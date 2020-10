La carta de amor de un estadounidense a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El conferencista internacional y CEO de a Life in Shorts Brian Rashid escribió una "carta de amor inesperada de un estadounidense a Uruguay durante la pandemia global" que se viralizó y en la que destaca la calidad de vida en el país.

Lejos de elogiar la carne, el vino o el mate dice que ha "visto otros aspectos que la mayoría de los turistas no mencionan cuando te elogian" en su diálogo con "Uruguay".

La carta relata cómo se le cancelaron muchos trabajos, vio en la lejanía la situación de su familia en Nueva York, pero en medio de eso "cuanto más estaba aquí, más me di cuenta de que tú, Uruguay, has sido uno de los mayores regalos de mi vida". "Puede que seas un país pequeño, pero tus oportunidades únicas para conectarte con la madre naturaleza son grandiosas", ahonda luego de describir sus experiencias en Villa Serrana, Punta del Este y Cabo Polonio. Rashid destaca la solidaridad. También menciona que en medio de la pandemia "no tuviste que colapsar tu economía, imponer multas o amenazar con castigar a la gente para que hiciera lo correcto. Simplemente hicieron lo correcto".

También destaca las gestiones realizadas ante la crisis del crucero Greg Mortimer y el acogimiento de extranjeros. Por eso dice que Uruguay ha demostrado ser "un lugar seguro para aterrizar".

A continuación la carta completa.

Querido Uruguay,

Aterricé aquí el 25 de febrero y mi plan era quedarme contigo durante un mes. Mi vuelo de regreso a casa a la ciudad de Nueva York estaba reservado para el 25 de marzo. Ese vuelo fue cancelado. El aeropuerto estaba cerrado, y mientras escribo esto 7 meses después, todavía estamos juntos. Durante estos últimos 7 meses, me he enamorado de ti. A primera vista, parezco un candidato poco probable para escribirte una carta de amor.



Soy vegano, así que no puedo elogiar tu selección de carnes variadas en las parrilladas locales. Bebo muy poco alcohol, así que no he probado mucho de tu vino. Después de unos sorbos de café, mi corazón siente que va a estallar, así que solo he admirado tu cultura del mate como espectador.

Pero he visto otros aspectos que la mayoría de los turistas no mencionan cuando te elogian.



Han pasado tantas cosas en mi vida durante los últimos 6 meses mientras estuve en tus manos. Como casi todas las pequeñas empresas del mundo, la mía se dio vuelta patas para arriba debido al COVID. Todas mis conferencias se han pospuesto o cancelado. Los clientes que nos contrataron para grabar videos tuvieron que hacer recortes presupuestarios masivos. Esa es una forma amable de decir que perdimos a muchos de nuestros clientes. Mi gira por América Latina para Uniendo Las Américas fue imposible de realizar. Se suponía que eras mi primera parada en varios países latinoamericanos. Ese era mi plan. Este año tenía otras cosas en mente.



Estoy a 15 horas de vuelo de mi familia, mis amigos más cercanos, mis equipos y la ciudad de Nueva York. Me sentí ansioso por la gravedad del COVID y la salud de mis seres queridos. Me sentí estresado por mi negocio. Me sentí culpable de tener que dejar ir a las personas que trabajaron tan duro para mí. Me sentí desconsolado por la violencia y el abuso de poder que estaban ocurriendo en mi ciudad y mi país. Mi tierra ancestral, el Líbano, voló recientemente de nuevo. Tantos sentimientos. He sentido tantos sentimientos incómodos. Pero luego, otros sentimientos comenzaron a presentarse.



Cuanto más tiempo pasaba contigo, más reemplazaba el deseo de controlar lo desconocido con la promesa de disfrutar el momento presente. Cuanto más estaba aquí, menos estaba allí. Y cuanto más estaba aquí, más me di cuenta de que tú, Uruguay, has sido uno de los mayores regalos de mi vida.

Te conocí por alguien a quien amo, alguien importante para mí, alguien que tiene un tremendo orgullo por ti en su corazón. Una vez me dijo que literalmente te refieres a "Río de los pájaros pintados". Lo primero que pensé cuando la escuché decir eso fue: "Eso es diferente." Y tu eres solo eso ... Diferente.



No te entendí del todo al principio. Literalmente. No entendí tu español.

"Sh" aquí "shhhh" allí, "shhh" en todas partes! Fue como escuchar otro idioma. Aunque mi padre es libanés y mi madre irlandesa, yo hablo español con confianza. Aprendí de adulto viviendo y trabajando en un orfanato en República Dominicana. Los 125 niños con los que viví en esta isla caribeña fueron pacientes conmigo mientras aprendía su idioma. Y has tenido paciencia conmigo mientras aprendo el tuyo. Incluso me encuentro pensando en cuántos sonidos shhhh se pueden unir en una oración.

"¿SHa probaste la parriSHa UruguaSHa?" por ejemplo. No, no como carne.

“¿No comes carne? ¿Estás en Uruguay y no comes carne? ” La gente me pregunta con incredulidad. Me encanta comer. No te imaginas lo mucho que amo la comida. Hace más de dos años, decidí convertirme en vegano por el bienestar animal. Uno de los mayores miedos que tenía, cuando me volví vegano, era "perderme" la experiencia cultural de comer con los lugareños. Uruguay es conocido en todo el mundo por sus “parrillas” o asados. La gente come carne aquí. Y mucho.



