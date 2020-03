Gobierno establecerá grupos para acceder a la vacunación contra la gripe

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El próximo 30 de marzo llegarán las vacunas contra la gripe y se prevé que a partir del 2 de abril estén disponibles al público. Pero para evitar aglomeraciones y asegurar que los primeros vacunados sean la población de riesgo el gobierno dividirá a la población en grupos e irá dando las vacunas de acuerdo a esa estratificación.

Así lo planteó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas este lunes en conferencia de prensa. "Hay un plan para estratificar por segmentos de riesgo y evitar las colas y las aglomeraciones", dijo. En este sentido señaló que un grupo serán los mayores de 75 años, luego vendrán los que tienen entre 65 y 75 años y las embarazadas, entre otros. "Hay todo un protocolo que se va a poner en marcha para que sea de forma ordenada. Hay que apelar a la sensatez y no que prevalezca el egoísmo de yo estoy vacunado y los demás no me importa".



"Tenemos que tener una conciencia colectiva. Cuando nos vayamos a vacunar que no sea el egoísmo que la persona de 30 o 40 años sea la primera que se va a vacunar", insistió Salinas.



El gobierno espera que lleguen 600.000 dosis que fueron encargadas más las 200.000 dosis de refuerzo.



El ministro de Salud Pública afirmó además que se instalarán vacunatorios móviles y ya hay cuatro confirmados para el departamento de Montevideo que se armarán en ómnibus de Cutcsa.