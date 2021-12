"Nos enfrentamos a un tsunami de infecciones" de delta y ómicron, según jefa técnica de OMS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Maria van Kerkhove, jefa técnica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el COVID-19, dijo en conversación con El País de Madrid que “nos enfrentamos a un tsunami de infecciones en el mundo” tanto de la variante delta como la ómicron. Para la experta, la “gran pregunta” es si el virus ya alcanzó su “adaptación óptima”, o si tiene margen de mejora para convertirse en más transmisible.

Ante el aumento de casos de COVID-19 a nivel mundial, Kerkhove sostuvo que según la mayoría de los informes que tiene la OMS la ómicron es “más leve” que otras variantes, aunque “es muy pronto para decirlo”. Esta información se sabrá “en las próximas semanas”, como informó El País de Madrid.



Tampoco se tienen números sobre la incidencia de la nueva variante en personas vacunadas en comparación a las no vacunadas. Sin embargo, la experta puntualizó que las vacunas “previenen las hospitalizaciones y las muertes”.



“Es esperable que la ómicron consiga escapar en alguna medida de la respuesta inmune, pero eso no quiere decir que las vacunas vayan a ser inútiles. Solo significa que puede que no protejan tanto como hemos visto frente a delta”, expresó.

Dosis de refuerzo

Consultada sobre las dosis de refuerzo, que algunos gobiernos comenzaron a aplicar, Kerkhove señaló que la OMS recomienda que “las personas vulnerables reciban su primera y su segunda dosis en todos los países”, antes de que las personas que “ya están bien protegidas reciban” la dosis adicional.



En este sentido, la experta puntualizó que “algunos países creen que pueden proteger a su propia población mientras el virus sigue circulando en otros lugares”, pero que es “una falsa sensación de seguridad” al tratarse de “un problema global”.



“Estamos en contra de poner dosis de refuerzo en algunos países a expensas de las vidas de otras personas”, dijo al medio español. También añadió que los fabricantes de vacunas las están vendiendo “al mejor postor”, lo que no tiene “ningún sentido desde un punto de vista ético, moral, económico o epidemiológico”.



A su vez, Kerkhove expresó que, si las decisiones son tomadas por los fabricantes, “somos rehenes de determinadas empresas”. Pidió que Pfizer y Moderna compartan su propiedad intelectual y transfieran la tecnología para aumentar la producción de vacunas, para que estén disponibles para todos los países que las quieran comprar.



“La desigualdad en el acceso a las vacunas no es un eslogan, es real y la gente se está muriendo”, manifestó. “Necesitamos que muchas más personas den un paso al frente y luchen contra esto”, concluyó Kerkhove.

Ómicron se extiende a un ritmo sin precedentes



Ninguna variante del covid-19 se ha propagado hasta ahora con tanta rapidez como ómicron, dijo este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS), que calcula que todos los países del mundo ya están afectados.

"En la actualidad, 77 países han notificado casos de ómicron, pero la realidad es que probablemente ómicron esté en la mayoría de los países, aunque todavía no se haya detectado. Ómicron se está propagando a un ritmo que no hemos visto con ninguna otra variante", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa.