Murió el reconocido dibujante uruguayo Hermenegildo "Menchi" Sábat

Hermenegildo "Menchi" Sábat falleció anoche mientras dormía. Tenía 85 años y había nacido el 1933 en Montevideo. El pintor, más conocido por su carrera como caricaturista, trabajó en Acción y luego pasó por varias redacciones entre ellas la de El País, donde comenzó a publicar caricaturas desde los 16 años y llegó a ser secretario de redacción. Desde hace años vivía en Buenos Aires e integraba el equipo de Clarín. Además de ilustrar algunas de las tapas de El País Cultural, también colaboró para The New York Times, The New Yorker y L'Express.

Entre sus varios libros publicados, estuvo Al troesma con cariño, sobre Carlos Gardel, Yo Bix, tú bix, sobre el músico Bix Beiderbecke, además de George Dear sobre Borges y, el último, Rebelde ileso, una autobiografía dibujada que publicó en 2016.

En este último libro, Sábat recordó a varios personajes emblemáticos de la cultura con los que se cruzó. "Uno de los tipos que me impresionó más fue Juan Carlos Onetti. Tuve relación constante con él y lo visité cuando vivía en Madrid en el apartamento de Avenida de las Américas. La última vez que lo vi había un restorán y estuvimos cuatro horas conversando y tomando unos vinos de La Rioja. Fue un tipo que me llenó de fantasías", contó el caricaturista en la última entrevista que tuvo con El País.

Entre los muchos reconocimientos del artista, estuvo, a nivel nacional, el Premio Figari, en 1997. A nivel internacional, recibió el Moors Cabot de la Universidad de Columbia y el de la Fundación Nuvo Periodismo Iberoamericano.