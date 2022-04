Pit-Cnt pensó en juntar otra vez firmas para ir contra la reforma jubilatoria, pero no "es posible" dicen los expertos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el primer semestre del año el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley para reformar la seguridad social. El Pit -Cnt se prepara para la lucha y no descarta recolectar firmas para convocar una consulta popular, algo que según constitucionalistas no se puede hacer.

Aumentar la edad de retiro de 60 a 65 años (para los nacidos de 1971 en adelante) es una de las propuestas que está arriba de la mesa en el documento borrador aprobado en noviembre de 2021 por la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), lo que no fue acompañado por el Frente Amplio y representantes de los trabajadores y jubilados.



El vicepresidente del Pit-Cnt José Lorenzo López dijo a El País que, por resolución del Congreso de la central, “hay un posicionamiento en contra de la reforma”. “Tal como está planteado no es de recibo y si a partir de lo que pasó el 27 (el referéndum) se sigue con la misma postura dentro del gobierno, claramente el Pit se va a movilizar”, señaló .



En noviembre del año pasado, el Congreso de la central rechazó el aumento de la edad de retiro, la reducción de la tasa de reemplazo y la extensión de años de aportes para el cálculo del sueldo básico jubilatorio. Además, mandató a la Mesa Representativa y el Secretariado a estructurar “un plan de acción dirigido para enfrentar la reforma promovida por el gobierno”, según la resolución.

López dijo que primero “se agotarán las instancias de diálogo” y luego se tomarán las definiciones sobre el tema. En ese marco, no rechazó la posibilidad de juntar firmas para una consulta popular. “No lo descarto, pero todavía no está definido ni mucho menos. Puede ser una instancia más y va a depender del planteo que haga el gobierno. De agotar las instancias de negociación, y si se persiste con la postura, claramente nos movilizaremos y se verán los pasos a seguir”, indicó.



El primero en plantear el tema fue el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, que volverá a ocupar su función tras la Mesa Representativa del próximo jueves 7, quien manejó la posibilidad de recolectar firmas en una entrevista con El País en octubre del año pasado.



El presidente del Sunca, e integrante del Ejecutivo del Pit, Daniel Diverio, dijo a El País que el gremio sigue con preocupación una reforma de la seguridad social porque con el sistema actual casi el 40% de los trabajadores de la construcción tienen dificultades para poder jubilarse. “Ya no pueden generar los años de aporte por el actual sistema de trabajo. Casi el 80% somos eventuales, no somos permanentes”, afirmó sobre la problemática.



Diverio señaló que el tema de la reforma de la seguridad social viene siendo discutido a la interna y no se descarta adoptar medidas gremiales, aunque no quiso adelantar cuáles están en el menú. “Por ahora no tenemos definiciones, la primera entendemos es informar a la población para que se sepa de qué trata esto”, explicó.

En tanto, consideró que a la interna “no se ha conversado” sobre la posibilidad de una reforma de la seguridad social. “No lo descartamos, pero tampoco lo afirmamos porque no hemos llegado a esa discusión todavía”, señaló Diverio.



La secretaria general del Pit-Cnt Elbia Pereira declaró a El País que “todavía no se conoce el proyecto” y “no hay una metodología definida por la central” sobre cómo pararse ante una reforma de la seguridad social. Además indicó que “nadie abordó el tema” de juntar firmas” y tampoco la reforma de la seguridad social se incluyó en el orden del día de la próxima Mesa Representativa.

Constitución

Consultado desde el punto de vista legal sobre la posibilidad de impulsar una recolección de firmas para anular una posible reforma de la seguridad social mediante referéndum, el constitucionalista Rubén Correa Freitas dijo a El País que “no es posible”.



“No se puede. Lo dice el artículo 79, inciso 1 de la Constitución, es muy claro. Es una ley de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo: no se puede”, señaló a El País el catedrático de Derecho constitucional. “Eso está muy claro”, subrayó.



El texto de la Constitución establece que el 25% del total de inscriptos habilitados para votar podrá interponer, dentro del año de su promulgación, el recurso de referéndum contra las leyes. Sin embargo, “estos institutos no son aplicables con respecto a las leyes que establezcan tributos. Tampoco caben en los casos de iniciativa privativa del Ejecutivo”, señala.

En diálogo con El País, el constitucionalista Martín Risso señaló que “no es un tema discutible”, porque “no se puede presentar un recurso de referéndum contra normas que modifiquen causales, beneficios o edades de retiro”. “Lo central de la seguridad social está excluido, por eso la reforma no puede ser objeto de referéndum”, de acuerdo al inciso segundo del artículo 86 de la Constitución.

Reforma con consenso político



“No estoy dispuesto a avanzar en una reforma de la seguridad social sin acuerdo político”, dijo ayer el senador nacionalista Jorge Gandini a Canal 12.



Consultado por El País, Gandini afirmó que una reforma de estas características requiere de un “amplio consenso” porque afecta a las próximas generaciones.

“El gobierno que aprueba una reforma no ve sus resultados; la empieza a ver el gobierno siguiente”, señaló el legislador. Gandini cuestionó el hecho de que todavía no se conozca el proyecto y ya desde el Sindicato de Ancap hablen de “resistir” a la reforma de la seguridad social. “Si el ambiente es ese y el Pit-Cnt tiene capacidad de influencia en el Frente Amplio, la búsqueda de una solución de Estado es difícil de concretar”, opinó el legislador.



El senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, dijo a El País que “es muy difícil que se lleve una reforma de la seguridad social sin un alto nivel de consenso político, primero interno”. “El costo político es muy alto”, opinó.