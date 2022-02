¿Qué prevé el gobierno que suceda en 2022, qué cuestionó a la oposición y qué le respondieron?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al igual que en febrero de 2021, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche hizo ayer una presentación con algunos indicadores de la economía uruguaya y sus proyecciones.

También, al igual que el año pasado, aprovechó la ocasión para responder críticas de la oposición y cuestionar el manejo fiscal de gobierno anteriores al de Luis Lacalle Pou.



El exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Banco Central en los gobiernos del Frente Amplio y actual senador de ese partido, Mario Bergara, salió al cruce (ver aparte).



Arbeleche estuvo flanqueada por la directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Marcela Bensión, el subsecretario de Economía y Finanzas Alejandro Irastorza y el director de Finanzas Públicas del MEF, Fernando Blanco.

La ministra enfatizó que esta presentación forma parte de la “nueva institucionalidad fiscal” donde se rinden cuentas de los resultados y los objetivos.



Arbeleche dijo que tras el impacto de la pandemia de covid-19, la economía uruguaya tuvo una recuperación que se puede graficar en forma de “V”, si bien “demoró un poco en llegar”, ya al tercer trimestre de 2021 estaba en los niveles pre-pandemia. Enfatizó que en base a indicadores adelantados, el Producto Interno Bruto (PIB) habría superado sobre fin de 2021 el nivel que tenía a diciembre de 2019.



El Banco Central divulgará los datos del PIB del último trimestre de 2021 el próximo 23 de marzo. El MEF maneja una estimación de que la economía habría crecido 4,5% en 2021, cuando en la Rendición de Cuentas estimaba 3,5% y algunos analistas “consideraban que nuestra proyección era muy optimista”, recordó Arbeleche.



Esa “mayor actividad se tradujo en mayor empleo”, con 48.500 puestos de trabajo creados en el promedio de 2021, lo cual es una “buena noticia” y “es algo palpable”, afirmó. Esa creación de empleo significa que se recuperaron el 80% de los puestos de trabajo que se perdieron en 2020 cuando la crisis por el covid-19 golpeó más a la economía.

Agregó que la cantidad de personas en seguro de desempleo en el último trimestre de 2021 es menor al promedio de 2019 (35.000 frente a 46.000).



Arbeleche remarcó que la mayor actividad que se tradujo en mayor empleo, “tuvo un impacto muy importante en la reducción de la pobreza” (ver aparte).



La ministra señaló que esta recuperación se basó en dos pilares: “una exitosa política de vacunación” que permitió “salvaguardar la vida de los uruguayos e ir abriendo gradualmente las actividades y que los motores sigan funcionando” y por otro lado “los apoyos que el gobierno ha dado para mitigar esta pandemia”.



En ese sentido, dijo que el gobierno dio “seguridad desde el primer día” en que Uruguay enfrentó la pandemia, “que iban a estar los recursos que fueran necesarios para atender los efectos” de la misma. La ministra hizo hincapié en que el Fondo Covid-19 tenía proyectado destinar US$ 920 millones en 2021 en distintas medidas y finalmente gastó US$ 1.153 millones.

De ese total, US$ 448 millones fueron en medidas sanitarias (insumos, vacunas, tests de PCR, entre otros), US$ 293 millones fueron en apoyos sociales (incrementos en asignaciones familiares de Plan de Equidad y en la Tarjeta Uruguay Social, además de canastas alimenticias, entre otros) y US$ 412 millones en medidas económicas y de empleo (seguro de desempleo, seguro de enfermedad, pérdida de ingresos del Banco de Previsión Social, entre otros).



“Estos mayores gastos no impidieron que se cumplieran los objetivos fiscales”, afirmó Arbeleche.



Considerando la nueva estimación de crecimiento del PIB de 4,5% en 2021, el déficit fiscal fue de 4,2% del PIB cuando el proyectado en la Rendición de Cuentas había sido 4,9% del Producto y en 2020 había sido de 5,8% del PIB.



Luego recordó que la regla fiscal incluida en la ley de urgente consideración se compone de tres pilares sobre los que se mide el cumplimiento de metas. El primer pilar es el déficit estructural, esto es el resultado fiscal excluidos gastos e ingresos extraordinarios. Ese déficit estructural fue de 2,6% del PIB en 2021 y el objetivo de la Rendición de Cuentas era de 3,2% del PIB, por lo cual se sobrecumplió.



El segundo pilar de la regla fiscal es que el gasto del gobierno central más el BPS no crezca más que la estimación de expansión potencial de la economía. Esa estimación del PIB potencial estaba en 2,3% para 2020 y 2021, es decir el crecimiento del gasto estaba topeado en ese guarismo. En 2020 el gasto apenas subió 0,6% y en 2021 lo hizo 1,7%, por lo que también se cumplió.

El último pilar es el tope de endeudamiento neto. El mismo estaba fijado en US$ 2.300 millones para 2021 y el gobierno utilizó la facultad de aumentarlo 30% por factores extraordinarios (en este caso la pandemia), por lo que el tope final era de US$ 2.990 millones. El endeudamiento neto aumentó en US$ 2.563 millones, por lo que también se cumplió este pilar.



