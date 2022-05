Ramis pronosticó dos temporales para la semana que viene

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El meteorólogo Guillermo Ramis indicó este lunes que se esperan dos temporales para la semana que viene, de acuerdo a sus modelos predictivos de las últimas horas.

En su columna en Informativo Sarandí (690 AM) dijo que "el lunes al este de Uruguay se forma una depresión, como la de la otra vez casi, de hace (unas) dos semanas", en referencia a la intensidad del ciclón subtropical de hace dos semanas.

Dicho fenómeno "tiene otra vez un movimiento retrógrado muy extraño", y puntualizó: "Va hasta el sur, sur, casi hasta la península Valdés". Pero esto no quedaría allí, porque "vuelve y nos ataca de nuevo el jueves".



"O sea que hay dos temporales, si eso es verdad, si es así lo del modelo, estaríamos complicados con la misma depresión lunes y jueves", aclaró.



"Nunca había visto una cosa igual", dijo el meteorólogo en referencia a que la misma tormenta volvería dos veces en la misma semana. Puntualizó que el fenómeno del jueves de la semana que viene seria "fortachón", que "afectaría Montevideo, Colonia, prácticamente toda la costa".



Sobre lo que estima para esos días, indicó que no habría una lluvia "no demasiado voluminosa, pero con el viento complica aún más".