Pero algo especial está sucediendo en tu escena gastronómica. Empresas, restaurantes y marcas basadas en plantas están apareciendo en todas partes. Puedo comer versiones vegetales de todos los favoritos culturales; hamburguesas, chorizos, milanesas, pizzas y chivitos gracias a empresas como Etosha y Baidewey. Las tiendas locales, los mercados de agricultores y las opciones de compra a granel me permiten evitar el plástico de un solo uso y conocer a los propietarios a nivel personal. He escuchado sus historias. He conocido a sus familias. Estoy orgulloso de apoyarlos, ya que gracias a ellos no me falta nada. Me estoy conectando con una nueva ola de tu cultura.



Además de una conexión con la comida, gracias por ofrecerme una variedad de experiencias ricas en la naturaleza para disfrutar. He explorado todo, desde sus pequeñas cascadas y paraísos boscosos de Villa Serrana, hasta sus playas de Punta del Este y su oasis sin vehículos y sin electricidad de Cabo Polonio. Puede que seas un país pequeño, pero tus oportunidades únicas para conectarte con la madre naturaleza son grandiosas. Incluso su Montevideo urbano ofrece un soplo de aire fresco gracias a su extensa Rambla, puestas de sol y playas en medio de un telón de fondo urbano.



Hablando de playas en Montevideo, hace unos meses me uní a NAF (Nadadores de Aguas Frías), un grupo de natación en aguas frías de mar abierto. Fue formado por unos pocos nadadores apasionados que querían seguir moviendo sus cuerpos a pesar de que todas las piscinas y gimnasios cerraban debido al coronavirus. Lo que comenzó como un puñado de nosotros en WhatsApp ahora son más de 100 personas. Es una de las actividades más agradables en las que he participado. Nadar en el agua helada del océano en el invierno ha sido emocionante.



Pero no es solo conectarse con la naturaleza bajo el sol de América del Sur lo que hace que esta experiencia sea especial. Mientras nadamos, detenemos nuestros brazadas para mirar a los demás miembros del grupo. Nos aseguramos de que los nadadores por primera vez estén seguros. Nos aseguramos de que todos estén bien cuidados. Siempre he disfrutado de la natación porque es una actividad “en solitario”, una en la que puedo perderme en mis propios pensamientos, solo en el agua y en mí. NAF cambió eso.



Siempre he descubierto que si quieres encontrar la cultura de un lugar nuevo, pasa tiempo con su gente. Son personas, no lugares, y NAF es una representación perfecta de una observación más amplia que ha quedado clara sobre ti, Uruguay. Una cultura de sutil pero profundo cuidado por aquellos que viven aquí está en el corazón tuyo como país. Eres uno de los países latinoamericanos, si no el único, que no tenía una cuarentena obligatoria. Sin embargo, tiene una de las tasas de COVID más bajas del mundo. No tuviste que colapsar tu economía, imponer multas o amenazar con castigar a la gente para que hiciera lo correcto. Simplemente hicieron lo correcto.



He sentido este cuidado personalmente, pero está más allá de mí.



Hay un sistema nacional de atención médica gratuita y de alta calidad para los enfermos. Eres un país que asegura que una anciana venezolana reciba el mismo trato que un adolescente uruguayo. No solo cierras una escuela y deseas suerte a los estudiantes, sino que les proporcionas una computadora portátil y recursos. No decides cómo es el amor, ya que eres uno de los únicos países de América Latina que celebra el matrimonio y la pareja entre personas del mismo sexo.



Hace unos años, inicié una competencia de emprendimiento llamada Uniendo Las Américas. Mi objetivo es conectar a los emprendedores con proyectos de impacto social con las conexiones y los recursos globales que necesitaban para seguir marcando una diferencia en nuestro mundo. Su pequeño país de tres millones de habitantes me ha mostrado la forma más auténtica de "Uniendo Las Américas". Te he visto abrir tus puertas a inmigrantes de todo el mundo. Los he visto darles la bienvenida para que inicien sus negocios, sus familias o sus vidas. Cualquiera que sea la paz o la pasión que estén tratando de encontrar, o cualquier lucha o conflicto que hayan dejado atrás, los ha abrazado exactamente como son.



El 16 de marzo, su aeropuerto cerró, pero su corazón compasivo no lo hizo. El 8 de abril vi ese corazón abrir tu puerto a los que iban a morir en el mar en un crucero, ya que más del 60% de los pasajeros tenían COVID. Luego les abriste tus hoteles. Luego abriste tus hospitales. Seguiste abriendo. Dar. Ofrecimiento. Todos los demás dijeron que no. Dijiste que sí. Entonces, ya sea un australiano en un crucero con COVID, un venezolano con un restaurante de 50 pies cuadrados que comienza su vida de nuevo, o un estadounidense que escribe esta carta. Todos tenemos algo en común, un vínculo que nos une a este “Río de pájaros pintados”.



No importa de dónde seamos, lo que vivimos antes de venir aquí, o lo que hemos vivido con los pies en tus costas… Nos has limpiado. Nos has renovado. Nos has sorprendido. Pero sobre todo, nos ha dado algo que todos estamos buscando. Un lugar seguro para aterrizar. Y en un momento en el que todas las almas de este planeta se animaron a distanciarnos unas de otras, nos uniste, nos cuidaste, nos protegiste, nos amaste. Me mostraste cómo se ve ser diferente. Restauraste mi fe en que lo diferente es bueno.



Y por eso digo Gracias, che. Que continuemos como empezamos. Vamo 'Arriba.