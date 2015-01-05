Rebautizaron el 911, pero en el Interior se sigue precisando el prefijo

Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior difundió la iniciativa denombrar los tres números del servicio de emergencias por separado, es decir, "nueve, uno, uno" y no "novecientos once", para, dicen, “universalizar el servicio" sobre todo en el caso de los niños y ancianos.

El Ministerio del Interior rebautizó el “novecientos once” para que el servicio de emergencias “se torne más universal y accesible”, según sostuvo en un comunicado. Sin embargo el cambio es solo en la forma de decir el número ya que en el Interior del país se mantiene el requisito de utilizar el prefijo departamental previo al número.

El Ministerio explicó que “la iniciativa de nombrar los tres números por separado, es decir, nueve, uno, uno (9-1-1) y no novecientos once (911) como se hacía hasta el momento” responde a la idea de “universalizar el servicio para que todos los ciudadanos que se encuentren en un caso real de emergencia sepan a qué número llamar”, sobre todo en el caso de los niños y los adultos mayores.

Robert Taroco, director del Centro de Comando Unificado (CCU), informó a la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior cómo es el procedimiento cuando un niño se comunica con el 9-1-1. “El telefonista le habla en su mismo lenguaje a modo de obtener la mayor información posible para solucionar el problema en cuestión” y se trata de personal especializado que trabaja en la recepción de las llamadas.

El ministerio explicó que “no solo para los niños es más accesible la simplificación de la sigla, también lo es para los adultos mayores, quienes muchas veces se encuentran solos sin tiempo ni posibilidad de pensar en un momento límite”.

En su comunicado, sostienen que “probablemente” el número y frecuencia de las llamadas de emergencias realizadas por niños y ancianos “aumente con esta nueva manera de llamar al servicio”.

Marcando directamente el número 911 se accede a Emergencia Policial de la Jefatura de Policía de Montevideo, desde donde se deriva la llamada según la ubicación del hecho. Para llamar al centro de Emergencia Policial Departamental correspondiente se deben discar los siguientes prefijos:

Artigas: 477911

Canelones: 433911

Cerro Largo: 464911

Colonia: 452911

Durazno: 436911

Flores: 4364911

Florida: 435911

Lavalleja: 444911

Maldonado: 42911

Paysandú: 472911

Río Negro: 456911

Rivera: 462911

Rocha: 447911

Salto: 473911

San José: 434911

Soriano: 453911

Tacuarembó: 463911

Treinta y Tres: 445911



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