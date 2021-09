¿Cómo saber si tengo devolución del Fonasa 2021 para cobrar?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al igual que todos los años, en setiembre se realizará la devolución del Fonasa (Fondo Nacional de Salud) del Banco de Previsión Social (BPS).



El organismo comenzará a devolver los aportes en exceso realizados durante 2020, a partir del 20 de setiembre y la información sobre si se tiene devolución del Fonasa estará disponible el día 7 del mismo mes.



Habrán unos 138.000 contribuyentes que podrán cobrar la devolución. El monto total que el BPS reintegrará será de US$ 120.000.000, según informó el presidente del BPS, Hugo Odizzio, al portal de Presidencia.



¿Quiénes podrían cobrar devolución del Fonasa?



El BPS estableció que cobrarán devolución Fonasa aquellos trabajadores que tuvieron un promedio de ingresos mensuales por encima de los $ 84.424 en 2020. También le corresponde a los jubilados o pensionistas que tuvieron una pasividad promedio superior a $ 91.459, dijo Odizzio.



¿Cuándo se cobra la devolución Fonasa?



Desde el 20 de setiembre se realizará el pago de la devolución Fonasa, según el siguiente calendario, de acuerdo al último dígito de la cédula de identidad:



0 - 1: desde el 20/9

2 - 3: desde el 21/9

4 - 5: desde el 22/9

6 - 7: desde el 23/9

8 - 9: desde el 24/9



Además, cobrarán la devolución Fonasa el 20 de setiembre quienes hayan optado en años anteriores por depósito en cuenta bancaria o instrumento de dinero electrónico o realicen esta opción antes de las 18 horas horas del 15 de setiembre. Las personas que hagan el trámite después van a recibir el depósito a partir de las 72 horas hábiles de efectuada la opción, indicó el medio.



También se podrá cobrar la devolución Fonasa, a través de una cuenta bancaria, instrumento de dinero electrónico (MiDinero, DeAnda y Prex) o presentándose con su cédula de identidad en Abitab, Redpagos, ANDA, supermercados El Dorado o en tesorería de BPS (Colonia 1851, planta baja, o Sarandí 570, subsuelo).



¿Cómo saber si tengo devolución Fonasa?



A partir del 7 de setiembre, quienes cuenten con Usuario Personal BPS acceden al monto y cálculo de su devolución Fonasa a través de la "Consulta detalle de Devolución Fonasa".



Además, aquellos que no tienen Usuario Personal BPS y no quisieron obtenerlo, podrán consultar solamente si les corresponde o no devolución Fonasa a través de:

-0800 2016

-WhatsApp Fonasa 2020 092 36 62 72 (092 Fonasa)

-Vía web: Consulta de Devolución Fonasa - ¿Estoy comprendido?



Quienes no tenían el Usuario Personal BPS y quieran saber en forma anticipada si tienen devolución del Fonasa podían solicitarlo, presentando solamente su cédula de identidad, en los locales de Abitab, Redpagos, ANDA, supermercados El Dorado y Correo Uruguayo de todo el país, para acceder a la liquidación cuando esté disponible.



¿Qué pasa si la devolución del Fonasa me aparece retenida?

La devolución del Fonasa se retiene cuando hay alguna situación que debe ser subsanada por parte del titular.



La devolución del Fonasa puede figurar retenida por información incorrecta, "cuando existe una inconsistencia en los datos que constan en los registros de BPS, entre las personas vinculadas para la cobertura médica y el seguro de salud del beneficiario", explica el instituto previsional. Esta información debe ser arreglada por el usuario para habilitar el cobro de la devolución.



La otra causal por la que puede figurar retenida la devolución del Fonasa es por deuda. Eso se da, según el BPS "cuando el organismo determina que existen obligaciones pendientes de pago por la actividad del beneficiario, como titular de unipersonal de industria y comercio, rural, servicio doméstico o construcción".

¿La devolución del Fonasa paga IRPF?



Sí, por la devolución del Fonasa se retiene el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los contribuyentes comprendidos en ese tributo, "debido a que los importes a cobrar por concepto de devolución del Fonasa son aportes personales que fueron consideraros como deducciones para la determinación del impuesto", ha señalado el BPS.



"Al cálculo de los ejercicios 2011 a 2015 se aplica una retención del 20% según Resolución 575/012 de DGI de 21 de marzo de 2012. Desde el ejercicio 2016 la retención es de un 8% según Resolución 3148/017 de DGI de 26 de mayo de 2017", indicó el BPS.