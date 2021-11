Conflicto en los lácteos impactará en góndolas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pasado el peor pico de la pandemia, que fue la principal razón por la que los trabajadores del sector lácteo decidieron postergar la declaración de conflicto, hoy viernes la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) realizará un paro de dos horas por turno en todas las plantas del país, y analiza otro paro de 24 horas para la próxima semana.

Según explicaron a El País fuentes de la industria, y confirmó el dirigente de la FTIL, Enrique Méndez, las medidas que tomará el sindicato afectará sin lugar a dudas el abastecimiento de algunos productos derivados de la leche, aunque en principio -ese es el compromiso del gremio de trabajadores- no habrá impacto en la provisión de la leche.



“Seguramente pueda darse algún retraso (en la distribución) de algún subproducto, aunque nosotros vamos a garantizar, con guardias gremiales, el abasto de leche fresca, hasta donde llega nuestra responsabilidad”, subrayó Méndez, ya que según dijo puede ocurrir el desabastecimiento “porque no salen” camiones de las empresas distribuidoras.



El conflicto es por un reclamo netamente económico. Los trabajadores del sector exigen una recuperación salarial ya -pese a que rige el período puente acordado para 2021, en el contexto de la crisis provocada por la emergencia sanitaria. Mientras, la Cámara de Industria Láctea del Uruguay (CILU) ofrece ya empezar a negociar los términos de la novena Ronda de Salarios, con el compromiso de aumentar los salarios por arriba de la pauta fijada por el gobierno, que es de 1,6% de recuperación.



Pero al momento las posiciones están lejos de acercarse, porque desde el sindicato se entiende que las empresas se encuentran en un gran momento económico, como no había ocurrido en años. “Nosotros este año perdimos el 4,89% de nuestro salario, que son entre 16 y 18 jornales, cuando este 2021 la industria facturó 14% más, las exportaciones crecieron un 17%, y además se llegó a la cifra histórica de remisión de leche, ya que se van a superar los 2.100 millones de litros en el año”, dijo el dirigente sindical.



Estos argumentos, no obstante, son matizados por el sector empresarial, en el entendido de que el nivel de crecimiento no puede ser concebido sin analizar la “complicada situación financiera” que arrastra el sector en el último tiempo, por lo que le solicitaron a la FTIL que acudan al Instituto Nacional de la Leche y al Ministerio de Ganadería para que accedan “al análisis y los datos y vean que el diagnóstico no es tan positivo”.