Confirman primeros dos casos autóctonos de coronavirus; en total hay 8 pacientes en el país

La aparición de dos casos autóctonos de coronavirus en Uruguay desencadenó una batería de medidas presentada anoche por el gobierno, entre las que se encuentra la suspensión de vuelos desde Europa a partir de la hora cero de este viernes.

El Poder Ejecutivo confirmó ayer en una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, tras reunirse la Junta Nacional de Emergencias ampliada, que hay ocho personas infectadas por coronavirus (cinco en Montevideo, dos en Salto y una en Maldonado). Dos de ellas están hospitalizadas pero todas fuera de peligro.



Así, el gobierno adelantó ayer la fase 3 del plan de contingencia, para contener la infección, que se denomina “nivel de respuesta coordinada multisectorial nacional”.

Ante esta situación, se resolvió suspender hasta nuevo aviso los vuelos provenientes de Europa a partir de la medianoche del próximo viernes, informó el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.



Después en Twitter aclaró que “hasta entonces” y desde esos destinos (por ejemplo España e Italia) solo podrán ingresar al país uruguayos y residentes en Uruguay. También se suspenderán desde este miércoles los vuelos de American Airlines a Estados Unidos.

Por su parte, el ministro de Salud Pública Daniel Salinas explicó que la medida es parte de un conjunto de resoluciones tras la confirmación de los primeros casos autóctonos, “es decir que el virus está circulando”, remató.

Salinas participó ayer desde las 18 horas de la Junta Nacional de Emergencia ampliada, en la que también estuvo Delgado, el prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés, los subsecretarios, el ministro de Industria Omar Paganini, el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP Wilson Neto, la presidenta del Congreso de Intendentes Adriana Peña y el director ejecutivo del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Sergio Rico.



Delgado volvió a pedir ayer la colaboración de toda la población antes de enumerar un paquete de medidas que acompañará la suspensión de los vuelos europeos. “Exhortamos a los compatriotas, pedirles la colaboración y solidaridad en este proceso y la exhortación a no viajar. Por eso, aquellos que a partir de esta decisión decidan igual viajar por razones personales o turísticas obviamente a la vuelta no van a tener la cobertura por esa decisión”, explicó el funcionario.

Más medidas contra el virus.

El gobierno también anunció que reestructurará el funcionamiento en dependencias estatales “donde confluya un número elevado de personas”, señaló Delgado.



En la previa a la reunión, fuentes del gobierno informaron que la intención del Poder Ejecutivo era limitar los horarios de atención al público en oficinas estatales.



El secretario de Presidencia explicó en conferencia de prensa que el gobierno elabora un protocolo, junto a la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) para toda la administración: entes, servicios descentralizados y también gobiernos municipales.

Otra de las nuevas medidas del gobierno está relacionada a evitar que las personas sean contagiadas al concurrir a sus puestos de trabajo. Para eso, se resolvió “impulsar todas aquellas medidas de teletrabajo que se puedan instrumentar en lo público y privado”, añadió Delgado en la Torre Ejecutiva.



El gobierno también definió que generará una aplicación con georreferenciación para celulares, tanto para dispositivos Android como Apple, que notificará al usuario que está circulando por zonas donde hubo contagios.

Salinas dijo que “con la colaboración de privados buscaremos que la persona tenga una georreferenciacion de tal manera que en casos que sean positivos, se reciba una alerta que está frente a una zona de riesgo porque hay virus circulando”. Este fin de semana las autoridades oficiales definieron también la suspensión de clases por 14 días, pero “con la particularidad de que los centros educativos van a permanecer abiertos no solo para asegurar la alimentación de los niños sino también para interactuar con ellos en estos 14 días que no son vacaciones, son medidas preventivas”.



A partir del sábado está operativo un servicio gratuito telefónico permanente (0800-1919) con funcionarios médicos y así evitar “ir a las emergencias de los hospitales”.



Además se implementará un chatbot (robot de charla) que estará disponible en la web coronavirus.gub.uy para “evacuar preguntas frecuentes en forma rápida y eficiente”, indicó el ministro de Salud Pública.

Por otro lado, las autoridades definieron autorizar “transitoriamente la reprogramación de intervenciones quirúrgicas de coordinación no urgentes”, con el objetivo de liberar camas en servicios de internación. Además, desde los centros de salud deberán actualizar el número de camas disponibles de forma diaria.



Mensaje de Vázquez.

El expresidente Tabaré Vázquez emitió un comunicado en la noche del domingo, para exhortar a la población a “cumplir todas las medidas y actuar de acuerdo a los criterios definidos” por el actual gobierno en el marco de la prevención contra el coronavirus.



Además, sugirió “asumir la situación con absoluta calma, responsabilidad y solidaridad, aspectos que son característicos del pueblo uruguayo”.

Bordaberry da positivo al virus

El exsenador colorado Pedro Bordaberry confirmó a través de un video que dio positivo al examen de coronavirus que le realizaron.



“No estuve en China, no estuve en España, no estuve en ningún casamiento, así que no sé, se dio”, indicó en el video que envió a sus amigos más cercanos y que rápidamente se viralizó.



“Me siento como si hubiera tenido una gripe un poquito más fuerte, me duelen las piernas, tengo un poquito de fiebre, no mucha. Y bueno, me dio positivo, no más que eso”, expresó.



El colorado contó que se siente bien y agradeció a los médicos que lo trataron, ya que “antes pensaban que podía ser dengue”.



“He estado encerrado desde que sentí los síntomas, desde el martes, sin ver a nadie, así que traté de cuidarme en eso con cero contacto”, informó. “Restringí al mínimo las personas que frecuenté, así que espero no haber contagiado a nadie”, indicó y agradeció nuevamente el esfuerzo de los médicos que lo atendieron incluso bajo el riesgo de contagio. “De esto se sale y siempre hay un mañana”, expresó. Y alentó a seguir las medidas indicadas por el gobierno.



El sábado, tras escuchar a Luis Lacalle Pou confirmar los primeros cuatro casos, el propio Bordaberry escribió en Twitter que “como uruguayo me sentí muy bien al escuchar al presidente y ver a los líderes de todos los partidos juntos para enfrentar el coronavirus; me transmitieron que están a cargo, tomando decisiones y liderando el tema. Gracias”.



Bordaberry se retiró de la política este año y actualmente se desempeña como asesor del City Football Group, donde participa en distintas decisiones de alto valor estratégico y en todas las partes del mundo en la que el City está presente. Todos estos aspectos le demandan al exsenador constantes viajes, en virtud de que no está afectado en exclusividad al Club Atlético Torque en Uruguay. Bordaberry tiene ingerencia en todos los lugares en los que el grupo City se encuentra afincado.