Seis de cada diez comerciantes fueron robados el año pasado

El 59.5% de los comerciantes que trabajan en Uruguay sufrió un delito durante el 2014, según la encuesta elaborada por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. En la edición anterior de la misma encuesta que se realiza entre los socios de la gremial, quienes dijeron haber sido víctimas de un robo fueron solo el 30%.

Más allá de que estos resultados pueden estar en cierta forma sesgados, ya que puede suponerse que han estado más propensos a contestar la encuesta aquellos comerciantes que sufrieron ya algún delito, para la Cámara "de todas formas queda claro que la inseguridad es un factor que está presente con una alta frecuencia en el desarrollo de la actividad comercial".

El 65% de los comerciantes consultados manifiesta haber sido víctima de algún delito desde que inició su actividad comercial.

De las entrevistas surge que no existe un patrón respecto a los días en los que ocurren los delitos. Solo el 8,1% especificó que los delitos se dan con más frecuencia durante las fechas de pago (es decir los primeros días del mes).

Para la gran mayoría de los comerciantes consultados, los diversos delitos pueden ocurrir en cualquier día del mes. Distinta es la situación respecto al horario en que se cometen los robos o rapiñas. El 43,2% de los encuestados destacó que entre las 24:00 y las 6:00 horas se vive el tiempo más peligroso en los locales comerciales.

Denuncias.

Al igual que en la edición anterior, la mayoría de los encuestados, un 73%, manifiesta haber realizado siempre la denuncia de los actos delictivos.

En la edición de la encuesta del año 2011 por ejemplo, solo el 57% de los informantes había contestado que realizaba siempre la denuncia, "lo cual demuestra que hubo avances positivos en este aspecto", se dice en el análisis de la Cámara Nacional de Comercio.

En la edición 2014-2015 de la encuesta, del 27% que contestó que no siempre realiza la denuncia, el 60% adujo que no le encuentra utilidad.

Con reportes policiales actualizados, "la elaboración de informes más fidedignos es más plausible, y las altas tasas de denuncia contribuyen a esto", se explica desde la Cámara de Comercio.

La evaluación respecto a los resultados obtenidos entre los que sí realizaron la denuncia, el 48,7% declaró que "no hubo resultados" y el 29.7% afirmó que "hubo pocos resultados".

Al igual que en anteriores informes, los comerciantes continúan teniendo una percepción más bien negativa respecto de los procedimientos y resultados de la investigación del delito y posterior captura del delincuente. Del total de las empresas que sí fueron víctimas de un delito en 2014, el 63,6% también declaró haber sido víctima el año anterior, "fenómeno que demuestra una importante ocurrencia del fenómeno revictimización", se concluye en el informe, donde también queda referido que del total de comercios que no fueron víctimas de un delito en 2014, el 66,7% de ellas tampoco lo fueron en el año 2013.

De la información analizada, es posible determinar que en muchos casos los comercios toman más de una medida de seguridad al mismo tiempo, y que esto a su vez sucede con mayor frecuencia en los negocios que están ubicados en Montevideo, frente a los que se encuentran en el interior del país.

Alarmas y policías.

Al igual que en ediciones anteriores de la encuesta, la instalación de una alarma con respuesta es la medida que se toma con mayor frecuencia por parte de las empresas, con el objetivo de evitar actos delictivos.

Eso ha efectuado un 72.9%, mientras que un 64.6% colocó cámaras de seguridad.

Los efectos negativos que tuvieron mayor alto índice de respuesta fueron: "aumenta el costo del seguro" y "posterga inversiones". Casi el 80% de los encuestados afirma creer que "la cantidad de delitos en el país ha aumentado en los últimos años y prácticamente dos tercios de las empresas declararon no estar conformes con la gestión que las autoridades están haciendo para combatir a la delincuencia".

Para el caso de los comercios situados en Montevideo, la mayoría evalúa a la presencia policial como nula (17,9%) e insuficiente (67,9%).

En cambio, en el interior del país la mayoría de los comerciantes la evalúa entre insuficiente (44,8%) y suficiente (44,8%). Por lo tanto, en comparación con Montevideo, aumentan los porcentajes de suficiencia y descienden los de nulo e insuficiente.

Los empresarios realizaron varias propuestas para reducir los índices de delictivos: instalación de más cámaras de seguridad en la ciudad, realización de reformas en el código penal para que las leyes y condenas puedan ser aplicadas más efectivamente, reducción en los niveles de burocratización en los trámites de denuncia de delitos, conservar los antecedentes de los menores infractores.

Si bien entienden que llevar adelante medidas conjuntas entre vecinos, empresarios y policía de su zona sería útil para combatir la inseguridad (66,7%), el 75,4% no conoce que se esté llevando adelante ninguna medida de este tipo, de trabajo conjunto.

ENCUESTA EDICIÓN 2014-15.

Piden Penas y justicia másseveras.

El 87% cree que debe juzgarse a los padres de los delincuentes menores de edad y crear penas más severas. El 89,5% estima que debe haber más efectivos policiales patrullando en las calles. El 94,7% estima que debe mejorar la respuesta policial en el momento del delito. El 94,7% solicita trabajo obligatorio para los presos y el 96.5% menos permisividad de parte de los jueces.

Los Valores perdidos y las drogas.

Entre las causas de los niveles de delincuencia, el 80,7 indica la pérdida de valores, el 77,2% el consumo de drogas, el 61,4% la mala educación de los niños en el hogar y en las escuelas, el 47,4% la falta de vigilancia en general, el 40,4% una inadecuada contención de los delincuentes en los recintos carcelarios, el 28,1% la falta de efectividad policial para capturar a los delincuentes, y el 10% la falta de buenos trabajos.

Medidas de seguridad privada.

El promedio anual del costo de las medidas de seguridad tomadas por cada empresa asciende a US$ 8.445. El costo anual más elevado en medidas de seguridad tomadas por una empresa es de US$ 50.000. El 84,20% de los empresarios consultados dijo que adoptó algún tipo de medidas de seguridad. El monto promedio del delito sufrido por cada empresa se calcula en US$ 931. Hubo una que fue asaltada 26 veces.

Se consultó a comercios, centros de educación y salud, casas de cambio y servicios.

Informe de la Cámara de Comercio sobre el aumento de la inseguridad