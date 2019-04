Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

POR BRUNO SCELZA

Lo que sabemos del accidente en Brasil, volvió Game of Thrones y Peñarol vuelve a la punta

Lo que sabemos de la tragedia

Qué paso

Ayer de madrugada un ómnibus con 41 uruguayos que iban rumbo a Florianópolis volcó en una ruta brasileña, según la empresa debido al cruce de un animal. Dos mujeres fallecieron y varios resultaron heridos.



¿El gobierno está al tanto?

​La Cancillería activó el protocolo para auxiliar a las personas que se accidentadas y sus familiares. Unas 40 personas recibieron o están recibiendo asistencia y se trabaja para trasladar los cuerpos de las víctimas mortales.



¿Hay testimonios?

Entre los pasajeros se encuentra Silvana Fontes, una mujer que viajó con su esposo y sus hijos (uno de ellos estaba internado ayer) y contó a El País lo que sucedió.

Es el voto que el trámite pronuncia

Hay 6.000 personas habilitadas para votar que todavía no tramitaron su credencial y el plazo para inscribirse en la Corte Electoral vence hoy. Durante el fin de semana, que la Corte permaneció abierta, se hicieron casi 1.500 registros.

Charlas de ascensor

- Adiós a un icono esteño: comenzó la demolición del Hotel San Rafael



- Experto prevé un año sin sobresaltos en el sector financiero



- El futuro bebé de la familia real británica en la mira del fisco de EEUU

Pasó el primer DominGoT

Ayer se estrenó la temporada final de Game Of Thrones. A mí me gustó el capítulo, me parece que es el inicio de temporada con más información desde el primero de la serie Y ES TODO LO QUE VOY A DECIR porque no pienso spoilear nada. Si ya viste el episodio podés ver el análisis de Belén Fourment o comentarme que te preció yendo a mi cuenta de Twitter que está al final del newsletter.



A lo largo de este mes y medio que durará la serie hay algunos bares, librerías y restaurantes en Montevideo en los que se podrá ver los episodios. En TV Show hicieron una lista y podés descubrirlos acá.

El fútbol del fin de semana

Nacional empató 2 a 2 con Cerro Largo en Melo y quedó a 9 puntos de Peñarol que volvió a ser líder del Apertura luego de ganarle a Plaza Colonia 1 a 0 y también porque Fénix empató 2 a 2 con River Plate. Además, la selección uruguaya sub 17 perdió con Perú por 3 a 2 en los descuentos y no pudo clasificarse al Mundial.



La yapa: la foto del día

Un cazador afgano persigue una grulla en Bagram, provincia de Parwan. Foto: Reuters.

Bruno Scelza, periodista de El País

3 minutos es una de seis newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte aquí.



Para saber más, ingresá a elpais.com.uy.