Conmoción en Chile por el asesinato de una periodista

La muerte ayer jueves de Francisca Sandoval (31), quien recibió un disparo en la cabeza el 1° de mayo mientras informaba sobre una manifestación por el Día del Trabajo, es la primera en Chile de un periodista en el ejercicio de su trabajo desde que en 1990 retornó la democracia.

La periodista, que informaba para el medio local Canal 3 La Victoria, recibió un balazo en el cráneo durante los disturbios generados en el barrio de Meiggs por grupos violentos, al parecer vinculados a las mafias que actúan en la zona y que se aprovechan tanto de la venta ambulante como de la explotación de migrantes.



Días después, efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado detuvieron al presunto autor del disparo, identificado como Marcelo Naranjo (41), que permanece en prisión preventiva y que podría ser acusado de homicidio doloso. “Esto evidentemente cambia la penalidad probable que se le puede imponer a este imputado”, dijo la fiscal Tania Sironvalle.

La periodista permaneció 12 días hospitalizada, hasta que ayer jueves falleció.



Existen numerosos casos de muerte o desaparición de periodistas chilenos en ejercicio durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que en 17 años dejó 3.200 asesinados y al menos 1.192 detenidos desaparecidos, pero ninguno constatado en los más de 30 años siguientes de democracia.



Según el Observatorio Iberoamericano de la Libertad de Expresión y de Prensa (Oilep), fueron un total de 37 periodistas los asesinados durante el régimen militar.



Durante el estallido social de 2019, una ola de masivas protestas nunca vista en democracia, se reportaron 138 casos de vulneraciones a la libertad de expresión, 90 de los cuales fueron agresiones a periodistas con armamento antidisturbios, según un informe de la Universidad de Chile.

“Sin impunidad”

La muerte de Sandoval generó gran conmoción en Chile, hasta el punto de que el Gobierno condenó el acto y el presidente Gabriel Boric se desplazó días atrás al centro hospitalario de la Ex Posta Central para interesarse por el estado de la periodista y confortar a sus amigos y familiares.



Boric expresó su pésame a la familia de Sandoval, a quien calificó como una “víctima inocente de delincuentes”, y aseguró que “no permitirán impunidad” en el caso. Los autores fueron detenidos y está en curso una investigación desde la semana pasada.



“La violencia perjudica la democracia y daña familias irreparablemente. Nuestro compromiso es con la seguridad y la justicia, y no descansaremos en ese afán. Mi sentido pésame y abrazo a la familia de Francisca Sandoval, víctima inocente de delincuentes. No permitiremos impunidad”, recalcó el presidente Boric en su cuenta de Twitter.

También lamentó su muerte la oficina de Amnistía Internacional en Chile, que a través de un comunicado enfatizó que el Estado tiene el deber de garantizar la protección de “los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública”.



“La labor de los periodistas es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos. A la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado y de la Fuerza Pública”, dijo Rodrigo Bustos, director de AI Chile.



Se sumaron al luto por la muerte de Sandoval estudiantes de periodismo que convocaron a una protesta frente al hospital el jueves en la tarde para denunciar violación de los derechos humanos y amenaza a la libertad de prensa.



“Francisca no se nos fue. La asesinaron. A través de estas palabras confirmamos el fallecimiento de nuestra querida Fran”, declaró el medio Señal 3 La Victoria en un comunicado.



Con la muerte de Sandoval, “asesinada a balazos mientras cubría las manifestaciones del 1 de Mayo en Santiago, nuestro país baja otro peldaño en las garantías de libertad de expresión y protección al ejercicio de los periodistas”, dijo Faride Zeran, presidenta del Consejo Nacional de Televisión.



“Chile está viviendo el peor momento en seguridad desde el retorno a la democracia”, indicó por su parte el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.



En un clima de hostilidad generalizada, se mezclan actos vandálicos en medio de protestas sociales, aumento de grupos narcos en sectores pobres del país y mayor presencia de armas de fuego sin porte legal entre civiles.