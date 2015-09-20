Procesaron a un joven de 18 años por el asesinato del almacenero en Toledo

Un adolescente de 15 años fue detenido días atrás y fue internado en el INAU por haber sido autor del homicidio. En las últimas horas la Policía detuvo al joven de 18 años y marchó a la cárcel por haber participado en el crimen.

La Policía de Canelones detuvo a un joven de 18 años que luego fue imputado de un delito de homicidio muy especialmente agravado en calidad de co-autor.

Se trata del asesinato del almacenero que el pasado 8 de septiembre fue encontrado en el interior de su negocio, en Toledo, tirado en el piso y con una herida de bala en el pecho.

Jefatura de Policía de Canelones informó que tras la investigación se estableció que el ahora procesado no sería ajeno a los hechos y se emitió una requisitoria a nivel Nacional.

Por este hecho ya había sido detenido un adolescente de 15 años al que se le tipificó un delito de homicidio muy especialmente agravado”, y se dispuso su internación en dependencias del INAU.

canelones