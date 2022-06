El acuerdo al que Uruguay es “impostergable” que se sume

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Academia Nacional de Economía (Acadeco) entiende que “el momento es ahora” para que Uruguay se postule para incorporar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp), ya que “tanto desde el punto de vista local como regional, el paso del tiempo juega en contra de los intereses del país”.

La Acadeco emitió un comunicado este martes en el que destacó la importancia para el país de mejorar su inserción internacional y los efectos negativos de haber ido abandonando su apertura comercial. Por esto, señala que Uruguay debe proceder “de inmediato a presentar” la solicitud de admisión ante Nueva Zelanda, país depositario del acuerdo.



“Ante el panorama que presenta Uruguay en esta materia y como ha manifestado en reiteradas oportunidades el señor presidente (Luis Lacalle Pou), nuestro país necesita, de modo impostergable, avanzar en su apertura al mundo y mejorar su inserción internacional. Ello requiere disponer de un abanico de países con quienes negociar con reglas claras y conocidas”, afirmó el comunicado.



El Cptpp, según señala la Acadeco, tiene como objetivos la promoción de la integración económica, el establecimiento de marcos legales predecibles para la facilitación del comercio y la promoción del crecimiento sostenible, entre otros.

Este está integrado por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.



“Un país pequeño, con un mercado interno de solo tres millones y medio de habitantes debe abrirse al mundo, como la teoría económica explica y la evidencia empírica lo avala”, agregó el comunicado.



Al ser consultada la presidente de la Acadeco, María Dolores Benavente, señaló que si Uruguay ingresa al acuerdo, se beneficiarían los sectores relacionados a bienes agrícolas, alimentos, lácteos, entre otros.



Asimismo, destacó que “a Uruguay se le abrirían puertas importantes de negocios e inversiones y por tanto, de generación de empleos de calidad”.

Del mismo modo, el comunicado de la academia afirmó que el país accedería a las concesiones mutuas que los miembros acordaron y podría aprovecharse de las condiciones pactadas en materia de restricciones no arancelarias, como las normas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otras. Según un estudio realizado por la academia en 2016, el hecho de no integrar el TPP impacta negativamente en la economía uruguaya debido a los movimientos de aperturas comerciales a nivel internacional, donde el Producto Interno Bruto (PIB) tiene pérdidas de 0,04% anuales, mientras que las exportaciones e importaciones tienen pérdidas de 0,31% y 0,19% respectivamente.



Sin embargo, uno de los expertos que trabajó el análisis, Ignacio Bartesaghi, señaló que al abandonar Estados Unidos el TPP, lo cual ahora hace el Cptpp (acuerdo actual), hace pensar que los impactos negativos pueden estar siendo menores.



Además del impacto económico que conlleva la rebaja arancelaria involucrada, el comunicadó señaló que en caso de integrar el Cptpp, “hay otros beneficios estratégicos, como la modernización del marco normativo nacional”.



“Incrementalmente, hay beneficios no calculados por la posterior incorporación de nuevos miembros (Reino Unido y Corea del Sur ya se han postulado)”, agregó.



Por otro lado, el comunicado explica que durante el siglo XIX y hasta buena parte del siglo XX, “cuando Uruguay era un país comercialmente abierto contaba con un nivel de vida similar al de los países desarrollados y una clase dirigente de avanzada”, contando así con “hacedores y pensadores”.



Sin embargo, afirmó que luego de 1930 el país se fue cerrando y fue “perdiendo esa dinámica y esa mentalidad eminentemente emprendedora”.



Asimismo, señaló la oportunidad que tuvo Uruguay -y “que dejó pasar”- de firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos en 2006.

Mientras tanto, en 2015, “las autoridades declinaron continuar en la mesa de negociaciones del Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA)”, en donde la academia comunicó su “profunda preocupación”por este cese.



En este sentido, la Acadeco “entiende que es necesario quebrar la inercia de la política comercial seguida ya que no ha resultado funcional a los intereses del país”.



A su vez, afirmó que depender de la agenda de integración del Mercosur “ha implicado la obtención de un bajo nivel de concreción: solo cuatro acuerdos comerciales fuera de Latinoamérica en 30 años y con muy magros resultados”.



“Intentar una agenda bilateral, donde las contrapartes no tienen demasiado interés en el mercado uruguayo y por tanto, realizan pocas concesiones, también ha demostrado ser una política de pobres resultados”, agrega.



Asimismo, en relación a la posiciones que podrían tomar Argentina o Brasil si Uruguay se postulase para integrar el acuerdo, Benavente dijo que “Argentina está con muchos problemas internos e internacionales” y “Brasil ha dado pasos hacia la flexibilización del Mercosur”, por lo que “es de esperar que no existan escollos”.

Del mismo modo, señaló que China ya ha pedido incorporarse al Cptpp, por lo que tampoco sería un problema en relación al TLC entre ambos países.



Por último la academia señaló que “la existencia de empresas estatales uruguayas, no es un obstáculo ya que muchos de los países integrantes del Acuerdo tienen situaciones similares”.