Rescinden contrato de colono a senador Álvaro Delgado

El Instituto Nacional de Colonización (INC) rescindió el contrato de explotación de tierras del organismo a cinco colonos, entre ellos al senador del Partido Nacional Álvaro Delgado, por "incumplimiento de sus obligaciones como colono".

La novedad fue divulgada por la radio M24 y confirmada a El País por el propio legislador, quien calificó la decisión de "una arbitrariedad que va a resolver la Justicia".

Fuentes del organismo dijeron a El País que la resolución tiene "muchos fundamentos" y es resultado "de un proceso de larga data", pero declinaron brindar más detalles de ella.

Delgado tampoco quiso abundar en comentarios sobre el episodio y se limitó a declarar lo señalado antes.

La directora del INC, Jacqueline Gómez, habló anoche con el programa Visión Nocturna de radio Uruguay, donde sostuvo que "está claro que el incumplimiento de la ley es bastante evidente", al referirse al caso de los cinco colonos a los que se les rescindió sus contratos.

Gómez explicó que además de los cinco casos sobre los que se tomó resolución, existen otros 20 que se están estudiados. La funcionaria dijo que los colonos a los que se les rescindió el contrato venían incumpliendo de formas diversas con las condiciones exigidas por la ley para tener tal condición.

Entre dichos incumplimientos está tener muchos años de no residencia en las tierras cedidas por Colonización, la no explotación directa de la misma, la posesión de mayor cantidad de tierras por fuera que las arrendadas al INC y el estar abocados a actividades que van en desmedro de la dedicación que se pueda tener para la explotación del terreno cedido.

Según Gómez, en los cinco casos quedó claro que la "opción de vida no es ser productor familiar en un territorio".

"En estos casos hay situaciones que son bastante claras", aseguró la titular del INC.

Existen otros casos de personas que ocupan cargos públicos, que también explotan tierras de Colonización según informó el semanario Búsqueda a mediados de 2016 con datos basados en un pedido de acceso a la función pública.

Entre los colonos que pagan rentas diferenciales —un arrendamiento bastante superior al que abonan los colonos que cumplen con todos los requisitos para serlo— en aquel momento figuraban los intendentes blancos Pablo Caram (Artigas), con 707 hectáreas en ese departamento; Enrique Antía (Maldonado) por un predio de casi 50 hectáreas, y Fernando Echeverría (Flores), por una fracción de 90 hectáreas.

Delgado también paga una renta diferencial por explotar un inmueble de 339 hectáreas en la colonia Horacio Ros de Oger, en Paysandú, de acuerdo con los registros del Instituto de Colonización.

En el caso del intendente Antía, fuentes cercanas al jerarca explicaron a El País que hasta anoche no tenía noticias de una decisión del organismo ni había sido notificado al respecto. Además, los informantes recordaron que Antía tiene un expediente abierto sobre este caso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

Antía no quiso hacer comentarios al respecto alegando no saber nada sobre la eventual decisión de Colonización.

Decreto.

La rescisión de los contratos decidida por el INC el pasado 25 abril se basó en un decreto del 3 de octubre de 2016 que lleva la firma de Tabaré Vázquez, el que establece que la situación de incompatibilidad y/o incumplimiento previstos en el artículo 101 de la ley 11.029 determinará que el Instituto Nacional de Colonización promueva la rescisión unilateral de los compromisos asumidos con el colono.

Ese mismo año los diputados frenteamplistas Andrés Berterreche y Constante Mendiondo se mostraron contrarios a que quienes desempeñen cargos electivos y/o de particular confianza reciban subsidios estatales, especialmente la asignación de tierras por parte de Colonización. Los legisladores plantearon la intención de reflotar una iniciativa para que los cargos electivos y jerárquicos no reciban tierras del INC , pero nunca se concretó.