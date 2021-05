Alarcón venció al COVID-19 y volvió a su casa tras 55 días: "Soy un sobreviviente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ricardo Alarcón, expresidente de Nacional, regresó a su casa tras estar 55 días en el Hospital Británico como consecuencia del coronavirus.

"Me han dicho que soy un sobreviviente... Todavía no entiendo bien lo que pasó y cuando escucho los relatos de mi familia y amigos que me cuentan cómo transité la enfermedad, me sorprendo y me cuesta aceptar lo ocurrido: estuve un mes en otro lugar donde estás entre la vida y la muerte sin saberlo", expresó.

El pasado 21 de marzo Alarcón recibió la notificación de que se había contagiado con "una carga viral muy fuerte" de COVID-19 y lo internaron. El 22 de abril, un mes y un día después, lo extubaron. Siete días más tarde, en silla de ruedas y con la voz todavía afectada, dejó el CTI entre aplausos del personal de salud. Pasó a sala y ahora, tras recuperarse y completar un total 55 días en el hospital, volvió a su hogar.



Alarcón destacó que el coronavirus es "cruel" y "traicionero" y "se combate con la ciencia y el arte médico".



"Con la sensibilidad y el cariño de todo el personal de la salud que a través de MP y el HB me brindaron y también con esa fuerza interior que te grita: QUIERO VIVIR!!!", agregó en un posteo difundido en su cuenta de Facebook.



"Esa fuerza interior no fue sólo mía, fue también de mi familia, la de mis amigos y la de tanta gente que no conozco o mejor dicho no conocía y que me donó solidariamente su energía llena de cariño y amor para que me recuperara", añadió.



"Es por eso que agradezco a todos los que me arroparon las 24 horas del día y a los que a través de centenares de mensajes de apoyo que recibí y que obviamente no pude contestar", sumó.



El expresidente tricolor pidió "seguir cuidándonos y así cuidar a los demás". "Es un acto de cariño solidario hacia el prójimo", remarcó.