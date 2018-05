Rossi desatiende a AFE, dice director opositor

El ministro de Transporte, Víctor Rossi, desatiende a AFE porque le da prioridad total al proyecto Ferrocarril Central del Uruguay (necesario para que UPM pueda trasladar su producción desde su eventual segunda planta en Durazno al puerto de Montevideo) y no toma en cuenta los aportes que la oposición tiene para hacer para mejorar la situación del tren, sostiene el director blanco de la empresa de ferrocarriles, Alfonso Lereté.

"Rossi ha trabajado exclusivamente con el oficialismo. No comparte planes, no comparte acciones, no comparte estrategias. Siempre es bueno compartir con el resto de los integrantes del directorio para poder avanzar. Todos los viernes a las 15 hay una reunión a la que va el ministro, el subsecretario (Jorge Setelich), el presidente de AFE (Wilfredo Rodríguez), el vicepresidente (Luis Rivero), el gerente general y el secretario general. Nunca han tomado en cuenta a la oposición para esa reunión", aseguró el director. Lereté, que también se quejó porque cuando los otros directores de AFE se reúnen con el sindicato a él no se le da participación.

Según Lereté, Rossi solamente se interesó por llevar algunos tramos de las vías a los estándares internacionales cuando apareció el proyecto de UPM. "Los estándares mundiales indican que las vías deben poder soportar de 22 toneladas por eje hacia arriba. Por eso UPM planteó 22,5 toneladas por eje. Y cuando se planteó esto fue que el ministro accedió a estas características de vía para enfrentar este desafío. Si no hubiera aparecido UPM, seguíamos con las vías del siglo pasado. El ministro ya lo había definido así y no iba a invertir ni un peso más en nada. En realidad en materia de infraestructura en este período solo se vienen ejecutando obras del período anterior ", aseguró el director. Lereté sostuvo también que el ministro le ha dado "nula importancia" al tren de pasajeros.

El director blanco cuestiona otro aspecto. AFE entregó, como forma de capitalización, una treintena de locomotoras para Servicios Logísticos Ferroviarios (SELF) que ahora no puede utilizar. "¿Cómo explicás a un cliente que el presidente de SELF (Rodríguez) es el mismo presidente de AFE y que en SELF AFE tiene la mayoría pero las máquinas que son de la operadora no se van a facilitar para correr el tren de pasajeros que iba a Verdún? Es poco creíble", señaló Lereté.

"Desde que asumí hubo una frase que siempre se repitió: "quieren cerrar AFE". En realidad creo, con los elementos a la vista, que a AFE la quieren minimizar y dejar funcionando como algo testimonial", señalo Lereté. "No se puede entender, es inadmisible, que en AFE no se logre articular una cuadrilla para limpiar la vía en la línea a Minas ya que por eso se tuvo que suspender el tradicional servicio especial por la Virgen del Verdún", dijo Lereté.