incluido el incidente entre el presidente Tabaré Vázquez y un colono. También se abordará la situación de la seguridad y en la Administración de los Servicios de Salud del Estado.