"Nos tomaron el pelo": debaten extender investigadora de licencias irregulares

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este martes, la Cámara de Representantes analiza extender o no el plazo de la comisión que investiga las licencias irregulares de los profesores sindicalizados de los liceos, nucleados en la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes).

El País informó la semana pasada que para el Frente Amplio “no amerita seguir discutiendo el tema” pues, en base a la documentación recibida, ya se desmontó “la carpa de circo” que se había instalado. Sin embargo, desde la coalición consideran que las faltas se justificaron en base a una normativa que no existe y podrían caber responsabilidades.

El diputado nacionalista Alfonso Lereté, presidente de la investigadora, destacó esta mañana que es "necesario" extender el plazo en virtud del trabajo de los últimos seis meses, y porque restan convocar a 23 testigos. Hasta el momento, asistieron 25 testigos y cinco desistieron.



"Con lealtad, honestidad, le manejamos la lista de 23 testigos al FA con un mes de antelación para poder avanzar y continuar este trabajo en 2022", expresó el diputado blanco.



Aseguró que la "primera gran diferencia" entre diputados opositores y oficialista es que "el 75% de la acción de diputados del Frente Amplio en toda la comisión investigadora estuvo limitada a mirar las pantallas de los celulares, no a generar insumos, no a aportar calidad de testigos, no a generar para la comisión lo que estábamos buscando, que eran nombres", lamentó Lereté.



También marcó sus diferencias respecto a que tanto directores y subdirectores de varios departamentos del interior del país declararon, mientras que exautoridades del Codicen "que viven en Montevideo, a 10 minutos del Palacio Legislativo, nos tomaron el pelo", dijo.



Indicó que estos "habían confirmado" que iban a asistir, pero "horas antes, vía correo electrónico" indicaron que no irían a la investigadora. Aseguró que estas acciones "no son al azar", sino que "fueron pensadas".



Denunció que "hasta ahora" no ha apareció el convenio que "avale" la operación de constancias presentadas para justificar inasistencias. "No llegó a esta comisión investigadora, ni de manera oficial por parte de Secundaria y Codicen, ni tampoco por los canales oficiales de Fenapes", aseguró.



"Acá hubo un desinterés total del Frente Amplio de investigar", lanzó Lereté. "En una sesión tuve que pedir por favor que nos acercaran por parte de la bancada del Frente Amplio nombre de futuros testigos, tratando de ver si reaccionaban", dijo.



Por su parte, la diputada opositora Lilián Galán, reiteró que esta comisión es "improcedente" porque "no está dentro de las potestades de este parlamento investigar el accionar de un profesor, ni de un sindicato".



Aseguró, también, que la investigación administrativa en Secundaria "no encontró evidencia de mal uso de licencias por parte de los docentes".



Galán afirmó que estos meses de investigación han sido un "perdedero de tiempo", así como criticó que en el título de la comisión (Investigadora con el cometido de investigar la extensión y la justificación de licencias irregulares a los integrantes de Fenapes por parte del Consejo de Educación Secundaria en el período 2015 - 2019) no se habla de "presuntas faltas".



"Por lo tanto, creemos que en el título hay una aseveración que es incorrecta y que está dando señales de un resultado que ya está acordado", señaló Galán.



Entre los argumentos del FA en esta ocasión, la diputada aseguró que esta instancia es un "escándalo político de una ideología que busca desarticular las organizaciones sindicales de los trabajadores". También denunció el "recorte de horas docentes, grupos y alimentación escolar" por parte de la administración.



Como elementos centrales de la investigadora impulsada por el diputado colorado Felipe Schipani aparecen la justificación de 140 horas al profesor de historia y dirigente de Fenapes Marcel Slamovitz por fuera de lo que establece el estatuto docente (artículo 70-10) y en contra de lo que determinó en 2017 una sala de abogados de Secundaria.