Calentamiento del planeta: la COP26 "última oportunidad" de cumplir el objetivo de +1,5ºC 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU (COP26) es "la última y mejor oportunidad para cumplir el objetivo de +1,5ºC", declaró este domingo el ministro británico Alok Sharma, presidente del evento, durante la ceremonia de apertura.

La COP26 es la primera conferencia del clima en dos años, a causa de la pandemia del covid-19. El objetivo de 1,5ºC es el límite ideal del calentamiento del planeta, según se comprometió la comunidad internacional hace seis años, en el Acuerdo de París (COP21).

El impacto del cambio climático ya se está sintiendo en forma de "inundaciones, ciclones, fuegos forestales, récords de temperatura", alertó Sharma en Glasgow (Escocia).



"Sabemos que el planeta que compartimos esta cambiando a peor" explicó el ministro británico.



"Si actuamos ahora y actuamos juntos podemos proteger nuestro preciado planeta", dijo.



La COP26 es clave porque los países deben reforzar de forma profunda sus compromisos para recortar la emisión de gases de efecto invernadero, la causa del calentamiento del planeta.



La trayectoria actual conduce a un aumento de la temperatura media del planeta de 2,7ºC de aquí a 2050, es decir casi el doble del objetivo del Acuerdo de París.



"No se trata solamente del medio ambiente, sino de la paz, la estabilidad" añadió Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.



La COP26 reúne a miles de delegados en un campus de Glasgow bajo fuertes medidas de seguridad, hasta el 12 de noviembre.



Además de los compromisos de reducción de emisiones, y de desarrollar los métodos de control mutuo, la cita de Glasgow debe fijar también un compromiso de financiación para los países más vulnerables.

"No podemos reescribir el Acuerdo de París, tenemos que cumplirlo", proclamó la ministra de Medio Ambiente chilena, Carolina Schmidt, cuyo país transmitió oficialmente la presidencia de la COP al Reino Unido.



"Soy optimista, los procesos multilaterales no son fáciles ni rápidos. pero los acuerdos son esenciales. El éxito no está dividirnos, en buscar culpables ni en derrotar a otros, sino en sumar voluntades", añadió.