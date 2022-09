Mercado financiero:¿Qué alternativas hay para comenzar a invertir con poco dinero?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"El mercado financiero no es para mí”, “no tengo suficiente dinero para invertir”, “mi salario es bajo y no me sobra plata ni para ahorrar”, son algunas de las frases más recurrentes entre quienes consideran que para invertir se requiere mucho dinero.



Sin embargo, especialistas en el mercado financiero afirman que actualmente hay múltiples productos a través de los cuales las personas pueden animarse a dar sus primeros pasos como inversores sin tener que contar con una cantidad excesiva de dinero.



En este Finanzas de Bolsillo te contamos algunas de las alternativas para invertir con poco dinero y los aspectos a tener en cuenta para elegir el mejor producto.



La directora de Maiorano Inversiones, Valentina Maiorano explicó a El País que lo primero a tener en cuenta antes de invertir es corroborar que la empresa esté registrada ante el Banco Central (BCU) y cuente con el permiso necesario para operar.



Luego de eso, señaló que el aspecto “fundamental” es que la persona conozca cuál es su perfil como inversor, es decir: conservador, moderado o agresivo. Eso lo sabrá en función de su tolerancia o aversión al riesgo (capacidad de asumir pérdidas), así como también en función de las expectativas de rentabilidad y del horizonte temporal de la inversión.

Perfil de inversión: Puede ser conservador, moderado o agresivo, en función de cuál sea la tolerancia al riesgo.

Determinar ese perfil es “la clave”, según Maiorano para poder luego elegir el producto de inversión que más se adecue a las características y objetivos de la persona.



En Maiorano Inversiones lanzaron un producto llamado Tu Plan, un plan de ahorro voluntario que tiene como objetivo ayudar a las personas (principalmente jóvenes)a lograr objetivos de largo plazo.



La propuesta requiere de un aporte mínimo inicial de US$ 5.000 y ese dinero será invertido en fondos cuyos productos son seleccionados “específicamente” según el perfil de cada inversor. Maiorano explicó que hay un instrumento para cada perfil de cliente: conservador, moderado y agresivo.



Una vez que la persona colocó los US$ 5.000 iniciales, no tiene la obligación de cumplir con un plan de aportes o una cantidad mínima de años. Por el contrario, “si en determinado momento el inversor decide que no puede realizar aportes adicionales o tiene que retirar parte o todo su dinero puede hacerlo sin penalizaciones”, aclaró la directora. Para realizar cada retiro, la persona deberá pagar un ticket de US$ 35.

Inversiones. Crédito: Reuters.

Tu Plan tiene un costo anual de 1% más IVA que se cobra de forma trimestral en función de la valuación del portafolio de inversión. Según explicó Maiorano, “la idea es que la persona aporte cuando pueda y que coloque la cantidad de dinero que pueda, con un mínimo de US$ 200 por aporte. El objetivo es poner a trabajar tus ahorros cuanto antes mediante un producto que se beneficia del interés compuesto, es decir, la reinversión de las ganancias, la rentabilidad de las rentabilidades”, indicó.



Por su parte, el responsable de Estrategias de Inversión de Sura, Matías Hoffman indicó que “no se precisa tener gran cantidad de dinero acumulado” para invertir y contó que la compañía ofrece productos que tienen mínimos de inversión bajos o casi nulos.



“El producto que requiere menos dinero inicial son los fondos propios de Sura. Ahí hay activos con nivel de riesgo alto, medio y bajo, hay activos en dólares y en pesos uruguayos y tienen mínimos de inversión de $ 100 pesos, es decir que no tienen ninguna barrera de entrada. Ese es un buen vehículo para empezar a invertir en el mundo financiero porque es una forma de invertir muy diversificada”, explicó Hoffman.

"GLETIR TRADING GAME" Un juego de simulación con US$ 100.000 para dar los primeros pasos en inversiones Con el objetivo de que quienes participen se adentren en el mercado financiero en un ambiente de simulación, la corredora de bolsa lanzó Gletir Trading Game 2022. En dicha plataforma, cada competidor contará con un monto de US$ 100.000 de dinero ficticio para operar en inversiones a través de herramientas como acciones, ETFs, opciones y futuros.



