Experto advierte que el COVID-19 "se contagia durante 15 días más, aún sin los síntomas"

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, lo llamó y le pidió que integrase el Comité de Gestión de Crisis que asesora a la cartera en la emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus.

El médico internista e infectólogo Jorge Facal, que atendió a Carmela y al exsenador Pedro Bordaberry, recibió a El País en el ministerio y conversó de varios temas. Considera que las medidas de restricción de circulación adoptadas por el gobierno son las adecuadas, pero reclamó seguir con atención el comportamiento de la población durante Semana Santa.

-¿Se identificaron nuevos brotes como el caso inicial relacionado a Carmela H.?



-No, la mayoría de los casos están en Montevideo y de esos, vinculados a ese evento social aunque no podemos con total precisión vincularlo con un solo individuo. Un solo individuo es quien ha sido mayoritariamente atribuido pero nadie puede negar que en ese casamiento pudiera haber otros casos importados. Prácticamente, uno diría que la mitad de los casos iniciales están vinculados con ese evento social.

-¿Detectaron algún vínculo en particular entre los infectados en general?



-Se está estudiando. Hay algunos contactos que son familiares, he tenido algún paciente internado que por ejemplo, su señora está internada en otra institución o viceversa, o que uno de ellos está en internación domiciliaria y el otro está internado. Hay casos de contacto familiares o en los que ambos miembros del matrimonio lo adquirieron en un viaje previo al exterior.



-Y en esos casos, por ejemplo, una persona a cuántas más puede llegar a contagiar.



-Esa tasa de acuerdo a los estudios en los países inicialmente afectados estaba en tres casos por paciente. Aquí en Uruguay no hay en realidad y quizás es muy temprano todavía porque llevamos pocas semanas. Lo que sí sabemos es que en algún caso, como es el del evento social hubo una tasa de transmisión muy, pero muy elevada y eso es lo que corresponde al término de superdifusor o sea una persona o un grupo de personas que contagiaron promedialmente a muchos más que tres individuos.

-¿Se tiene cuantificada esa cifra?



-Y bueno, probablemente sean más de 60 personas.



-El ministro ya anunció que hay transmisión comunitaria, pero ¿del total de casos confirmados tienen diferenciados cuántos son importados y autóctonos?



-Sí, en el 68% de los casos existe un nexo epidemiológico con un caso confirmado en el territorio nacional y aproximadamente hay 30 casos que es más o menos un 20% donde existe el antecedente de un viaje a una zona o a un país o área con circulación viral. Y, hay un grupo de casos, casi un 12% de los casos notificados donde no existe el antecedente de noción de contacto, o sea, avala lo que denominamos circulación comunitaria que es cuando no hay antecedente epidemiológico de contacto con un caso positivo confirmado, ni cuando hay un antecedente de viaje.

-Tienen regionalizados los casos por departamento, ¿en cuáles hay más casos?



-Hemos recibido datos recientes al día de ayer (domingo 29 de marzo), la mayoría de los casos siguen estando en Montevideo con 233 casos, 46 en Canelones, 9 en Maldonado, 4 en Salto, 4 en Colonia, 1 en Soriano, 1 en Rocha y 1 en Flores. Con respecto al grupo etario más prevalente, entre 55 y 64 años, 78 casos, y le sigue el grupo etario entre 25 y 34 años con 57 casos.

-¿Y mayores de 65 años?



-Tengo 37 casos entre 65 y 74 años.



-¿Para usted cuándo se estaría registrando el pico de contagio? Le consulto porque hay quienes marcan que sería en abril e incluso mayo.

-El pico numérico va a depender de varios factores. El primer factor, el mantenimiento de las medidas de restricción de la movilidad y del distanciamiento social. En la medida que las medidas dejen de estar, se limiten menos, la posibilidad de un aumento en el número de casos va a ser mayor. También va a tener que ver la estacionalidad y va a tener que ver un poco cómo se comporta la población en la próxima Semana Santa, que se mantenga, y acá sigan acatando las medidas recomendadas. Además tenemos que saber y tener presente que el pico inicial que se vio en la semana siguiente a la primera semana de notificados fue muy importante y vinculados sobre todo a ese primer grupo o cluster vinculado al evento social. La curva se ha mantenido estable con un promedio sin contar el día de ayer (domingo pasado), que andamos habitualmente en un aumento porcentual día a día del 10%. Estamos entre el 10% y 11%. La tasa de crecimiento se ha mantenido bastante plana y saber si en algún momento va a aumentar, dependerá de otros factores: la estacionalidad, qué se sigan respetando las medidas y lo que pase con los trabajadores.

-¿Pero ese pico lo podría ubicar en algún mes o semana en concreto?



-No, no me aventuraría y prefiero creer que se mantenga esta tasa controlada y que se pueda seguir controlando para dar tiempo al sistema sanitario.



-¿Qué otras medidas antes de la cuarentena general puede llegar a recomendar el comité de expertos al MSP para controlar la propagación?



-Las medidas han sido escalonadas y nadie tiene realmente la bola de cristal. Seguramente si después de Semana Santa, podemos ver que han aumentado los casos, seguramente las medidas restrictivas van a tener que mantenerse o incluso quizás incrementarse. En esta etapa que apenas llevamos menos de un mes, me parece que no es el momento de plantearnos retiro de ninguna de las medidas tomadas.

-¿Una persona puede seguir contagiando luego de permanecer 15 días en cuarentena?



-Sí. Primero que nada hay un período de incubación, ese puede ir entre 2 y 14 días, el período entre que yo tengo el contacto o el contagio y desarrollo los síntomas. Una vez que desarrollo los síntomas hay formas que son más leves, -80%-, formas que son casos moderados -15%-, y formas críticas -5%. Los más leves, los síntomas duran siete, diez, a veces hasta 15 días, lo importante es saber que una vez que se van los síntomas, las personas pueden contagiar aún asintomáticas hasta 15 días. Entonces lo que tenemos que tener claro es que desde que empieza el síntoma y finaliza el período de contagiosidad es promedialmente un mes.

Jorge Facal. Foto: Gerardo Pérez

-Hoy existen demoras en la confirmación de los diagnósticos. Pero para poner un ejemplo, en promedio, ¿cuándo fueron tomadas las muestras de los pacientes que se confirmaron hoy?



-Dos, tres días.



-¿Tan poco?



-Dos, tres días; tres, cuatro días, depende si es fin de semana o no. Por ejemplo, un laboratorio privado el fin de semana se quedó sin reactivos. Cuando la muestra entra en la mañana seguramente al día siguiente o en la tarde a más tardar con dos días de separación estarían los resultados.

-¿Cómo es la recuperación de aquellos pacientes infectados?



-Hay muchas personas que están mejor, tengo pacientes que los estoy llamando por teléfono y que ya se sienten bien y están cumpliendo esa segunda quincena de aislamiento domiciliario. Sí, tengo varios casos, de hecho este caso famoso de Carmela, ya se siente mejor, me comuniqué con ella este fin de semana y se siente francamente mejor.