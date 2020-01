"¿Que me pueden raptar es un piropo?": una joven denunció acoso callejero de un taxista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El lunes de esta semana una joven denunció que en la tarde del domingo 5 de enero fue acosada por un taxista en el barrio Brazo Oriental, Montevideo. La chica, que relató qué le ocurrió en sus cuentas en redes sociales, realizó la denuncia de este hecho ante la Intendencia de Montevideo (IMM), que regula el servicio, y frente a la empresa de taxis Radio Taxi 141, propietaria de dicho coche, según confirmaron a El País fuentes del gobierno departamental.

En un principio, la joven publicó en su cuenta de Facebook un video en la que increpa al conductor de un taxi: "¿Que me pueden raptar por qué?, ¿Que me pueden raptar es un piropo?, ¿No tenés hijas vos?, ¿Te parece que a tus hijas les podes decir en la calle 'te pueden raptar'?".

En ese momento, el taxista hace un comentario inaudible en el registro y la chica responde: "No, en una buena las pelotas, en una buena las pelotas, y te tengo todo grabado pelotudo de mierda". En el video se observa que después el coche se aleja del lugar.

La joven publicó luego este video en su cuenta de Twitter, donde reiteró que este episodio ocurrió en Luis Alberto de Herrera y José María Penco a las 16:30 horas del domingo cuando "volvía de trabajar".

CHICAS TENGAN CUIDADO

Movil 2057 /CITROËN ELYSEE - MATRÍCULA STX 2529

Volvía de trabajar, y me frena este enfermo mental al lado a decirme cuanta cosa se les ocurra, entre ellas “te van a raptar”. Domingo 05/01, 16:30hrs, Luis Alberto de Herrera y José Maria Penco.

DIFUNDAN! pic.twitter.com/p8cQDuOM4g — 𝚂 𝚘 𝚕 (@Ssolcb) January 6, 2020

Tras esta publicación, la Intendencia de Montevideo le respondió a la joven a través de la cuenta de Twitter de la División Tránsito: "Lamentamos lo ocurrido. Nos comunicaremos por mensaje directo para continuar con el procedimiento de denuncia. Saludos".

Según informaron fuentes municipales a El País, le escribieron por mensaje privado a la chica y se comunicaron vía electrónica para contar con más detalles. Con estos datos, se abrió una "investigación administrativa" sobre este caso. Ahora, la Unidad de Administración de Transporte de la IMM, que regula todo lo referido al servicio de taxi, citará esta semana a los propietarios del taxi implicado y se le tomarán declaraciones sobre lo ocurrido.

Desde la IMM puntualizaron que la comuna no puede tomar medidas sobre el conductor del taxi, en caso de que no fuera socio, porque existe un vínculo contractual con los propietarios, no con su personal. En estos casos, señalaron que se suele "intimar" a los propietarios para aplicar sanciones, que en otros casos similares fueron la suspensión del empleado por un mes o no percibir su salario en ese período.