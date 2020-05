El 8% de los uruguayos perdió su trabajo tras la llegada del coronavirus a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Equipos Consultores realizó una encuesta web durante el mes de abril para entender cómo el coronavirusy la emergencia sanitaria afectaron la economía familiar. Para ello se hicieron dos encuestas, la primera (en los primeros quince días de abril) de 487 casos y la segunda (en la segunda quincena de ese mes) de 733 casos.

Los trabajadores de menores ingresos se vieron muy afectados por la pandemia del coronavirus y la emergencia sanitaria que comenzó el 13 de marzo de 2020. La consultora encontró que el 8% de toda la población uruguaya perdió su trabajo; no obstante, el porcentaje crece cuando se tiene en cuenta solo el nivel socioeconómico (NSE) bajo: el 20% perdió su trabajo.En el NSE alto la pérdida de trabajo se ubicó en el 2%.

A su vez, el 30% de los trabajadores tuvieron una reducción significativa de las horas trabajadas (el porcentaje aumenta a 35% en el NSE bajo). El 80% de los trabajadores con menores ingresos tuvo alguna afectación producto del coronavirus y más de la mitad perdió su trabajo o trabaja menos que antes.



En relación al futuro, el 67% delos encuestados esperan que sus ingresos se reduzcan. A su vez, el 68% de quienes sufrieron caídas en sus ingresos aseguran que van a reducir el consumo. No obstante, una “proporción no despreciable” de quienes no han tenido una reducción en sus ingresos también piensa reducirlo.



En las últimas dos semanas, el 40% de las familias vio caer sus ingresos, pero los gastos se mantuvieron o incluso crecieron. Para las próximas semanas, de acuerdo a la encuesta, las familias esperan que los gastos se reduzcan.



El 86% de los encuestados reducirá su gasto en vestimenta y calzado, mientras que el 78% lo hará en turismo y también ese mismo porcentaje en electrodomésticos e informática. Limpieza, alimentos, servicios básicos como OSE o UTE, y productos de higiene personal fueron los menos mencionados respecto a la reducción del gasto.



La pandemia afectó la situación financiera de las familias y, de acuerdo a la encuesta, en la primera quincena de abril los consumidores esperaban que esta afectación siga presente entre los 7 y 12 meses próximos; teniendo como promedio 9,4 meses. En la segunda quincena la expectativa de afectación financiera aumentó a un promedio de 9,8 meses.



En ambas quincenas, más del 50% de los encuestados manifestaron tener dificultades para pagar créditos en fecha. “Las dificultades para pagar en fecha son mayores en créditos al consumo respecto a tarjetas de crédito”, agregó el informe.