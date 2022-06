Aumentan las infecciones entre los nacidos en pandemia: ¿qué dicen los expertos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde que se detectaron los primeros casos de covid-19 hubo más de 65.000 nacimientos en Uruguay. Esos niños, también conocidos como “pandemials”, vivieron los primeros meses o incluso años de sus vidas en un contexto totalmente atípico, sin muchas salidas, visitas ni paseos. Con la llegada de este invierno y sin emergencia sanitaria vigente, los padres de estos “pandemials” se sorprendieron por la cantidad de veces que sus hijos se enfermaron.

Una pregunta que se puede hacer a partir de esto es si los niños nacidos en pandemia tienen mayor riesgo ante los virus respiratorios. Y la respuesta es que no, al menos inicialmente. Aún no hay un estudio científico que determine que los niños nacidos a partir del 2020 tengan un sistema inmune “peor” que el de los nacidos antes de esa fecha. Sin embargo, los niveles de movilidad habituales se retomaron durante este 2022 y eso trajo un aumento de las enfermedades respiratorias que prácticamente no existieron en 2020 y 2021. Por lo tanto, los “pandemials” se enferman más porque este año están teniendo su primer contacto con más de un virus estacional característico de la época.



“Se trata de un fenómeno que está sucediendo en todo el mundo y la infectología lo está estudiando porque hay un montón de niños que no han generado inmunidad a partir de interacciones en los últimos dos años”, indicó la presidenta de la Sociedad Uruguay de Pediatría (SUP) y asesora del Ministerio de Salud Pública (MSP), Mónica Pujadas. Según la pediatra, en los últimos meses en Uruguay ha habido internaciones “en niños que son sanos y que no necesariamente tienen un problema en su inmunidad”.



En el mismo sentido, el virólogo Santiago Mirazo subrayó: “Es absolutamente plausible que saliendo de una etapa con restricciones a la movilidad y de uso permanente del tapabocas, aquellos niños que nunca estuvieron expuestos a los virus estacionales se vayan a encontrar con estos ahora y por eso se genere un aumento de casos con respecto a otros años”.



La poca inmunidad adquirida de parte de los “pandemials” hace pensar que durante este invierno el sistema sanitario “posiblemente” tenga que lidiar con más pacientes que en años anteriores, incluso previos a la pandemia, porque “se acumulan los de 2020, 2021 y 2022. “Incluso uno podría pensar en picos fuera del invierno por esta razón”, dijo Mirazo.

Sin embargo, el director del Hospital Pediátrico Pereira Rossell, Álvaro Galiana, manifestó que “no se debe hablar de que haya una mayor susceptibilidad” entre estos niños porque “esto podría haber pasado con o sin pandemia”, y agregó: “Hay niños que naturalmente se infectan más que otros. Siempre vemos que durante el primer año de guardería las infecciones respiratorias son muy frecuentes, ya en el segundo año para el mismo niño son un poco menos y en el tercero o cuarto prácticamente dejan de enfermarse con frecuencia”.

Casos de VRS

El ejemplo más claro de lo que pasa con los nacidos a partir de 2020 ocurre actualmente con los casos de VRS (virus respiratorio sincicial). El VRS se manifiesta a través de resfrío, tos o fiebre, y aunque ataca a todas las edades pediátricas, particularmente los menores de dos años son los que suelen desarrollar cuadros más graves de la enfermedad. Según la pediatra especialista en infectología Catalina Pírez, actualmente las internaciones por VRS están “aumentando”, pero “aún estamos lejos del pico”.



Casualmente los menores de dos años en 2022 son todos nacidos durante la pandemia del covid-19 y “se infectan con el virus por primera vez”, sostuvo la experta.



En el caso del VRS, la inmunidad “no es muy protectora” después de una única infección, según explicó Mirazo, y esta “se va constituyendo con infecciones progresivas”. Por lo tanto, el virólogo cree que este año la ola de internaciones por la enfermedad posiblemente sea más alta que en años anteriores.

