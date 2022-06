¿Renuncia el Papa? La salud de Francisco alimenta los rumores de una posible salida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un papa en silla de ruedas, un inédito consistorio para nombrar cardenales en agosto y una visita a la ciudad donde está enterrado Celestino V, el primer pontífice que renunció, han alimentado los rumores sobre el posible final del pontificado de Francisco.

“Siempre que el papa está enfermo corre brisa o huracán de cónclave”, alertó Francisco en septiembre pasado, cuando dijo que “no se le había pasado por la cabeza” renunciar tras su operación de colon unos meses antes.



Pero también fue Francisco quien en 2014 aseguró que “Benedicto XVI no es un caso único”, sino “alguien que abrió una puerta, la del papa emérito”, alimentando rumores sobre su posible renuncia.



La imposibilidad de Francisco, de 85 años, de oficiar algunas misas por sus problemas en la rodilla y un conjunto de circunstancias han acrecentado de nuevo esos rumores. Alimentados además por la decisión de Francisco anunciada este domingo de participar el 28 de agosto en la celebración del “Perdón” en L’Aquila (centro de Italia) instituida por Celestino V, el primer papa que renunció en 1294, tras poco más de cuatro meses de pontificado.

Un día antes se realizará el consistorio para el nombramiento de 21 cardenales, 16 de ellos posibles electores en un cónclave, en una época del año inédita para este tipo de ceremonias.



Según algunos, el papa ha querido acelerar el diseño de un cónclave del que salga un sustituto y además convocó a los cardenales para explicarles los detalles de su nueva constitución apostólica “Praedicate Evangelium”.



“El consistorio tuvo que ser convocado porque el número de cardenales electores había caído por debajo de 120. Lo interesante, que el papa convocó a los cardenales a Roma también para una discusión de dos días y esto no había sucedido desde 2014. Será un momento importante para tomar la temperatura del colegio cardenalicio”, explica a EFE Massimo Faggioli, profesor de historia del Cristianismo en la universidad de Villanova.

Francisco ha proclamado 7 consistorios, el primero hace ocho años y prácticamente uno cada año, excluyendo 2021 por la pandemia, y ya contaba con una amplia mayoría de purpurados elegidos por él. Después del 27 de agosto, en un posible cónclave habrá 83 cardenales electores nombrados por Francisco, frente a 38 por Benedicto XVI y 11 por Juan Pablo II.



“Lo que está claro es que el papa tiene problemas de movilidad por los dolores en su rodilla, pero no tiene ningún otro problema para seguir gobernando la Iglesia”, asegura a EFE el periodista irlandés Gerad O’Connell, corresponsal en Roma de la revista de la Compañía de Jesús América Magazine.



“No hay evidencia alguna de que quiera renunciar”, asevera este veterano vaticanista, cercano al pontífice y autor del libro La elección del papa Francisco: un relato íntimo del cónclave que cambió la historia.



Para el director de Comunicación de la Universidad de la Santa Croce de Roma, Giovanni Tridente, “los rumores sobre la renuncia de Francisco van en la misma línea que las quinielas en los cónclaves: son material de crónica rosa y no tienen base sólida”.



“¿Por qué ahora? Porque no es habitual ver a un papa en silla de ruedas y porque cada vez que alguien tiene problemas de salud, siempre piensa en lo peor. Pero él nunca ha perdido la sonrisa, ni la fuerza, ni la voluntad de seguir adelante y viajando. No parece realmente una actitud de renuncia”, añade a EFE.



Faggioli considera algo “prematuro” hablar de renuncia: “No hemos llegado a ese punto. El presidente Roosevelt dirigió la Segunda Guerra Mundial desde una silla de ruedas. Y estamos lejos del estado de salud de Juan Pablo II en los últimos años de su pontificado”.



Más allá de las coincidencias, todos los expertos comparten que Francisco jamás renunciará mientras siga vivo Benedicto XVI y que se hace cada vez más necesaria una regulación de la figura inédita del papa emérito: ese puede ser el próximo paso.

Francisco anuló visita de julio al Congo y Sudán del Sur El papa Francisco se vio obligado a posponer su viaje a República Democrática del Congo (RDC) y a Sudán del Sur, previsto del 2 al 7 de julio, debido a dolores en una rodilla, anunció este viernes el Vaticano.



"A solicitud de sus médicos, y con el fin de no comprometer los resultados de una terapia de la rodilla aún en curso, el Santo Padre lamenta verse obligado a posponer su viaje (...) a una fecha ulterior que queda por definir", anunció en un comunicado el director del servicios de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

Vaticano crea comité de Ética



El Vaticano, que desde hace un año celebra un importante juicio por fraude financiero por la compra de un lujoso edificio en Londres, creó un comité encargado de vigilar la ética de sus inversiones inmobiliarias. Introducido por la nueva constitución vaticana, que entró en vigor el 5 de junio, el órgano consultivo estará compuesto por cuatro expertos nombrados por cinco años y presidido por el cardenal irlandés Kevin Joseph Farrell, prefecto del dicasterio o ministerio para los Laicos, la Familia y la Vida. La noticia se produce mientras se celebra un juicio contra una decena de personas, entre ellas el cardenal Angelo Becciu, por fraude, malversación, abuso de poder, blanqueo de capitales, corrupción y extorsión. El eje central del juicio es la costosa compra de un edificio en Londres como parte de las actividades de inversión de la Santa Sede. A raíz del escándalo, Becciu fue destituido de sus funciones y privado de sus privilegios como cardenal por el papa Francisco en septiembre de 2020. La adquisición del edificio en Londres fue realizada a un precio mayor de su valor real a través de paquetes financieros altamente especulativos.