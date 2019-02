Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

POR BRUNO SCELZA

Protesta en Toledo, vuelve el Uruguayo y el apoyo de Sendic

Ya les dejé pronto el 3 minutos de hoy, ahora dejen dormir.

Reclamo y llanto

Tras el asesinato de una comerciante a manos de un hombre que le robó dos perfumes, varios vecinos de Toledo salieron a protestar contra el gobierno en reclamo de mejoras en la seguridad pública. La víctima tenía 67 años y trabajaba en un almacén. De momento no hay detenidos por el caso, aunque la policía tiene “fuertes indicios” de quién pudo haber sido el autor del crimen.

El apoyo que nadie quiere

La Lista 711 decidió apoyar a Óscar Andrade en la interna del Frente Amplio. ¿Cómo se lo tomaron en el equipo de Andrade? Desde el comando de campaña dijeron que tienen “reparos y preocupación” por este respaldo, ya que temen que Raúl Sendic tenga un rol central en la campaña. Por este motivo, pidieron a la 711 que hagan “autocrítica” sobre los casos de Sendic en Ancap y Leonardo De León en Alur.

La cocina A punto

Tarta de jamón y queso, una receta de Ana Laura Zerpa en A punto, el portal gastronómico de El País.

Ahora sí: arranca el fútbol

Hoy se sortearán las fechas del Campeonato Uruguayo, que empezará el fin de semana. Hace dos semanas, algunos clubes corrían riesgo de no poder empezar el torneo y que les pase lo que ocurrió con El Tanque Sisley el año pasado, que no pudo pagar sus deudas en fecha y se quedó sin jugar. Esto ya no sucede hoy, y volverá el torneo de 16 equipos.

Charlas de ascensor

- Puntigliano: “Nos preocupa que los camiones se están rompiendo más de lo normal”



- Arzura: el couching tricolor



- Cómo trabaja Westside Films, la responsable de darle imagen a la música tropical



La yapa: la foto del día

Soldados birmanos marchan durante la ceremonia del 72° aniversario del Día de la Unión Nacional de Myanmar. Foto: AFP.