“Por segundo año consecutivo estamos cumpliendo los tres objetivos fiscales, reafirmando la credibilidad fiscal”, aseguró Arbeleche. A su vez, mostró que la deuda neta que había aumentado de 45,3% del PIB en 2019 a 56,3% del PIB en 2020, disminuyó a 55,1% del PIB en 2021. “Son menos recursos que se destinan al pago de intereses (estos pasaron de 2,8% del PIB en 2020 a 2,3% del PIB en 2021) y que se dedican a políticas sociales” dijo.



En cuanto a las proyecciones para 2022, la ministra señaló que la economía crecería 3,8% y se crearían 40.000 puestos de trabajo. Además, anunció que habrá Fondo Covid (no estaba previsto para este año) y que tendrá US$ 400 millones, “aunque este número es dinámico”. Respecto a la reducción a menos de la mitad de lo gastado en 2021 por el fondo, Arbeleche explicó que los apoyos están “a media máquina porque no se va a pasar del apoyo de 2021 a cero, se van quitando gradualmente a medida que la economía se reactiva”.



También señaló que la estimación de déficit fiscal para 2022 es de 3,1% del PIB y el estructural de 2,4% del PIB.

“Todos los apoyos significan más gastos, gastos extraordinarios y esos gastos extraordinarios no se financiaron con aumento de impuestos. Es una política económica diferente, con un respeto al contribuyente distinto. No se recurre como en el pasado al aumento de impuestos”, concluyó.

Pobreza La ministra de Economía se refirió a las cifras de pobreza del primer semestre de 2021 (que fueron divulgadas en diciembre pasado). Recordó que hubo 50.000 personas menos en situación de pobreza. Esto se dio luego de un incremento de 100.000 pobres en 2020. Arbeleche remarcó que “se redujo más en hogares de jefatura femenina” y eso se debe a “apoyos focalizados en niños”. Señaló que hay 4.000 niños menos en la pobreza.



Bergara: “el fundamentalismo” que da la espalda



La presentación de Arbeleche fue ayer sobre el mediodía. Por la tarde, el exministro de Economía y Finanzas, expresidente del Banco Central y actual senador frenteamplista, Mario Bergara salió al cruce.



“El gobierno presentó datos fiscales de 2021 y comentarios sobre el crecimiento de la economía uruguaya y los niveles de empleo y pobreza. Algunas variables, no todas, ni todas mostradas con los mismos criterios. Una vez más, eligen en función de lo que va bien y lo que va mal”, afirmó Bergara en su cuenta de Twitter.



“Nos planteaban que había que evaluarlos por déficit fiscal e inflación. Hoy la inflación quedó a un costado. ¿Por qué será?”, se preguntó retóricamente en referencia a que la inflación de 8% en 2021 quedó por encima de la meta oficial.

“La economía está creciendo por encima de lo esperado, al igual que el empleo. Buena noticia”, dijo, pero matizó con que “es a pura exportación de rubros con precios internacionales exorbitantes y demanda china enorme, aspectos ajenos a las políticas del gobierno. Ese crecimiento no se ve en el mercado interno”. Agregó que “allí sí, las políticas de gobierno han llevado a bajar salarios y jubilaciones. Una vez más, sobrecumplieron las metas fiscales. Ellos felices, es su obsesión. Pero, ¿dónde están sus méritos?”. Según Bergara los ingresos crecen por cambio de criterios en ajustes de IRPF e IASS, impuesto Covid, entre otros y los gastos caen por caída de salarios e inversiones. “¿Ese es su mérito? Podrían haber dado el doble de ayuda social sin incumplir sus propias metas. El fundamentalismo a espalda de quienes más necesitan”, criticó.



Otras claves de la presentación

Tarjetas amarilla y roja

Arbeleche dijo que para la calificadora de riesgo Fitch “17 países (entre ellos Uruguay) ingresaron a la pandemia con perspectiva negativa” en su nota de deuda. “A diciembre de 2021 a todos, salvo a Uruguay, le bajaron la calificación”, enfatizó. “Entramos al partido con tarjeta amarilla, a todos estos países le sacaron la tarjeta roja y a Uruguay le limpiaron la amarilla”, dijo la ministra en referencia a que Fitch le cambió la perspectiva de “negativa” a “estable”. Arbeleche dijo que hay “mayor confianza” tanto doméstica como externa.



Inversión de US$ 4.500 millones

La ministra habló de los resultados de los incentivos a la inversión como la modificación de la ley de vivienda promovida, la extensión de los beneficios para los proyectos de gran dimensión económica y los cambios a la ley de inversiones. Arbeleche dijo que en los tres, “hayUS$ 4.500 millones en proyectos presentados en 2020 y 2021. La historia nos demuestra que se materializan un 70% (de los proyectos) en los dos años siguientes de presentados”. Añadió que la inversión total (pública y privada) llegaría a 18% del PIB en 2022.



Garantías del estado para crédito

La ministra de Economía y Finanzas se refirió a la ampliación del Sistema de Garantías (SiGa) para préstamos a empresas y que estas “pudieran seguir andando”. Entre el SiGa Emergencia, SiGa Impuslo (para sectores más afectados por la pandemia) y SiGa Plus (para empresas más grandes) se garantizaron 11.000 créditos por US$ 378 millones. Si le suma lo ocurrido en 2020, los créditos con garantía estatal alcanzaron a US$ 1.070 millones. “En 2021 se apoyaron a cerca de 9.000 empresas, la mayor parte pymes”, dijo Arbeleche.