“Nuestros sistemas de salud aún se están recuperando de las interrupciones provocadas por la pandemia, pero ahora enfrentan otro aumento de casos de covid-19, junto con un riesgo creciente de eventos de salud pública actuales, como la viruela del mono, la hepatitis viral y otras infecciones respiratorias”, dijo en rueda de prensa la directora de la OPS, Carissa Etienne, esta semana.



De todas maneras, en julio de 2021 -cuando bajaron los casos de covid-19 y aumentó la movilidad significativamente- Uruguay sí tuvo una serie de casos de VRS, aunque Pírez indicó que eso “no llegó a compararse con los niveles habituales de años previos”.



Por su parte, Pujadas dijo que la vigilancia en centros centinela -de referencia- para los virus respiratorios muestra que hay “un gran aumento en las infecciones respiratorias, así como también en las consultas”, pero “aún no predomina el VRS”. Y aclaró: “Si bien no estamos en su mayor momento de circulación, el problema es que estamos esperando que sí aumenten en los próximos meses”.



La mayoría de las internaciones y consultas que se realizan hoy corresponden al virus de influenza, incluso entre los pacientes pediátricos. En este sentido, el año 2022 también fue atípico para los expertos porque en lugar de haber un pico de casos en mayo este se adelantó y ocurrió “de manera prolongada entre marzo y abril”, según Pírez. “Con respecto al VRS, es normal que este comience en junio, pero este año no sabemos cuánto se podrá prolongar o si tendremos más de un pico”, indicó la experta.

La enfermedad suele “complicar más” a los pacientes más chicos, siendo los recién nacidos la población de mayor riesgo de transitar la enfermedad de forma grave, con necesidad de ventilación e ingreso a CTI.



“Le prestamos mucha atención al VRS porque es el gran generador de la bronqueolitis que puede ser severa, especialmente en los pacientes más chiquitos que fueron prematuros o tienen bajo peso”, sostuvo el director del Pereira Rossell.



Para Galiana, es importante recordar que existe un anticuerpo monoclonal que se puede administrar a este tipo de pacientes con el fin de evitar el VRS en el futuro. Se trata del Palivizumab, un fármaco que está incluido entre los financiados por el Fondo Nacional de Recursos (FNR). El experto subrayó: “Es un inyectable que se debe dar antes del alta de un niño prematuro y es importante pedirlo porque a veces las personas no lo saben y transcurren la internación sin recibirlo”.



El Palivizumab suele indicarse a los niños que nacen entre marzo y setiembre, porque en esos meses la frecuencia del VRS es sustancialmente mayor a la del verano. “La típica situación en la que aparece esta enfermedad es a través de un hermano mayor que va a un jardín y se contagia. En él seguramente se vean algunos mocos o tos, pero en el recién nacido el VRS puede ser más grave”, explicó Galiana.

“Baja percepción de riesgo” impactó en la vacunación covid pediátrica



Actualmente el 42% de los niños entre cinco y 11 años recibieron las dos dosis contra el covid-19. Según la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), Mónica Pujadas, “todavía hay herramientas de convocatoria que no se están usando bien” porque hay una “baja percepción de riesgo” en esa población, por eso no se logró una mayor adhesión a la vacuna entre los niños.



“La pandemia no terminó y quisiéramos que se pudiera avanzar en la cobertura”, indicó Pujadas.



La franja etaria de menores de 11 fue la última en incorporarse al plan de vacunación contra el virus y tiene indicada específicamente la vacuna pediátrica desarrollada por el laboratorio Pfizer.

La presidenta de la SUP dijo que durante el año pasado se produjo “un cambio en la epidemiología local en la medida de que se fue protegiendo a la protección adulta”, en donde se produjo un corrimiento de los contagios hacia los más chicos y por eso surgió “la necesidad de vacunarlos”. “Aunque hoy los menores se infectan en mayor medida con otros virus respiratorios, igualmente tenemos casos y aunque la mayoría son leves, también se ven niños internados y cada vez más el síndrome de covid prolongado cuya dimensión es difícil de abarcar”, subrayó Pujadas.