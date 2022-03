Creció el nivel de endeudamiento de los uruguayos: ¿para qué pidieron el dinero? 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 69% de los uruguayos tenía algún tipo de endeudamiento vigente en marzo, sea un préstamo y/o tarjeta de crédito. El dato implica un crecimiento frente a diciembre de 2021 (66%). La información pertenece al Monitor del Mercado de Crédito al Consumo de Pronto! divulgado este lunes.

De las personas que estaban endeudadas en marzo, el 43% tuvo alguna dificultad de pago en los últimos cuatro meses, porcentaje que bajó en comparación a diciembre de 2021 (46%).



El nivel de problemas para pagar varía según el producto contratado. "Las mayores dificultades las tuvieron quienes tenían vigente al menos un préstamo en efectivo": el 46% de ellos dijo que tuvo "alguna dificultad para cubrir sus pagos en los últimos cuatro meses. "Respecto a quienes poseen al menos una tarjeta de crédito, el valor para esta medición es de 37%", señala el informe.

¿Para qué?

La empresa preguntó a quienes habían pedido un préstamo en efectivo alguna vez en su vida —sin contar los créditos hipotecarios y para la compra de autos— a qué destinaron el dinero.



El informe destacó que entre los principales motivos estuvieron "pagar cuentas (45%), realizar arreglos en su casa (33%), pagar servicios como UTE, OSE y Antel (19%), comprar muebles o electrodomésticos (15%), comprar comestibles (13%), invertir en su trabajo o negocio (8%), y viajar/vacacionar (4%)".

Conducta y covid-19

¿Cuál es el comportamiento de los uruguayos frente a las tarjetas de crédito? "El 72,5% mencionó que paga el total del saldo mensual, mientras que el 13,5% entrega un valor intermedio y el 10,8% paga el mínimo. Un 3,2% prefirió no responder (entre los tarjeta-habientes)", explica.



¿Y qué pasó con la morosidad del mercado? "En la última medición disponible, se observa un crecimiento muy leve". En un futuro, "de mantenerse las condiciones macro, particularmente la estabilidad en el mercado de trabajo y el dinamismo de la demanda, se esperaría un comportamiento de pago muy estable a nivel del mercado", dice el informe.



Asimismo, indica que un 78% de los encuestados "mencionó haber tenido algún tipo de afectación" en la economía personal por la pandemia de covid-19. El valor es "apenas menor que en las últimas cuatro mediciones" del Monitor.

Futuro

"El 36% del total de encuestados manifestó su intención de contratar una orden de compra o un préstamo en efectivo en los próximos cuatro meses", indica el informe.



¿Para qué sería el dinero? Principalmente para pagar cuentas (25,4%); refaccionar el hogar (21,1%); compra o arreglo de vehículo (8,5%); pagar otros préstamos o tarjetas (8,5%); pagar servicios como UTE, OSE, Antel (7,6%); comprar comestibles (5,9%); entre otros.



¿Y qué dijeron los que no contratarían una orden de compra o un préstamo en efectivo en los próximos cuatro meses? Las razones son las siguientes: "no lo necesitan (40,2%); no saben si podrían pagar las cuotas (10,4%); no les gusta contraer deudas (9,5%); no quieren contraer más deuda de la que ya tienen (7,6%); presentan desempleo o inestabilidad laboral (5,6%); entre otros", indica el Monitor.