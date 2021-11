Venezuela registra baja participación electoral

Escasa afluencia de votantes, la fe en un cambio y en que se viva la democracia son los factores que han caracterizado la jornada de las elecciones regionales y locales de Venezuela, en un ambiente entre el “desánimo” y la “alegría”. Las últimas tres elecciones en ese país se han caracterizado también por la baja participación. Según la encuestadora Datanálisis se preveía una participación de menos del 40% de los electores.

Venezuela eligió ayer así a gobernadores y alcaldes con la participación de algunos candidatos de la oposición, que rompió años de boicot electoral y llamados a la abstención, en un proceso que también trajo el retorno de observadores internacionales tras más de una década de ausencia.



Estuvieron convocados a las urnas 21 de los 30 millones de habitantes para escoger a 23 gobernadores y 335 alcaldes, así como legisladores regionales y municipales, entre más de 70.000 candidatos. La abstención fue alta por la falta de confianza en el proceso electoral por parte de la ciudadanía; se esperaban los resultados bien entrada la madrugada.



Sobre todo en las primeras horas de la mañana de ayer algunos centros de votación en Caracas tuvieron pocos electores y demoras por el bajo quórum de testigos electorales, no obstante, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla, señaló a los medios que “todo marcha dentro de lo previsto”.



Estos comicios pueden servir como nuevo punto de partida tanto para el presidente Nicolás Maduro, que busca el levantamiento de sanciones, como para la oposición, que vuelve a la vía electoral con la mirada puesta en la esperanza en una elección presidencial “transparente” en 2024, aunque el próximo año tiene la opción de un referendo para revocar el mandato del gobernante.



La prensa no oficialista y parte de la oposición ya hablan de una “farsa electoral en unas megaelecciones para legitimar el liderazgo oficialista”.

Oposición

“La oposición regresó fracturada, debilitada y sin candidaturas unitarias en la mayoría de las regiones, y es previsible que el chavismo arrase”, estimó Pablo Quintero, politólogo y director de la firma LOG.



El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, aunque en la práctica Maduro ejerce el control, no votó, aunque no llamó a la abstención en esta oportunidad. “No hay condiciones para una elección libre y justa en Venezuela”, insistió el dirigente, cuya postura cuenta con el respaldo de Washington, su mayor aliado.



En febrero, casi 30 dirigentes que se concentran bajo la figura de Guaidó quedaron inhabilitados por 15 años para ocupar cargos públicos.



Concesiones.

Blanco de sanciones internacionales, incluido un embargo petrolero de Estados Unidos, el gobierno de Venezuela tiene fondos bloqueados en el extranjero y quiere vender su petróleo sin restricciones, así como importar gasolina, escasa ante la destrucción de la industria. En ese marco, busca recobrar visos democráticos con estas elecciones, según analistas.



Maduro, que sostiene que estas medidas son la causa de los muchísimos problemas del país, hizo ciertas concesiones como impulsar una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) con presencia de la oposición, aunque seguirá dominada por el chavismo.



El mandatario hizo algunas promesas como la eliminación de los “protectores de estados”, unas figuras impuestas por el chavismo que funcionan como gobernadores paralelos y como contrapoderes en las entidades que ganó la oposición en las elecciones regionales de 2016.

Irregularidades

Un hombre fue asesinado cuando hacía fila para votar a las afueras en un centro electoral en el estado Zulia, donde, además, dos personas resultaron heridas, según una testigo.



Las autoridades desvinculan el suceso del acto electoral, no obstante, sobre el suceso se pronunció el dos veces candidato a la presidencia Henrique Capriles, quien pidió “atención” a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE).



El candidato opositor a la Alcaldía de Caracas Tomás Guanipa, por su parte, denunció que continuaban abiertos los centros de votación en Caracas y en todo el país, sin que haya electores en las colas. En un sentido similar se expresó el aspirante antichavista a la Gobernación de Miranda (que alberga parte de Caracas) David Uzcátegui.



La ONG de Venezuela Espacio Público denunció 26 violaciones del derecho a la libertad de expresión durante la cobertura periodística de la jornada.“Hasta las 12:00 (16:00 GMT) registramos 26 violaciones del derecho a la libertad de expresión, en un total de 11 casos en (los estados) Lara, Táchira, Mérida y Nueva Esparta a media jornada del 21 de noviembre”, detalló en su web.



La organización aseguró que 25 personas fueron víctimas de estos casos en los que “la intimidación fue el hecho más repetitivo” en la jornada. Entre las incidencias reportadas se encuentra la detención del periodista Orlando Montlouis, a quien funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), obligaron a borrar fotografías y mantuvieron retenido dentro de un centro electoral durante 30 minutos. Además, denunció que efectivos de seguridad “obstruyeron el paso a trabajadores de los medios a los centros de votación”.



La Unión Europea no trabajaba en una elección en Venezuela desde hacía 15 años, en esta ocasión tiene previsto presentar un informa preliminar el martes. Por lo pronto, las elecciones regionales transcurren con “tranquilidad”, aseguró la jefa de la misión electoral de la Unión Europea (UE), Isabel Santos, durante la jornada.



Para esta elección se instalaron igualmente paneles de expertos de Naciones Unidas y el Centro Carter.



Así lo vieron ellos

Juan Guaidó, líder opositor - Presidente interino según 50 países

A pocas horas de llevarse a cabo unas cuestionadas elecciones, el líder opositor, Juan Guaidó aseguró que “el proceso no legitimará al chavismo”. Recordó que Maduro tiene un expediente en la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad y que ni la comunidad internacional ni los venezolanos reconocen al “hijo de Chávez” como mandatario.



Guaidó no fue a votar, pero a diferencia de elecciones anteriores en las que la oposición denunció fraude, no llamó a la abstención.



En esa línea, señaló que “no hay condiciones para una elección libre y justa en Venezuela”, pero dijo respetar a los partidos opositores que decidieron participar en los comicios de gobernadores y alcaldes del domingo después de años de boicot.