Además podrán solventar sus ideas de inversión con todo el material que desarrollan tanto en su página web como en redes. La persona responsable de la cuenta con mejor rendimiento podrá ganar un viaje para dos personas a Río de Janeiro con todo pago. En tanto, el segundo premio será un viaje a Buenos Aires con las mismas condiciones y el tercero, un fin de semana para dos personas en un hotel de Punta del Este.



Las inscripciones para participar son desde el 1° de septiembre hasta el 18 del mismo mes, mientras que la competencia será entre el 19 de septiembre y el 18 de noviembre.



“Es un juego, una simulación. Es exactamente igual a la plataforma real que ofrecemos en Gletir, solo que acá será con dinero ficticio. Eso permitirá que las personas puedan acercarse al mercado financiero, dar sus primeros pasos y conocer su verdadero perfil de riesgo porque estarán arriesgando con dinero que no es real”, dijo Beker.



Otra alternativa de inversión disponible es el Fondo Centenario Gestión de Liquidez, lanzado recientemente por Gletir, la compañía de gestión de activos patrimoniales. Según explicó a El País el analistas de inversiones de dicha corredora de bolsa, Gastón Beker, el mínimo necesario para poder participar es de 10.000 unidades indexadas (UI), aproximadamente $ 55.000.



Este fondo “busca brindarle al inversor la posibilidad de colocar sus activos más líquidos en pesos uruguayos y obtener rendimientos a corto plazo con un bajo nivel de riesgo para optimizar la gestión de liquidez”, indicó Beker.



“Está pensado para personas o empresas que tengan dinero ocioso en una cuenta en el banco y que en lugar de tener ese dinero parado, que puedan ingresarlo al fondo y generar rentabilidad”, explicó.



El fondo es en pesos uruguayos, tiene un plazo de rescate (el tiempo necesario para salir del fondo) de un día e invierte actualmente el 99,97% de la cartera en Letras de Regulación Monetaria (LRM) del BCU. Además, cuenta con una calificación por parte de Fitch Ratings de AA, casi la nota máxima y cobra una comisión de administración de 1,60%, IVA incluido.



Otra de las opciones para comenzar a invertir con poco dinero es a través del Banco Itaú. Según explicó la encargada de productos de Itaú Personal Bank, Inés Sturla, el banco lanzó el año pasado la herramienta web para apostar por fondos de inversión a partir de US$ 1.000.



De acuerdo con Sturla, dichos fondos “tienen la ventaja de que si uno tiene suficiente tiempo para esperar la inversión, te permite construir un portafolio con diferentes instrumentos y estrategias que te dejan diversificar los riesgos de forma eficiente y accesible porque precisás poco dinero”.

Operador en la Bolsa de Nueva York. Foto: AFP

Los fondos de Itaú son carteras de bonos y/o acciones con un horizonte temporal de mediano plazo. La comisión de entrada es del 1% más IVA y no se cobra ni comisión de custodia ni de salida (es decir al querer retirar el dinero invertido).



Por otro lado, desde Nobilis lanzaron un producto llamado Nobilis Digital, el cual requiere un mínimo de inversión de US$ 5.000. De acuerdo con Juan Patricio Enright, gerente general de Nobilis, los fondos que componen el portafolio permiten efectuar aportes (suscripciones) o retiros (reembolsos) con frecuencia semanal y las órdenes se ejecutan los míércoles, siendo necesario recibir la instrucción al menos 24 horas antes. “Esto da una gran flexibilidad y liquidez a la inversión”, indicó.

Los vehículos de inversión propuestos son fondos de ETFs (conjunto de activos que se transa en bolsa como una unidad) y el valor del fondo varía según el valor de los activos que los componen. No tienen fecha de vencimiento, por lo que el cliente puede vender cuando necesite el dinero, teniendo en cuenta que tienen liquidez semanal.