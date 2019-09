Mujeres de Negro sobre femicidio de Esmeralda: "Nos da la pauta de la violencia que sufren los niños dentro de sus hogares"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todos los primeros jueves de cada mes el colectivo Mujeres de Negro realiza una manifestación en la explanada de la Intendencia de Montevideo. En la que se realizó hoy a las 17:00, además, hubo una convocatoria relacionada al femicidio de Esmeralda Ferraz en Tacuarembó.

Uno de los fines de la manifestación fue exigir recursos para la completa implementación de la Ley N° 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género. “El dinero es necesario para la parte edilicia como también para contratar a las personas idóneas, más magistrados, peritos y defensores. No es que no se pueda pero hay que tener recursos para todo eso”, explicó Nery Guerra, vicepresidenta de Mujeres de Negro, a El País.

Por las que no están... Por las que sufren en silencio. Seguiremos...

Sres. Legisladores: Cuántas más debemos morir? Implementación de la Ley YA!#emergencianacional#NiUnaMenos #NiUnaMas #NiUnaMuerteIndiferente pic.twitter.com/lfjLR7ojS9 — Mujeres de Negro (@MdNuruguay) September 5, 2019

A su vez, reconoció que “la problemática de la violencia no se va a solucionar de un día para el otro” pero también dijo que hay una “parte que es cultural y hay un trabajo para hacer”. Para que haya un cambio, según Guerra, “cada uno se debe comprometer desde su situación” y advirtió que si las personas miran “para otro lado, como muchas veces pasa, después las consecuencias son devastadoras”.



En cuanto al femicidio de Esmeralda Ferraz, Guerra comentó que el caso “nos da la pauta de la violencia que sufren los niños dentro de sus hogares”. Además, dijo que los niños “muchas veces son violentados por su propio entorno” y que “como sociedad nos tiene que poner muy en alerta y protegerlos. Siempre decimos que son el futuro pero tenemos que cuidarlos porque ellos son las victimas invisibles”.



Esmeralda había desapareció el viernes 30 en el barrio Godoy, una zona poco poblada de la ciudad de Tacuarembó. Su cuerpo fue encontrado en la madrugada de ayer por la Policía. Estaba enterrado a 300 metros de su casa, cerca de un monte. El lugar del enterramiento había sido ocultado por ramas y piñas.



La fiscal Claudia Lette en la tarde de ayer solicitó 180 días de prisión preventiva para el tío de Esmeralda Ferraz, acusado por un delito de femicidio. El asesino confesó que primero la violó en su cuarto, luego la estranguló y la enterró.

A su vez, este jueves en Pueblo Castellanos, sobre las 10:50 horas, una mujer de 35 años fue encontrada sin vida a pocos metros de su trabajo con más de 20 puñaladas en su cuerpo, según informó Telemundo y confirmó a El País la jefatura de Policía de Canelones.



La fiscal Alicia Schiappacasse investiga el caso para el que aún no hay detenidos. En este caso, no se determinó todavía si se trata o no de un femicidio.