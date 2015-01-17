Robaron la casa del jefe de Inteligencia

Los delincuentes de zafra en el Este no perdonan tampoco a las jerarquías militares ni a los responsables de la Inteligencia estatal. El coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado, general del aire (retirado) José Ramón Bonilla, fue robado en las últimas horas.

Un número no determinado de ladrones ingresó a su finca de Pueblo Edén, ubicada al noroeste de la capital fernandina sobre la ruta 12. Los delincuentes aprovecharon la ausencia del dueño de casa para llevarse varios efectos, según consignó la emisora Fm Gente.

Efectivos de la Seccional Cuarta de Mataojo investigan el hecho. Los ladrones también visitaron otras chacras de la zona. En el lugar residen otros dos excomandantes de la Fuerza Aérea Uruguaya.

Liberado.

En la capital departamental, una abogada de la fiscalía letrada de primer turno de Maldonado encontró a un sujeto en el living de su casa. "Disculpe. Me equivoqué", exclamó el sujeto antes de darse a la fuga. Fue detenido por la Policía y puesto a disposición de la justicia penal de feria. La jueza notificó a la funcionaria de la fiscalía que las actuaciones estaban previstas para las 08:00. "No puedo porque a esa hora tengo gimnasia", se excusó ante la jueza la funcionaria quien llegó a las 10:00 vistiendo un jogging.

EN MALDONADO