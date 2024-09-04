Volvió uno de los aviones Hércules que estaba fuera de servicio y esperan que el otro llegue en diciembre

En las últimas horas retornó a Uruguay uno de los dos aviones Hércules KC 130 H que opera la Fuerza Aérea y que estuvo fuera de servicio en los últimos meses.

Se trata del aparato a que a mediados de año había sufrido un problema en uno de sus motores, y había quedado varado en Chile. Así se lo confirmaron a El País fuentes del Ministerio de Defensa.

Para repararlo, hubo que comprar un nuevo motor y enviarlo por tierra al lugar en que este estaba, ya que por sus dimensiones no entraba en ninguna de las otras aeronaves que tiene Uruguay.

Para diciembre, en tanto, el ministerio espera el retorno de otro Hércules que desde finales del año pasado está en Portugal, donde fue enviado para realizar tareas de mantenimiento.

"El proceso se ha visto retrasado no por culpa nuestra, sino por problemas de la empresa" encargada de hacer este mantenimiento, había dicho a en junio en el Parlamento el ministro Armando Castaingdebat.

Según el jerarca, la firma elegida para el trabajo, que era la que efectuaba el servicio a los aparatos cuando operaban bajo bandera española, atraviesa “problemas internos", y ha ido "corriendo las fechas de entrega".

Castaingdebat dijo esperar que el adjudicatario de la próxima licitación para el servicio de mantenimiento sea alguien "un poco más rápido". Al respecto, el ministerio maneja las opciones de dos o tres empresas en América del Sur.

Los dos aviones Hércules llegarona fines de 2020 procedentes de España. Su compra, por 21 millones de euros, generó una polémica a nivel político que, con intermitencias, sigue hasta el día de hoy. La misión de estos aparatos pasa principalmente por el transporte de cargas, apoyo en inundaciones y emergencias sanitarias, búsqueda y rescate, y en las sucesivas campañas antárticas.

Al momento de su incorporación, las naves tenían un tiempo de servicio casi 20 años menor que el aparato más nuevo con el que contaba la Fuerza Aérea.