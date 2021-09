Polémica en Nueva York por torre diseñada por arquitecto uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Residentes del rascacielos de lujo 432 Park Avenue, diseñado por el arquitecto uruguayo Rafael Viñoly, demandan a los desarrolladores del edificio por US$ 125 millones por daños, según informó The New York Times.

De acuerdo con la demanda a los desarrollados inmobiliarios, que se presentó el jueves, y es recogida por el medio estadounidense, acusan que hubo múltiples inundaciones, que los ascensores están defectuosos y que sienten un ruido "intolerable" causado por la oscilación del edificio. Además, dicen que tuvieron una explosión eléctrica en junio que dejó a los residentes sin energía eléctrica.

Hay 1.500 defectos de construcción y diseño del edificio que fueron identificados por una empresa de ingeniería contratada por los residentes. El medio aclara que no se incluyen demandas que las personas puedan hacer de manera individual.



"Entre los compradores se encuentran el magnate minorista saudita Fawaz Alhokair, que compró un apartamento de US$ 88 millones; un miembro de la familia Beckmann propietaria de la marca de tequila Jose Cuervo; y la pareja de Jennifer Lopez y Alex Rodríguez, quienes compraron un apartamento" por US$ 15,3 millones en 2018 y lo vendieron aproximadamente un año después, informó The New York Times.

"El edificio de 125 unidades está casi agotado, pero desde que surgieron informes de defectos en el edificio en febrero, las reventas han sido lentas, según Donna Olshan, presidenta de Olshan Realty", agregó.