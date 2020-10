Aumenta cifra de infectados sin síntomas de coronavirus

Con el aumento de los casos de coronavirus tras un brote en Rivera y varios focos en Montevideo, las autoridades comenzaron a detectar un incremento en la cifra de personas que, a pesar de estar infectadas, no presentan ninguno de los síntomas de la enfermedad.

Este número viene en ascenso desde inicios de octubre, cuando en un informe epidemiológico cerrado al 1° de este mes, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que 482 personas (22,65%) del total de casos eran asintomáticas.

Sin embargo, esa cifra comenzó a crecer durante octubre, mismo mes en el que también se constató un aumento de casos de COVID-19 tras la Marcha de la Diversidad (25 de setiembre), las elecciones departamentales (27 de ese mismo mes) y el Día del Patrimonio (fin de semana del 3 y 4 de octubre).



Desde inicios hasta mediados de este mes, la División de Epidemiología detectó que 155 personas que se contagiaron de COVID-19 no desarrollaron siquiera dolor de cabeza o tos seca tras ser diagnosticadas con la enfermedad.



De acuerdo al último informe epidemiológico cerrado al 16 de octubre, del total de casos, 637 personas (26%) no presentaron síntomas. La cifra creció paulatinamente durante todo el mes dado que al 9 de octubre era de 573 (25,46%) y al inicio del mes de 482 (22,65%).



En la mayoría de los casos se trata de personas que fueron estudiadas por ser contactos de casos confirmados o que fueron detectadas tras una serie de investigaciones por brotes o testeos masivos en asentamientos, residenciales, ingresos hospitalarios, viajeros o brotes departamentales.



Los mismos informes epidemiológicos recogen que en los casos de pacientes con los cuadros típicos de la enfermedad, los síntomas más frecuentes fueron tos, rinorrea (congestión nasal), fiebre, odinofagia (dolor de garganta), anosmia (pérdida del olfato), disgeusia (alteración en el sentido del gusto) y disnea (dificultad respiratoria).

La frontera

Mientras tanto, sigue la preocupación en el gobierno por la situación del coronavirus en Rivera, aunque en los últimos días se registró una baja en la cantidad de casos allí registrados.



El ingreso de brasileños que cruzan la frontera para comprar o las reuniones religiosas son dos de los aspectos que por estas horas desvelan a las autoridades. En este último caso, la propia Asociación de Pastores Evangélicos de Rivera (APER), emitió un comunicado el fin de semana en el que llamó a los pastores a suspender las reuniones presenciales por 15 días, a la vez que instaron a realizar las actividades de forma virtual.



“Creemos que si nos ponemos de acuerdo y actuamos con responsabilidad, Dios nos favorecerá y saldremos adelante en esta batalla que afecta a todos los uruguayos”, señala la organización en un comunicado al que accedió El País.



El sábado, decenas de ómnibus turísticos llenaron las calles fronterizas con distintas excursiones en busca de los mejores precios en tiendas de Rivera. Los vehículos fueron escoltados por los equipos de la Secretaría Municipal de Tránsito que llevan a cabo el control sanitario en el ingreso a la ciudad.



El episodio ocurrió en medio de la exhortación del gobierno nacional y departamental de respetar las medidas sanitarias. Incluso, ese mismo día el ministro de Defensa Nacional, Javier García, viajó al departamento para anunciar nuevas medidas. “En todo Uruguay se perdió el respeto por el virus”, dijo García. “Existió una baja en la percepción del riesgo. Y cuando se le pierde el respeto a un enemigo biológico, las consecuencias pueden ser muy graves”, alertó.



En conferencia de prensa en Rivera, junto con autoridades de la intendencia y del Ministerio de Salud Pública, el secretario de Estado confirmó que se instalaron ocho puntos de control con personal del Ejército.

Guerra: “Interactuar poco y brevemente”

La epidemióloga y asesora del MSP, Silvia Guerra, recomendó en Twitter ventilar los ambientes y renovar el aire, luego de advertir por las formas en las que puede transmitirse el coronavirus. “Si el COVID-19 no se transmite también por el aire (aunque no sea ésta la vía de transmisión preferencial), que alguien me explique por qué la gran mayoría de las transmisiones se producen en ambientes cerrados (con aire viciado, sin renovación). Pensar fuera de la caja estaría bueno”, destacó la especialista. Y añadió: “Al decir ‘no preferencial’ pongo en primer lugar el contacto estrecho y las gotitas. Pero no ignoro la transmisión por aerosoles”.



La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que la propagación de la enfermedad puede darse por esta vía. “La transmisión por aerosoles puede ocurrir en lugares específicos, particularmente sitios cerrados, con mucha gente y poco ventilados”, reconoció el organismo.