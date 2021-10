Uruguayos en los Pandora Papers: Godín y Salgado entre los 485 mencionados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La investigación de los Pandora Papers que se basa en la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo salpicó a centenas de personas, entre ellas políticos, magistrados, empresarios y personalidades de todo el mundo. En Uruguay hay 485 personas involucradas, según informó este jueves el semanario Búsqueda, uno de los medios encargados de la investigación.

Uno de los nombres que aparece involucrado es el del futbolista de la selección Diego Godín. Según el medio, meses antes de debutar en la liga de España en 2007, el futbolista firmó un contrato de cesión de sus derechos de imagen a una sociedad anónima de Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés), "cuyas beneficiarias finales eran su hermana y una prima", expresó.



Esta estructura fue usada por varios futbolistas que jugaban en España e, incluso, generó sanciones por parte del fisco.



Búsqueda consultó a Marcela Helbling, prima de Godín y beneficiaria final de la offshore Rumbrick Overseas Limited, y aseguró que el jugador "declaró puntualmente ante las autoridades fiscales de España —el país de residencia fiscal en el período en el que estuvo activa la sociedad (2007-2016)— tanto la existencia de las sociedades" como "los ingresos que esas sociedades obtuvieron en relación con sus derechos de imagen".

Helbling aseguró, según el semanario, que su primo "pagó personalmente (en su liquidación personal del Impuesto sobre la Renta de ese país) los impuestos que esos ingresos generaron, como si esos ingresos hubieran sido recibidos directamente por él y no por la sociedad".



Quien también aparece relacionado con los Pandora Papers es Juan Salgado, presidente de la empresa de transporte Cuctsa y exasesor presidencial durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez.



Cuando el shopping Nuevo Centro fue construido, Salgado aseguró que no era socio del centro comercial, pese a que Cutcsa se había quedado con un tercio de ese emprendimiento.



Sin embargo, según la investigación de Búsqueda, tanto Salgado como el síndico de Nuevocentro Shopping, Fernando Barcia, son accionistas del emprendimiento.



"Primero a través de una sociedad anónima panameña llamada Landcroft Overseas S.A. y ahora mediante una uruguaya. Los otros accionistas de la offshore fueron Carlos Lecueder y Edgardo Novick", indicó el medio.



Por otra parte, los datos arrojados por la evaluación de los miles de documentos arrojó que el empresario y dirigente de Peñarol Rodolfo Catino es titular de Dolcevista Properties Ltd., de Islas Vírgenes Británicas.



Su función es ser "propietaria de acciones" de sus empresas en Paraguay y Uruguay, indicó Catino a Búsqueda y agregó: "No tiene otra actividad ni comercial ni financiera y no tiene cuentas corrientes ni depósitos".



"Como marca la ley" se declaró como su beneficiario final ante el BCU, expresó.



Para la investigación de los Pandora Papers, aproximadamente 600 periodistas y decenas de medios de todo el mundo trabajaron a lo largo de casi dos años en el análisis de más de 11,9 millones de archivos entre los que figuraban documentos de texto, hojas de cálculo, correos electrónicos o imágenes.



Hay actas de constitución, registros de accionistas, facturas, pasaportes, diarios de viaje y entre todos, componen un retrato sin precedentes de la cara oculta de las finanzas internacionales y arrojan luz sobre los secretos de los paraísos fiscales y los profesionales que actúan como puente para llegar a estas jurisdicciones.



La filtración señala a más de 27.000 compañías creadas entre 1971 y 2018, y a casi 30.000 de sus beneficiarios.