Alianza para contagiar la lectura

“Las caritas de alegría no tienen precio”, dijo Carmen Saltó, presidenta del Club Rotario de Paso Molino. Para celebrar este Día del Niño -marcado para este domingo 15 de agosto- los voluntarios de la organización han conseguido muchas sonrisas. Esto se debió a una campaña realizada en alianza con el diario El País para la revalorización de la lectura en la infancia en más de 40 instituciones de Montevideo.

Más de 5.000 libros y juguetes de las colecciones de El País fueron cuidadosamente seleccionados según la edad de los niños y entregados a instituciones comprometidas con el fomento de la lectura.



Leer es una actividad fundamental para adquirir conocimientos y, por lo general, los buenos lectores obtienen mayor éxito en los estudios. La lectura no solo estimula el lenguaje sino que también desarrolla la concentración, la memoria, la imaginación, la agilidad mental y, además, contribuye a que los niños expresen con mayor exactitud lo que piensan y sienten. Sin olvidar que la lectura también brinda diversión y una oportunidad de explorar mundos nuevos.



Con esta premisa es que el Club Rotario de Paso Molino ha establecido una estrategia para fomentar los hábitos de lectura en niños de contexto socioeconómico vulnerable y se valió de una gran donación de materiales de El País para avanzar en la construcción, por ejemplo, de bibliotecas -una de ellas es para Aldeas Infantiles, un proyecto que había quedado en pausa por la pandemia por COVID-19- y en el reparto para más de 40 instituciones, entre ellas, tres escuelas del mencionado barrio (una para niños con discapacidades) y el Hogar del Bebé que brinda protección a 75 niños.



“Armamos paquetes de regalos con los libros y juguetes. Los pusimos coquetos. Así el niño siente que está recibiendo un regalo”, comentó Saltó. Y añadió: “Promover la lectura es la base, sobre todo en estos niños que tienen mucho menos estímulos”.

Saltó comentó que 16 socios del Club Rotario Paso Molino más familiares y amigos colaboraron en el retiro de los libros de la Planta Industrial de El País, en el proceso de selección de los mismos, el acondicionamiento de los paquetes para la entrega y la distribución en las instituciones previamente elegidas por sus tareas en el fomento de la lectura.



A los voluntarios esto les insumió más de dos semanas de trabajo intensivo dado que se trata de una campaña de gran magnitud por la cantidad de libros entregados como por el número de instituciones beneficiarias en un plazo muy breve. “Aceptamos el desafío porque era una muy buena oportunidad. (La alianza con El País) fue un regalo del cielo”, afirmó.

Algunas ideas para fomentar la lectura en los niños:



Crear en la casa un ambiente de lectura: ver al padre o a la madre con cualquier material de lectura se convierte en una referencia importante.



Hablar sobre libros: oír cómo se comenta el interés que suscita un texto prolonga la actividad lectora; se crea una transmisión de saberes y de comunicación muy importante para cimentar el gusto lector.



Convertir la televisión en una aliada, no en un enemigo: si la televisión es lo que realmente atrae al niño, hay que fijarse en sus programas y películas preferidos y tratar de buscar libros relacionados.



Estimular a los pequeños y no presionaros con la lectura: no imponer. Un día pueden estar cansados o enfadados por cualquier causa y la rutina de lectura se puede romper sin ningún problema.